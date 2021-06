ഈ ആഴ്ച ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന പ്രധാന സ്മാർട് ഫോണുകൾ, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഈ ആഴ്ച സാംസങും, ഷഓമിയുടമടക്കും ഏതാനും കമ്പനികള്‍ പുതിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ മോഡലുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇവയെക്കുറിച്ച് അറിയാം:

∙ സാംസങ് എം32

എം സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായിരിക്കും സാംസങ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ഗ്യാലക്‌സി എം 32 ആയിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഫോണിന് വാട്ടര്‍ഡ്രോപ് നോച്ചോടു കൂടിയ 6.4-ഇഞ്ച് ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ് സ്‌ക്രീനായിരിക്കും. മറ്റൊരു വമ്പന്‍ ഫീച്ചര്‍ 6000 എംഎഎച് ബാറ്ററിയായിരിക്കും. 64-എംപി പ്രധാന ക്യാമറ നയിക്കുന്ന നാലു ക്യാമറാ സിസ്റ്റമായിരിക്കും പിന്നിലെന്നും പറയുന്നു. ഈ ഫോണ്‍ ജൂണ്‍ 21ന് പുറത്തിറക്കിയേക്കും.

∙ റിയല്‍മി നാര്‍സോ 30 5ജി

റിയല്‍മി കമ്പനിയുടെ നാര്‍സോ 30 5ജി, നാര്‍സോ 30 ഫോണുകള്‍ ഈ ആഴ്ച പുറത്തെടുത്തേക്കും. നാര്‍സോ 30 5ജി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് മീഡിയടെക് ഡിമെന്‍സിറ്റി 700 5ജിയുടെ കരുത്തിലായിരിക്കുമെന്നാണ് അറിവ്. ആം മാലി ജി57 ഗ്രാഫിക്‌സ് പ്രോസസറും ഉണ്ടായിരിക്കും. റിയല്‍മി നാര്‍സോ 30 മോഡലിന്റെ കരുത്ത് അതിന്റെ പ്രോസസറായ മീഡിയടെക് ഹെലിയോ ജി95 ആയിരിക്കും. ഇത് ഒരു 4ജി ഫോണായിരിക്കും. രണ്ടു മോഡലുകള്‍ക്കും 5000 എംഎഎച് ബാറ്ററി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ 30w ഡാര്‍ട്ട് ചാര്‍ജ് ടെക്‌നോളജിയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കും. ഇരു മോഡലുകളും ജൂണ്‍ 24നായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക.

∙ ഷഓമി മി11 ലൈറ്റ്

മി11 സീരീസിലേക്ക് പുതിയ മോഡലുകള്‍ എത്തിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഷഓമി. അടുത്തതായി എത്തുക മി11 ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇടത്തരം ഫോണുകളുടെ ഗണത്തില്‍ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇതിന് ക്വാല്‍കം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 732ജി ആയിരിക്കും പ്രോസസര്‍. 6.55-ഇഞ്ച് ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ് ഡിസ്‌പ്ലെ, 4250എംഎച് ബാറ്ററി, 22w ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ് പിന്‍ബലം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോണ്‍ ജൂണ്‍ 22ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

∙ വിവൊ വി21ഇ

വി21ഇ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് വിവോ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഫോണിന് ശക്തി പകരുന്നത് എട്ടു കോറുകളുളള മീഡിയടെക് ഡിമന്‍സിറ്റി 700 പ്രോസസറായിരിക്കും. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫോണിന് 32എംപി സെല്‍ഫി ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ഈ ഫോണും ജൂണ്‍ 24ന് പുറത്തിറക്കിയേക്കും.

∙ 19 രൂപയ്ക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനായേക്കും

കോവിഡ് പരിശോധിക്കാൻ ചെലവു കുറഞ്ഞ, ഉമിനീർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബൈസെന്‍സര്‍ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകള്‍ ഇറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് സ്‌കോട്ട്‌ലൻഡില്‍ നിന്നുള്ള ഗവേഷകര്‍. ഏകദേശം 20 സെന്റിന് (19 രൂപ) കിറ്റ് വില്‍ക്കാനായേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗവേഷകര്‍. മൂക്കില്‍ നിന്നും മറ്റും ശ്രവമെടുക്കുന്നതിന്റെ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഒഴിവാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ചൈന ഇടപെട്ടതോടെ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വില വീണ്ടും ഇടിയുന്നു

ഡിജിറ്റല്‍ പണമായ ക്രിപ്‌റ്റോ ഖനനം കടുത്ത പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചേക്കാമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ ചൈനയും ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ഇതോടെ ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില 34,142 ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഖനന മേഖലകള്‍ അടപ്പിച്ചുവരികയാണ് ചൈന എന്ന വാര്‍ത്തയാണ് വില ഇടിയാൻ കാരണമായത്.

∙ യൂട്യൂബിന്റെ ഐഒഎസ് ആപ്പിനും പിക്ചര്‍-ഇന്‍-പിക്ചര്‍

വിവിധ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും ബ്രൗസറുകളിലും പിക്ചര്‍-ഇന്‍-പിക്ചര്‍ ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി യൂട്യൂബിനും നല്‍കി. മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഒപ്പം ചെറിയ വിന്‍ഡോയായി യൂട്യൂബും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് പിക്ചര്‍-ഇന്‍-പിക്ചര്‍ എന്നു പറയുന്നത്. ഈ ഫീച്ചര്‍ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് ഐഒഎസിലെ യൂട്യൂബ് ആപ്പിനാണ്. തുടക്ക ഘട്ടത്തില്‍ ഇത് ആമേരിക്കയില്‍ മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുക. ഐഒഎസ് 14ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കും ഇത് ലഭ്യമാക്കുക.

English Summary: Latest and Upcoming New Mobile Phones Launches in India