പുതിയ അതിവേഗ ചാര്‍ജിങ് ടെക്‌നോളജിയുടെ ഗുണം ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ ഷഓമി. പ്രത്യേകമായി നിര്‍മിച്ച മി11 പ്രോയുടെ 4000 എംഎഎച് ബാറ്ററി കേവലം 8 മിനിറ്റില്‍ നിറച്ചാണ് അവര്‍ ടെക്‌നോളജി ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചത്. ഹൈപ്പര്‍ചാര്‍ജ് എന്നു വിളിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കായി 200w വയേഡ് ചാര്‍ജറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വയര്‍ലെസായി ഈ ഫോണ്‍ 120w ശേഷിയില്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ കേവലം 15 മിനിറ്റുകൊണ്ട് പൂര്‍ണമായും ചാർജ് ചെയ്യാനും കമ്പനിക്കു സാധിച്ചു. വയര്‍ലെസ്, വയേഡ് ചാര്‍ജിങ്ങില്‍ ലോക റെക്കോഡാണ് തങ്ങള്‍ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ചാര്‍ജിങ് സ്പീഡുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടു പോയിക്കഴിഞ്ഞതായി പശ്ചാത്യ നിരീക്ഷകര്‍ വിധിയെഴുതുന്നു. ഇക്കാര്യത്തതില്‍ ഇപ്പോള്‍ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ തമ്മിലാണ് മത്സരം. ആപ്പിളൊന്നും ചിത്രത്തില്‍ പോലുമില്ല.



ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഷഓമി എക്കാലത്തും മുന്നില്‍ത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുവര്‍ഷം മുൻപാണ് അവര്‍ 100W ചാര്‍ജര്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് 4000 എംഎഎച് ബാറ്ററിയെ 17 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഫോണുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്കു വന്നാല്‍, കമ്പനിയുടെ മി10 അള്‍ട്രായുടെ 4,500 എംഎഎച് ബാറ്ററി 23 മിനിറ്റുകൊണ്ട് മുഴുവന്‍ ചാര്‍ജാക്കാനുള്ള 120w ചാര്‍ജറും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഷഓമിയെ കൂടാതെ, അതിവേഗ ചാര്‍ജിങ് ടെക്‌നോളജിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ഒപ്പോ. ഒപ്പോ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിച്ച 125w ചാര്‍ജിങ് ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ച് 4000 എംഎഎച് ബാറ്ററി 41 ശതമാനം ചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ 5 മിനിറ്റു മതിയാകും. തങ്ങളുടെ ചാര്‍ജിങ് ടെക്‌നോളജിയെക്കുറിച്ച് ഷഓമി സംസാരിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍, ഒപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്‌ഗ്രേഡു ചെയ്ത സൂപ്പര്‍വോസ് (SuperVooc) ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ ആണെന്ന് ഒപ്പോ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈ-സെല്‍ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് തങ്ങള്‍ അതിവേഗം ചാര്‍ജ് നിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഒപ്പോ പറയുന്നു.

∙ 5ജിയ്‌ക്കെതിരെ നടി ജൂഹി ചൗള കോടതിയിൽ

ഇന്ത്യയില്‍ വേണ്ട പഠനങ്ങള്‍ നടത്താതെ 5ജി ടെക്‌നോളജി നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ ഗൗരവമുള്ള കേസു നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് നടി ജൂഹി ചൗള. റേഡിയോ ഫ്രീക്വന്‍സി സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യരെയും ജീവജാലങ്ങളെയും എങ്ങനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരില്‍ പ്രമുഖയാണ് നടി. നിലവില്‍ മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളും ഏല്‍ക്കേണ്ടിവരുന്നതിന്റെ 10 മുതല്‍ 100 ശതമാനം വരെ അധിക റേഡിയേഷന്‍ ഏല്‍ക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ജൂഹി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന കേസില്‍ വാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് സി. ഹരിശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹൈക്കോടതി ബഞ്ച് കേസു കേള്‍ക്കുന്നത് ജൂണ്‍ 2ലേക്കു മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പുതിയ 5ജി ടെക്‌നോളജി രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്ന കമ്പനികള്‍ ആര്‍എഫ് റേഡിയേഷന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കും എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കും സുരക്ഷിതമാണെന്ന പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് നടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം പഠനങ്ങള്‍ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ലാതെ പൊതു നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഉടനെ നടത്തണം. പഠന സമതിയില്‍ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ വേണ്ടെന്നും നടിയുടെ വക്താവ് പറയുന്നു.

