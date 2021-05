ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഗൂഗിളില്‍ നിന്ന് ലൊക്കേഷന്‍ മറയ്ക്കല്‍ അസാധ്യമാക്കിയെന്ന് ആരോപണം. കമ്പനിക്കെതിരെ അരിസോണ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ മാര്‍ക് ബ്രോണ്‍വിച്ച് നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സ്വകാര്യതാ സെറ്റിങ്‌സ് കണ്ടെത്തുക എന്നത് പോലും ദുഷ്‌കരമാക്കിയെന്ന കാര്യം ഗൂഗിള്‍ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും, എല്‍ജി തുടങ്ങിയ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ക്കുമേല്‍ ഈ ഫീച്ചര്‍ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാന്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഇതൊന്നും പോരെങ്കില്‍, മിക്കവാറും ലൊക്കേഷന്‍ സെറ്റിങ്‌സെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്താലും ഗൂഗിള്‍, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കളെ ട്രാക്കു ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിന്റെ മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കോടതിയില്‍ നടത്തിയ കുറ്റസമ്മതത്തില്‍ പറയുന്നത് ഒരാള്‍ വീട്ടിലാണോ, ഓഫിസിലാണോ എന്ന് ഗൂഗിള്‍ അറിയാതിരിക്കാനുള്ള ഏക മാര്‍ഗം ഹോം, വര്‍ക്ക് ഐപി അഡ്രസുകള്‍ മാറ്റുക എന്നതു മാത്രമാണെന്നാണ്.



അതേസമയം, വാര്‍ത്ത പുറത്തു വന്നതോടെ തങ്ങള്‍ സ്വകാര്യതയുടെ അപ്പസ്‌തോലന്മാരാണ് എന്ന വാദമുയര്‍ത്തി ഗൂഗിൾ വക്താവ് ഹോസെ കാസ്റ്റനേഡ് രംഗത്തെത്തി. ഗൂഗിളിന്റെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുകയാണ് എതിരാളികള്‍ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12ല്‍ പുതിയ പ്രൈവസി ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡ് വരെ കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. പക്ഷേ, ഇതെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്താലും ഗൂഗിള്‍ ട്രാക്കു ചെയ്യില്ലെന്നതിന് എന്തു തെളിവാണിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എതിരാളികള്‍ ചോദിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ചരിത്രം അതാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മറ്റ് ആപ്പുകള്‍ക്ക് ലൊക്കേഷന്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ, ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ ഉടമയായ ഗൂഗിളിന് ഉപയോക്താവിന്റെ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷന്‍ അറിയില്ലാ എന്ന വാദം ശരിയല്ലെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കണ്ണെറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭീമന്മാര്‍ എന്ന ആരോപണം ഏറ്റവുധികം നേരിടുന്ന കമ്പനികളാണ് ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും.

∙ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഷൂവില്‍ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഞ്ചനയെന്ന്

മരത്തണ്‍ ഓട്ടക്കാരുടെ ഷൂവില്‍ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദം കടുക്കുകയാണ്. ടെക്‌നോളജിയുള്ള ഷൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഞ്ചനാപരമാണെന്ന വാദമുയര്‍ത്തി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കെനിയയുടെ മുന്‍ താരവും, മാരത്തണ്‍ റെക്കൊഡ് കൈവശമുള്ളയാളുമായ ടെഗ്‌ല ലോറോപ്. ടെക്‌നോളജി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് പ്രശസ്ത ഷൂ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ നൈക്കി പുറത്തിറക്കിയ ഷൂ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിയ രണ്ടു പേര്‍ 2019ല്‍ വന്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്തിരുന്നു. ആ വര്‍ഷം വിയന്നയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ എലിയുഡ് കിപ്‌ചൊഗെ രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ നേരം പോലും എടുക്കാതെ ഓടിത്തീര്‍ത്തിരുന്നു. ഷിക്കാഗോ മാരത്തണില്‍ ബ്രിജിഡ് കോസ്‌ഗെല്‍ റെക്കോഡിട്ടിരുന്നു. ഇരുവരും ധരിച്ചിരുന്നത് വെയ്പര്‍ഫ്‌ളൈ ഷൂകളായിരുന്നു എന്നത് അന്ന് ജനശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് പ്രൊഫഷണല്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ കിപ്‌ചൊഗെ ധരിച്ചിരുന്ന തരം ഷൂവിന്റെ ഉപയോഗം വേള്‍ഡ് അത്‌ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്‍ നിരോധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അത്‌ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ച രീതിയില്‍ ആല്‍ഫാഫ്‌ളൈ എന്ന പേരില്‍ പുതുക്കിയ പതിപ്പുമായി നൈക്കി എത്തുകയായിരുന്നു. താന്‍ ഇത്തരം ഷൂകളുടെ ഫാന്‍ അല്ല. കാരണം അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ മനുഷ്യരുടെ ഊര്‍ജ്ജമല്ല ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ടെഗ്‌ല ലോറോപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. മാരത്തണ്‍ ലോക റെക്കോഡ് തകര്‍ത്ത കെനിയന്‍ വനിതാ അത്‌ലറ്റായ ടെഗ്‌ല ലോറോപ് ബിബിസിയോടു പറഞ്ഞത് ഇതു വഞ്ചനയാണ് എന്നാണ്. കാരണം അത്‌ലറ്റിന്റെ സ്വന്തം ഊര്‍ജം ഉപയോഗിച്ചല്ല മത്സരം ഓടിത്തീര്‍ക്കുന്നത് എന്നാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് വേഗം നല്‍കുന്ന ഒരു ഷൂ വാങ്ങാനുള്ള കാശുണ്ടെന്നു കരുതുക. പക്ഷേ, അങ്ങനെ കാശില്ലാത്തവരുടെ കാര്യമോ? ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍, ഇത്തരം ഷൂ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചശേഷം മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നവരെ പോലെയാണ്. ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നവരും, വേഗം നല്‍കുന്ന ഷൂ ഉപയോഗിച്ച് ഓടാനിറങ്ങുന്നവരും തമ്മില്‍ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നാണ് ടെഗ്‌ല ലോറോപ് പറയുന്നത്.

