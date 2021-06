സത്യ നദെല്ല ഇനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ചെയർമാൻ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് കമ്പനികളിലൊന്നായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറും ഇന്ത്യൻ വംശജനുമായ സത്യ നദെല്ലയെ ബോർഡ് ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർമാതാക്കളായ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ഏഴ് വർഷമാണ് സിഇഒയായി നദെല്ല പ്രവർത്തിച്ചത്. 2014 ലാണ് നദെല്ല സിഇഒയായി സ്ഥാനമേറ്റത്.



ജോൺ തോംസന്റെ പിൻഗാമിയായാണ് 53 കാരനായ നദെല്ല ചെയർമാനായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചെയർമാൻ ജോൺ തോംസനെ ലീഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടറായും നിയമിച്ചതായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബുധനാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

നദെല്ല സി‌ഇ‌ഒ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് താൻ സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. ഇതോടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ ജോലികൾ ഗണ്യമായി കുറക്കുകയും പകരമായി തോം‌സണെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിക്കുകയുമായിരുന്നു.

മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് സേർച്ചിങ് വിപണിയിൽ പരാജയപ്പെട്ട കമ്പനിയെ മറ്റു വഴികളിലൂടെ രക്ഷിച്ചത് നദെല്ലയാണ്. ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ, നുവാൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, സെനിമാക്സ് തുടങ്ങി നിരവധി കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കാനും നദെല്ലയിലൂടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് സാധിച്ചു.

English Summary: At Microsoft, A Promotion For Satya Nadella After He Revamped It