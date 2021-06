കോഴിക്കോട്∙ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളുടെ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പാരപ്പറ്റയിൽ വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ (വി) നെറ്റ്‌വർക്ക് ലഭ്യമാക്കി. ഇതോടെ ഗ്രാമത്തിലെ നൂറ്റിയമ്പതോളം കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനവും സാധ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പാരപ്പറ്റയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികൾ തന്നെയാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് അവരുടെ ഗ്രാമത്തില്‍ മൊബൈല്‍ ഡേറ്റാ കണക്റ്റിവിറ്റി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു രംഗത്തെത്തിയത്.



ഇതോടെയാണ് 4ജി ടെലികോം സേവന ദാതാവായ വി ഇതിനായി അതിവേഗ നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തുകയും പ്രദേശത്ത് ടവർ സ്ഥാപിച്ച് നെറ്റ്‌വർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തത്. പാരപറ്റ ഗ്രാമത്തില്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ആദ്യ സേവന ദാതാവാണ് വി.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പാരപറ്റയില്‍ താമസിക്കുന്ന 150-ഓളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു വേണ്ടി ഒരു പെണ്‍കുട്ടി സംസാരിക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇത്തരത്തിലുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കേരളത്തിലെ വി ടീമിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ സാധ്യമാക്കാന്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ലഭ്യമാക്കും വിധം പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ വേഗത്തിലുള്ള ഇടെപടലും ശ്രദ്ധയുമാണ് ഈ വിദ്യാര്‍ഥി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. പ്രദശത്ത് സ്ഥാപിച്ച വി ടെലികോം ടവർ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അലക്‌സ് തോമസ് കമ്മീഷന്‍ ചെയ്തു.

1.6 കോടി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കു സേവനം നല്‍കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലുതും വേഗമേറിയതുമായ 4ജി ടെലികോം സേവന ദാതാവായ വി ഏറ്റവും മികച്ച വോയ്‌സും ഡേറ്റയും ലഭ്യമാക്കി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനും ജീവിതത്തില്‍ മുന്നേറാനും പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയ കേരളാ, തമിഴ്‌നാട് ക്ലസ്റ്റര്‍ ബിസിനസ് മേധാവി എസ്. മുരളി പറഞ്ഞു. പാരപറ്റയില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് വിയെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനാര്‍ഹമാണ്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ ടെലികോം ടവര്‍ കമ്മീഷന്‍ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളിലും പിന്തുണ നല്‍കിയ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അധികൃതരോടു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്ന് പഠനത്തിനും വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും വന്‍ തോതില്‍ ഡേറ്റ ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളേയും പ്രൊഫഷണലുകളേയും പിന്തുണയ്ക്കാനായി വി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

∙ വിയുടെ ഡബിള്‍ ഡാറ്റാ പാക്കുകള്‍

299 രൂപയ്ക്ക്, പ്രതിദിനം 4ജിബിയും 28 ദിവസത്തേക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകളും

449 രൂപയ്ക്ക്, പ്രതിദിനം 4 ജിബിയും 56 ദിവസത്തേക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകളും

699 രൂപയ്ക്ക്, പ്രതിദിനം 4 ജിബിയും 84 ദിവസത്തേക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകളും

അധിക ചെലവില്ലാതെ രാത്രി 12 മുതല്‍ രാവിലെ ആറു മണി വരെ പരിധിയില്ലാത്ത അതിവേഗ ഡേറ്റ നല്‍കുന്ന നൈറ്റ് ബിന്‍ഗേ സര്‍വീസും ലഭ്യമാണെന്ന് വി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 249 രൂപ മുതലുള്ള എല്ലാ വി പ്രീ പെയ്ഡ് റീചാര്‍ജുകളിലും ഈ സേവനം ലഭിക്കും. ആഴ്ച ദിവസങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഡേറ്റ ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവും വിധം മാറ്റിവെക്കാവുന്ന വീക്കെന്റ് റോള്‍ ഓവര്‍ ഓഫ് ഡേറ്റയും വി വരിക്കാർക്ക് അധികമായി ലഭിക്കും.

