വൻ ഓഫർ വിൽപനകൾ നിർത്തിയേക്കും, ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്

രാജ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ഓഫർ വിൽപനകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കുന്നു. ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ട്, ആമസോൺ തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് കമ്പനികളുടെ ഓഫർ വിൽപനകൾക്ക് പൂട്ടിടാനാണ് കേന്ദ്രം നീക്കം നടത്തുന്നത്. വിപണിയില്‍ അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമിതമായ ഡിസ്‌കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് പുറമെ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്് ബ്രാന്‍ഡ് ലോഞ്ചുകള്‍, അതത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത മൊബൈല്‍ വില്‍പനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നേക്കും.



ഫ്ലാഷ് സെയിലിനു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് ഇ–കൊമേഴ്സ് വിപണിക്കായി കരടുചട്ടങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇ–കൊമേഴ്സ് സംരംഭങ്ങൾക്കു റജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കും. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട് തുടങ്ങിയ ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനികൾ വിപണിയിലെ മേൽക്കൈ ദുരുപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന പേരിൽ കോംപറ്റീഷൻ കമ്മിഷന്റെ അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി െചയ്യാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം. കരടുചട്ടങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മാസം 6 വരെ ഭേദഗതികൾ നിർദേശിക്കാം.

നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഭേദഗതികൾ:

∙ വിലക്കിഴിവ് ഉറപ്പാക്കുന്ന, നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലെ ഫ്ലാഷ് സെയിൽ നിരോധിക്കില്ല. എന്നാൽ, അപ്രായോഗികമായ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ചില പ്രത്യേക ഉൽപന്നങ്ങളെ മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമായ തുടർ ഫ്ലാഷ് സെയിലുകൾ അനുവദിക്കില്ല.

∙ ഉൽപന്നം ഏതു രാജ്യത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതെന്നു വ്യക്തമാക്കണം. സമാനമായ ആഭ്യന്തര ഉൽപന്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണം.

∙ വിൽപനക്കാരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം സേവനത്തിലുണ്ടാകുന്ന പോരായ്മയ്ക്ക് ഇ–കൊമേഴ്സ് സംരംഭത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം.

∙ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഉൽപന്നങ്ങൾ നൽകി കബളിപ്പിക്കുന്നതിനു നിരോധനം. ഉൽപന്നത്തിന്റെ കാലാവധി വ്യക്തമാക്കണം.

∙ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കമ്പനികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം തുടരും

ഇന്ത്യയുടെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് അധികാരിയായ കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിസിഐ) ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര സേവനങ്ങളായ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനും ആമസോണിനുമെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത് ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും കടുത്ത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇത്തവണ അമേരിക്കന്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും എതിരെയുള്ള നീക്കം മറ്റ് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളായ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും ട്വിറ്ററിനുമെതിരെ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങളുമായി കൂട്ടി വായിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഡേറ്റാ സ്വകാര്യതയുടെ കാര്യത്തിലാണ് സർക്കാരുമായി സഹകരിക്കാന്‍ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആമസോണിനും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനും എതിരെയുള്ള അന്വേഷണം ഡിസ്‌കൗണ്ടുകള്‍ നല്‍കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യത്തിലാണ്. ഇരു കമ്പനികളും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അമിത ഡിസ്‌കൗണ്ട് നല്‍കുക വഴി എതിരാളികളുടെ കച്ചവടം കുറയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു ആരോപണം. മറ്റൊരു സുപ്രധാന ആരോപണം, ഇരു കമ്പനികളും ചില കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രൊഡക്ടുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നു എന്നതാണ്. രണ്ട് കമ്പനികളും ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിസിഐ 2020 ജനുവരിയിലാണ് ഈ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ അവര്‍ കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ അന്വേഷണം നിർത്തിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനു തടസമില്ലെന്ന് കോടതി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. കമ്പനികള്‍ ഉയര്‍ന്ന കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കുമെങ്കിലും സിസിഐ അന്വേഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും ആരോപണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് കമ്പനികള്‍ക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗത്തില്‍ നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇതാണ് കമ്പനികള്‍ക്ക് വിനയാകാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങള്‍ മാസങ്ങളെടുത്തു മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുക. എങ്കിലും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെയും ആമസോണിന്റെയും കാര്യത്തില്‍ അത് ത്വരിതപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമമെന്നു പറയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സിസിഐയും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടും പ്രതികരിച്ചില്ല. പ്രതികരിക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്നാണ് ആമസോണ്‍ അറിയിച്ചത്.

ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ സുപ്രധാന സ്ഥാനമാണുള്ളത്. അതു പോലെ പല ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് കമ്പനികൾക്കും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് മേല്‍ക്കോയ്മ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ ശ്രമത്തിനെതിരെയും സിസിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളെ കൂടാതെ സ്മാര്‍ട് ടിവികളിലും മറ്റുപകരണങ്ങളിലും കയറിക്കൂടി എതിരില്ലാതെ വാഴുന്ന ഗൂഗിളിനെതിരെയാണ് അന്വേഷണം. മെയ്ക്‌മൈട്രിപിന്റെ പ്രൈവസി പോളിസി, വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയത്തില്‍ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ഇവയും സിസിഐയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്.

ആമസോണിനും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനുമെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ഓഫ്‌ലൈനായി കടകള്‍ നടത്തുന്നവരുടെ ആരോപണവും കൂടി പരിഗണിച്ചാണ്. അതിസങ്കീര്‍ണമായ ഘടനകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പല നിയമങ്ങളെയും മറികടന്നാണ് ഇരു കമ്പനികളും ഇത്രയധികം ഡിസ്‌കൗണ്ട് നല്‍കിവരുന്നതെന്നാണ് ഈ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. ഏതാനു ചില സെല്ലര്‍മാര്‍ക്കാണ് ഇരു കമ്പനികളും പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത് എന്നാണ് സിസിഐ കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ആമസോണ്‍ വാദിച്ചു. അതേസമയം, ലോകമെമ്പാടും ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലും ഇതു സംഭവിക്കുന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ കേസുകള്‍ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍, ഇന്ത്യന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര രംഗത്ത് നാടകീയമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചേക്കാം.