അതിവേഗം 5ജി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില്‍ അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യം വേണ്ട പഠനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഭൂമിയില്‍ വസിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും, ജന്തുവിനും, സസ്യത്തിനും ആര്‍എഫ് റേഡിയേഷന്‍ ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാനാവില്ല. അത് 24 മണിക്കൂറും, 365 ദിവസവും തുടരും. നിലവിലുള്ളതിന്റെ 10 മുതല്‍ 100 മടങ്ങുവരെ വര്‍ധനയാണ് ആര്‍എഫ് റേഡിയേഷന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഉടനടി സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് നടിയുടെ പ്രസ്താവനയില്‍ കാണാം. 5ജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരോ, ജന്തുജാലങ്ങളോ ഒരിക്കലും മുക്തരാവില്ല. ആ ക്ഷതം എക്കാലത്തും നിലനില്‍ക്കും. മനുഷ്യരുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഡിഎന്‍എ, കോശങ്ങൾ, അവയവ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കേല്‍ക്കുന്ന ക്ഷതത്തെക്കുറിച്ച് നടി പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനിക സംസ്‌കാരത്തിലെ മഹാരോഗങ്ങളായ ക്യാന്‍സര്‍, ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവയുടെ കാര്യത്തില്‍ വൈദ്യുതകാന്തിക മലിനീകരണത്തിനുള്ള പങ്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഈ വാദം സാധൂകരിക്കുന്ന പതിനായിരത്തിലേറെ പീയര്‍ റിവ്യൂഡ് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നും നടി പറയുന്നു.

താന്‍ 2019 മാര്‍ച്ച് 20ന് നല്‍കിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്കു ലഭിച്ച മറുപടിയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2ജി, 3ജി, 4ജി, 5ജി തുടങ്ങിയവ മനുഷ്യര്‍, മൃഗങ്ങള്‍, പക്ഷികള്‍, സസ്യങ്ങള്‍, മറ്റു ജീവികള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്ത് ഒരു പഠനവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണെന്നും ജൂഹി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം, താന്‍ വയര്‍ലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ അടക്കം ടെക്‌നോളജിയുടെ പുരോഗതിക്കു വിലങ്ങുതടിയാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും നടി പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു. ആര്‍എഫ് റേഡിയേഷനെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം നിലയില്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങള്‍ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷനല്‍കുന്നതല്ലെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

∙ ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ പേരില്‍ തട്ടിപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റുണ്ടെന്ന് പൊലിസ്

ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്കിങ് ആണെന്ന തോന്നല്‍ വരുത്തി തട്ടിപ്പു വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡല്‍ഹി പൊലിസിന്റെ ക്രൈം ഡിവിഷന്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. എസ്എംഎസ് വഴിയാണ് യുആര്‍എല്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ കെവൈസി ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുക. വ്യാജ ഓണ്‍ലൈന്‍ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കാണ് ഇതു നയിക്കുക. ഉപയോക്താവിന്റെ ലോഗിന്‍ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഫിഷിങ് ആക്രമണമാണിതെന്ന് പൊലിസ് പറയുന്നു.

∙ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ മാംസാഹാര നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിനു നേരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാംസവില്‍പന നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിനു നേരെ കടുത്ത സൈബര്‍ ആക്രമണം നടന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ജെബിഎസ് എസ്എയ്ക്കു നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആഘാതം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുള്ള ബ്രസിലിയന്‍ കമ്പനിയാണ് ആക്രമണം നേരിട്ട ജെബിഎസ് എസ്എ.

∙ മത്സരിക്കാനാകാത്തതിനാലാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ നിർത്തുന്നതെന്ന്

കംപ്യൂട്ടിങ് മേഖലയിലെ അതി പ്രശസ്ത ബ്രൗസറുകളിലൊന്നായ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ നിർത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. എന്നാല്‍, എന്തിനാണ് ഇതു ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉത്തരം നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ കമ്പനി പറയുന്നത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ എതിരാളികളോട് മത്സരിക്കാനാകാത്തതിനാലാണ് നിർത്തുന്നത് എന്നാണ്. പകരം കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബ്രൗസര്‍ ഗൂഗിള്‍ ക്രോമിയം കേന്ദ്രീകൃതമാണ്.

