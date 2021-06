എയർടെലിന്റേത് പറ പറക്കും 5ജി, സെക്കൻഡിൽ 1 ജിബി ഡൗൺലോഡ് വേഗം, പരീക്ഷണം തുടങ്ങി

ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ 5ജി പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഭാരതി എയർടെൽ ഇതിനകം തന്നെ 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുഗ്രാമിലാണ് എയർടെൽ 5ജി പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. റിലയൻസ് ജിയോയും വൈകാതെ തന്നെ 5ജി പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അടുത്ത തലമുറ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്‌വർക്കായ 5 ജിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് അനുമതി നൽകിയതിന് ശേഷം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലാണ് എയർടെലിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.



ഗുരുഗ്രാമിൽ എയർടെലിന്റെ 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് പരമാവധി 1 ജിബിപിഎസ് വേഗമുണ്ടെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകളും വിഡിയോകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 3500 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡിലാണ് ഗുരുഗ്രാമിലെ നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ആദ്യം തന്നെ എയർടെൽ 1800 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രം ഉപയോഗിച്ച് 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് വിന്യസിച്ച് വിജയിച്ചിരുന്നു.

5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് നിലവിൽ മില്ലേനിയം നഗരത്തിലെ ഗുരുഗ്രാമിലെ സൈബർ ഹബിൽ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 3500 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡിലാണ് സൈറ്റ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 1 ജിബിപിഎസിൽ കൂടുതൽ വേഗം നൽകാൻ നെറ്റ്‌വർക്കിന് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ ശരാശരി മൊബൈല്‍ ഇന്റർനെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് വേഗം 20 എംബിപിഎസിനു താഴെയാണ്.

700 മെഗാഹെർട്‌സ്, 3500 മെഗാഹെർട്‌സ്, 28 ജിഗാഹെർട്‌സ് എന്നിവയിൽ 5ജി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനാണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് ടെലികോം കമ്പനികളായ റിലയൻസ് ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആർ, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ 3500 മെഗാഹെർട്‌സ്, 28 ജിഗാഹെർട്‌സ്, 700 മെഗാഹെർട്‌സ് എന്നിവയിലാണ് എയർടെൽ പരീക്ഷണം നടത്തുക.

5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹാർഡ്‌വെയറിനായി ചൈനീസ് കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കിയ എയർടെലും വോഡഫോണും ഫിൻ‌ലാൻഡിന്റെ നോക്കിയയെയും സ്വീഡന്റെ എറിക്സണിനെയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതേസമയം ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ സ്റ്റേറ്റ്-സെന്റർ സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടെലിമാറ്റിക്സുമായി (സി-ഡോട്ട്) ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ, റിലയൻസ് ജിയോ സാംസങ്, നോക്കിയ, എറിക്സൺ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് വിന്യസിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 5ജി നെറ്റ്‌വർക്കിനായി ജിയോയുടെ തന്നെ തദ്ദേശീയ ഹാർഡ്‌വെയർ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

