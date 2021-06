സക്കർബർഗിന്റെ പുകഴ്ത്തലിൽ വീണുപോയി, ഫെയ്സ്ബുക് അന്നേ പൂട്ടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു: ട്രംപ്

തന്റെ ഭരണകാലത്ത് തന്നെ ഫെയ്‌സ്ബുക്, ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നിരോധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. നൈജീരിയയിൽ ട്വിറ്റര്‍ നിരോധിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ പുകഴ്ത്തിലില്‍ വീണുപോയതുകൊണ്ടാണ് അതു നടക്കാതിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. സക്കര്‍ബര്‍ഗ് തന്നെ നിരന്തരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വൈറ്റ്ഹൗസില്‍ ഡിന്നറിനെത്തിയപ്പോള്‍ താന്‍ എന്തൊരു മഹാനായ പ്രസിഡന്റാണ് എന്നുവരെ സക്കര്‍ബര്‍ഗ് തട്ടിവിട്ടിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം, 2024ല്‍ ഒത്താല്‍ കാണാമെന്ന മുന്നറയിപ്പും ട്രംപ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് 2024ലാണ്. അപ്പോള്‍ തനിക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കില്‍ മത്സരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



അതേസമയം, 2023 വരെ ഫെയ്‌സ്ബുക് ട്രംപിന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെപ്പോലെ ട്രംപിന്റെ അക്കൗണ്ട് നിരോധിച്ച ട്വിറ്റര്‍ പറഞ്ഞത് 2024ല്‍ ട്രംപ് മത്സക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാലും അക്കൗണ്ട് തുറന്നു കൊടുക്കില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ, ട്രംപിന്റെ ഫെയസ്ബുക് അക്കൗണ്ട് തുറന്നു കിട്ടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന വാദം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരണവും ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം ഫെയ്‌സ്ബുക് ആയി തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാലാണ് അക്കൗണ്ട് തുറന്നുകിട്ടല്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നത്. ട്രംപിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ നിരോധനം ജനുവരി 2023ല്‍ നീക്കുമെന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലൊന്നിന്റെ തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ കേവലം ഒരുസമൂഹ മാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ജനാധിപത്യത്തെ പരിഹസിക്കലല്ലെ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ താന്‍ 5ജിക്ക് എതിരല്ലെന്ന് ജൂഹി ചൗള

രാജ്യത്ത് 5ജി കൊണ്ടുവരുന്നതിനു മുൻപ് വേണ്ട പഠനങ്ങള്‍ നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഹർജിയിൽ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ബോളിവുഡ് നടി ജൂഹി ചൗളയ്ക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ പിഴയിട്ടിരുന്നു. ഇതു പ്രശസ്തിക്കു വേണ്ടി നല്‍കിയ പരാതിയാണെന്ന് നരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജൂഹി. താന്‍ 5ജിക്ക് എതിരല്ലെന്ന് നടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന ഉറപ്പ് അധികാരികള്‍ നല്‍കണമന്നാണ് താന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ജൂഹി പറഞ്ഞു. കുട്ടികളും പ്രായമായവരും അടക്കം ആര്‍ക്കും 5ജിയുടെ പ്രസരണം ദൂഷ്യഫലങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നടി പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തില്‍ നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഭീതിക്ക് അറുതിവരുത്തണമെന്നാണ് നടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ഗര്‍ഭസ്ഥാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും, പ്രായമായവര്‍ക്കും, ആരോഗ്യക്കുറവുള്ളവര്‍ക്കും, ജീവികള്‍ക്കും, സസ്യജാലങ്ങള്‍ക്കും സുരക്ഷിതമാണെന്നുള്ള പഠനങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാണ് ജൂഹി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം 5ജിയുടെ പേരിൽ കുറച്ചു പ്രശസ്തി കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന തോന്നലുണ്ടായതിനാലല്ല പരാതി നല്‍കിയതെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷമായി താന്‍ സെല്‍ഫോണ്‍ റേഡിയേഷനെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 4ജിയില്‍ നിന്ന് 5ജിയിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ ധാരാളമായി വർധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 25 വര്‍ഷത്തോളമായി നമുക്കു മീതെ ഈ റേഡിയേഷനുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പഠനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടുതലായി വായിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ എന്നോടൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് നടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ 35,000 രൂപ വരെ സമ്മാനമായി നല്‍കുമെന്ന് എല്‍ജി

'നമുക്കൊരുമിച്ച് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താം' എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ കമ്പനിയായ എല്‍ജി ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കായി വന്‍ ഓഫറുകളാണ് നല്‍കുന്നത്. എല്‍ജി പ്രൊഡക്ടുകള്‍ കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റുവഴി (https://www.lg.com/in/buy-from-home) വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് 35,000 രൂപ വരെ കിഴിവാണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്ട് ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ അത് വീട്ടിലെത്തി സ്ഥാപിച്ചു തരിക പോലും ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വാഗ്ദാനം. ഓണ്‍ലൈനായി ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റെയും ഡെമോ കാണാം. ക്യാഷ്‌ലെസായി പണമടയ്ക്കാം. കോണ്ടാക്ട്‌ലെസ് ഇന്‍സ്റ്റാലേഷന്‍ നടത്താം, തുടങ്ങിയ ഓഫറുകളാണ് എല്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പഴയ ടിവികളും മറ്റും എക്‌ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 10,000 രൂപ വരെ നേടാമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ ആപ്പിള്‍ കാര്‍ നിര്‍മാണത്തിലേക്ക്

ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ആപ്പിള്‍ ഇലക്ട്രിക്/സെല്‍ഫ് ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ നിര്‍മാണ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന അഭ്യൂഹം ആദ്യം വരുന്നത് 2015ലാണ്. എന്നാല്‍, കമ്പനി ഈ മേഖലയില്‍ നിന്നു പിന്‍വലിഞ്ഞു എന്നും ജോലിക്കെടുത്തിരുന്ന എൻജിനീയര്‍മാരില്‍ പലരെയും പിരിച്ചുവിട്ടുവെന്നുമുള്ള വാര്‍ത്തകളും വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിലേറെയായി കമ്പനി വീണ്ടും ഈ രംഗത്തേക്കു വരുന്നുവെന്ന ചില സൂചനകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എങ്കിലും കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി അതേക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാന്‍ തയാറായില്ല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തങ്ങളുടെ കാര്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനായി ഹ്യുണ്ടായ് അടക്കം പല നിര്‍മാതാക്കളെയും സമീപിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ആപ്പിളിന്റെ കാര്‍ നിര്‍മാണ പദ്ധതി സജീവമാണ്. കമ്പനി, ബിഎംഡബ്ല്യൂവിന്റെ മുന്‍ സീനിയര്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഉള്‍റിച് ക്രാന്‍സിനെ ജോലിക്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

ബിഎംഡബ്ല്യുവിനു വേണ്ടി ഐ3, ഐ8 കാറുകള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനായി 30 വര്‍ഷത്തോളം ജോലിയെടുത്തയാളാണ് അദ്ദേഹം. ആപ്പിള്‍ കാര്‍ നിര്‍മാണ ജോലിക്കെടുത്തവരിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലൊരാളാണ് ക്രാന്‍സ്. ആപ്പിളിപ്പോള്‍ സെല്‍ഫ്ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ നിര്‍മാണത്തിനാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്നു പറയുന്നു. ടെസ്‌ല കമ്പനിയുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാനായിരിക്കും ആപ്പിളിന്റെ ശ്രമം. ടെസ്‌ലയുടെ 'മോഡല്‍ 3' വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഡൗഗ് ഫീല്‍ഡാണ് ആപ്പിളിന്റെ കാര്‍ പദ്ധതി ഇപ്പോള്‍ നയിക്കുന്നത്. ഫീല്‍ഡിനു കീഴിലായിരിക്കും ക്രാന്‍സ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഫീല്‍ഡിനെക്കൂടാതെ പല ടെസ്‌ല ജോലിക്കാരെയും ആപ്പിള്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടണ്ട്. സ്വയം ഓടുന്ന കാറുകള്‍ കൂടാതെ, ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റ് തുടങ്ങി പല മികച്ച പ്രൊഡക്ടുകളുടെയും നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ് ആപ്പിളെന്നു പറയുന്നു.

∙ ആമസോണ്‍ മെഗാ ഹോം ഷോപ്പിങ് സെയില്‍

ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യയുടെ മെഗാ ഹോം ഷോപ്പിങ് സെയില്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എസികള്‍, എയര്‍ കൂളറുകള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ ഓഫറുകളാണ് കമ്പനി നല്‍കുന്നത്.

∙ ടാറ്റാ സ്‌കൈ മ്യൂസിക് ആസ്വദിക്കാന്‍ പ്രതിദിനം 2.5 രൂപ

ടാറ്റാ സ്‌കൈ മ്യൂസിക്, ടാറ്റാ സ്‌കൈ മ്യൂസിക് പ്ലസ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള്‍ ഒരുമിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനിയിപ്പോള്‍. ഇവ ടാറ്റാ സ്‌കൈ ഉള്ള ടിവികളിലും ആപ്പിലും ലഭ്യമായിരിക്കും. ഇതുവഴി 20 ഓഡിയോ സ്‌റ്റേഷനുകളും, 5 വിഡിയോ സ്‌റ്റേഷനുകളുമായിരിക്കും നല്‍കുക. പരസ്യം ഒഴിവാക്കിയേക്കും. ഒരു വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാനാണ് പ്രതിദിനം 2.5 രൂപ ചാര്‍ജ് നല്‍കേണ്ടത്.

∙ ക്രോം ബ്രൗസ് വേഗം അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്ന്

വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോം ബ്രൗസര്‍ എത്രയും വേഗം അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്ന് നിര്‍ദേശം. ക്രോമില്‍ സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതോടെ ഗൂഗിള്‍ അതു പരിഹരിക്കാനുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിന്‍ഡോസ്, മാക്, ലിനക്‌സ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുള്ള ബ്രൗസറുകളിലാണ് സുരക്ഷാ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Trump said he might have banned Facebook as president but 'Zuckerberg kept calling' and telling him how great he was