കെനിയയുടെ റൂത് ചെപ്‌ന്‌ഗെറ്റിച് ഈ വര്‍ഷം മേയില്‍ നടന്ന ലോക ഹാഫ് മാരത്തണില്‍ റെക്കോഡ് സമയത്തേക്കാള്‍ 29 സെക്കന്‍ഡ് കുറവിലാണ് ഓടി തീര്‍ത്തത്. ബ്രിട്ടനിന്റെ ട്രയാത്‌ലീറ്റ് ബെത് പോട്ടര്‍ 5 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡ് മത്സരത്തിലും റെക്കോഡ് സമയത്തനുള്ളില്‍ വിജയം കണ്ടു. ഇരുവരും ഹൈ-ടെക് ഷൂകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ന്യൂയോര്‍ക്ക്, ലണ്ടന്‍, ബെര്‍ലിന്‍, റോം മാരത്തണുകള്‍ വിജിയിച്ചിട്ടുള്ള ടെഗ്‌ല ലോറോപ് പറയുന്നത് വിവിധ കമ്പനികള്‍ ഇറക്കുന്ന ഹൈ-ടെക് ഷൂവുകള്‍ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്നാണ്. ഷൂ കളില്‍ ഇത്തരം ടെക്‌നോളജി വരുന്നതിനോട് തനിക്കു വിയോജിപ്പില്ലെന്നും, അതു വാങ്ങാന്‍ കാശുള്ളയാള്‍, കാശില്ലെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താല്‍ എതിരാളിയെ തോല്‍പ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് ടെഗ്‌ല ലോറോപ് വാദിക്കുന്നത്. താന്‍ പറയുന്നത് ഇത്തരം ഷൂ നിരോധിക്കണമെന്നാണ്, അവരുടെ കഴിവുകളെ വിശ്വസിച്ച് മത്സരാര്‍ഥികള്‍ ഇറങ്ങട്ടെ എന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. തങ്ങള്‍ ഓടിത്തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഷൂ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് സാധാരണ ഷൂ ധരിച്ചപ്പോള്‍ ലോക റെക്കോഡ് തിരുത്താനായെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

∙ 16 മിനിറ്റില്‍ ഫുള്‍ ചാര്‍ജ് ആകുന്ന റിയല്‍മി എക്‌സ്7 മാക്‌സ് 5ജി വിപണിയിലേക്ക്

ഇരട്ട 5ജി സിം കാര്‍ഡുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന റിയല്‍മി എക്‌സ്7 മാക്‌സ് 5ജി ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയേക്കും. ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട് വഴിയാണ് വില്‍പന നടക്കുക. ഇതിന് 6എന്‍എം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിച്ച മീഡിയാടെക് ഡിമന്‍സിറ്റി 1200 പ്രോസസര്‍ ആയിരിക്കും ശക്തി പകരുക. ഫോണിന് 1000 നിറ്റ്‌സ് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ഉള്ള ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ് സൂപ്പര്‍ അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലെയാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 120ഹെട്‌സ് റിഫ്രെഷ് റേറ്റും ഉണ്ട്. ഫോണിന്റെ ട്രിപ്പിള്‍ പിന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റത്തിലെ താരം 64എംപി പ്രധാന ക്യാമറയാണ്. 8എംപി വൈഡ്, 2എംപി ഡെപ്ത് സെന്‍സര്‍ എന്നിവയും ഉണ്ട്. ഡൈനാമിക് ബോകെ ഫീച്ചറും ഉണ്ടാകുമെന്നു പറയുന്നു.

ഫോണിന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകളിലൊന്ന് അതിന്റെ 50w സൂപ്പര്‍ഡാര്‍ട്ട് ചാര്‍ജിങ് ആണ്. കേവലം 16 മിനിറ്റില്‍ റിയല്‍മി എക്‌സ്7 മാക്‌സ് 0-100 ശതമാനം ചാര്‍ജ് നിറയും! ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫോണിന്റെ വല്‍പന തുടങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റിയല്‍മി സ്മാര്‍ട് ടിവി 4കെ സീരീസും ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.

∙ ബിങ് സേര്‍ച്ച് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എജ് ബ്രൗസര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ സ്വന്തം സേര്‍ച്ച് എൻജിനായ ബിങ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി വാര്‍ത്തകള്‍. സേര്‍ച്ച് എൻജിനായി ഗൂഗിളോ, സ്വകാര്യതാ ബോധമുള്ളവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡക്ഡക്‌ഗോ സേര്‍ച്ച് എൻജിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയാണ് തിരിച്ച് ബിങ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കമ്പനി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. വിന്‍ഡോസിന് ഒപ്പം കിട്ടുന്ന ബ്രൗസറാണ് എജ്. സ്വാകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം ഭയക്കുന്നവര്‍ മോസില ഫയര്‍ഫോക്‌സ് പോലെയൊരു ബ്രൗസര്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യുകയും, അതില്‍ ഡക്‌ഡക്‌ഗോ പോലെയൊരു സേര്‍ച്ച് എൻജിന്‍ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡക്ഡക്‌ഗോ നിങ്ങളുടെ സേര്‍ച്ചുകള്‍ 30 മിനിറ്റു നേരത്തേക്കു മാത്രമായിരിക്കും ഒര്‍മയില്‍ വയ്ക്കുക.

English Summary: Google made it difficult for users to keep their location data private: Report