ഇപ്പോൾ ലൈംഗികബന്ധം അന്വേഷിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ഡെയ്റ്റിങ് ആപ്പില്‍, വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് കമ്പനികൾ

മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നുവന്ന ശീലങ്ങളെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ കോവിഡ്-19 ഡെയ്റ്റിങ്ങിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുൻനിര ഡെയ്റ്റിങ് ആപ്പുകളായ ടിന്‍ഡര്‍, ബംബിൾ എന്നിവയാണ് പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ദീര്‍ഘകാല ഒറ്റപ്പെടലിനുശേഷം തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ അവിഹിത ബന്ധമല്ല (സെക്സ്) അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആപ്പുകള്‍ പറയുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ മനസ്സിലെ മുഖ്യ ആഗ്രഹം സൗഹൃദങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മകളില്‍ പങ്കാളികളാകാനുള്ള ആഗ്രഹവുമാണ്. ഒരു വര്‍ഷത്തെ ഏകാന്തവാസം മിക്കവര്‍ക്കും നല്‍കിയത് ശുദ്ധമായ സൗഹൃദ വലയങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണെന്നാണ് ഈ ആപ്പുകള്‍ പറയുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ പുതിയ സേവനങ്ങള്‍ തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണെന്നും ഇരു കമ്പനികളും അറിയിച്ചു.



കൂട്ടുകെട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മേഖലകളില്‍ വളരെ താത്പര്യജനകമായ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രകടമായിരിക്കുന്നത്. അവിഹിതത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സൗഹൃദങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണുന്നതെന്ന് ബംബിളിന്റെ സ്ഥാപകയും മേധാവിയുമായ വിറ്റ്‌നി ഹേഡ് പറയുന്നു. ഇത്തരം സൗഹൃദങ്ങള്‍ക്കായി മഹാമാരിക്കു മുൻപ് ഉപയോക്താക്കള്‍ എത്തിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് അവര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനാലാണ് ബംബിൾ ബിഎഫ്എഫ് (ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഫോര്‍എവര്‍) എന്ന ഫീച്ചര്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു.

ബംബിളിന്റെ എതിരാളിയായ മാച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടിന്‍ഡറിലും കാര്യങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമല്ല. അവരും അവിഹിതവും ലൈംഗികാസക്തിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള താത്പര്യങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയില്‍ ആപ്പുകളെ പുതുക്കുകയാണ്. തത്സമയ തര്‍ജമ നടത്തുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ സമൂഹ മാധ്യമ കമ്പനിയായ ഹൈപ്പര്‍കണക്ടിന് 170 കോടി ഡോളര്‍ നല്‍കിയാണ് അവരുടെ സേവനം വാങ്ങിയത്. ഇതു വഴി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് ഭാഷയുടെ പരിധി ലംഘിച്ച ്പരസ്പരം സംസാരിക്കാനാകും. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഹൈപ്പര്‍കണക്ടിന്റെ വരുമാനത്തില്‍ 50 ശതമാനം വര്‍ധനവും ഉണ്ടായി. സൗഹൃദത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്‍കി നടത്തുന്ന ആപ്പുകള്‍ക്കും സേവനങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോക്താക്കള്‍ വര്‍ധിച്ചുവെന്നതും ആഗോള ട്രെന്‍ഡ് ആണ്.

അതേസമയം, ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗഹൃദങ്ങള്‍ക്ക് അധികം ആയുസുണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. ഒരാളെ നേരിട്ടുകാണുന്നതു വരെ അയാളുമായി ശരിക്കുള്ള ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നാണ് ബംബിൾ ബിഎഫ്എഫ് ഉപയോക്താവ് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാല്‍, ടിന്‍ഡറിന്റെയും ബംബിളിന്റെയും പുതിയ നീക്കം വളരെയധികം വിജയകരമായേക്കാമെന്നും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.

∙ ഷഓമി മി11 ലൈറ്റ് ആകര്‍ഷകമായ ഫോണോ?

ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങിയതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും മെലിഞ്ഞതും ഭാരക്കുറവുള്ളതുമായ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ എന്ന അപ്രതീക്ഷിത അവകാശവാദവുമായാണ് ഷഓമിയുടെ മി11 ലൈറ്റ് 21,999 രൂപയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇടത്തരം ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ക്കെല്ലാം വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കമ്പനി ഇതു പുറത്തിറിക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ഫോണില്‍ നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകള്‍ ഇടത്തരം വിലയ്ക്ക് നല്‍കുന്നു. സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ നന്നേ ഭാരംകുറഞ്ഞതും, സ്ലിം ഡിസൈനില്‍ നിര്‍മിച്ചതുമാണ് എന്നതു തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണം.

∙ ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ കരുത്ത്

മി11 ലൈറ്റിന് പിന്‍ബലം അതിന്റെ 8എന്‍എം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിച്ച സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ ടിഎം 732ജി പ്രോസസറാണ്. ഗെയിമര്‍മാര്‍ക്ക് ഫോണ്‍ ചൂടാകാതിരിക്കാനായി ലിക്വിഡ്കൂള്‍ ടെക്നോളജിയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്‍പിഡിഡിര്‍4 എക്‌സ് റാം, യുഎഫ്എസ് 2.2 സംഭരണരീതി തുടങ്ങിയവ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 ഒഎസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫോണിന് 6.55-ഇഞ്ച് 10-ബിറ്റ് അമോലെഡ് ഡോട്ട് ഡിസ്‌പ്ലെയാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഫുള്‍എച്ഡിപ്ലസ് റെസലൂഷന്‍, എച്ഡിആര്‍10, 90ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, കോര്‍ണിങ് ഗൊറിലാ ഗ്ലാസ് 5 പ്രൊട്ടക്ഷൻ തുടങ്ങിയവയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫോണിന് 6.8 എംഎം മാത്രമാണ് കനം. ഭാരമാകട്ടെ 157 ഗ്രാമും. മുന്‍ ക്യാമറയ്ക്കായി പഞ്ച്-ഹോള്‍ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം, ബാറ്ററി

മി 11 ലൈറ്റിന് 64 എംപി പ്രധാന ക്യാമറ ഉള്‍പ്പടെ മൂന്നു ക്യാമറാ സിസ്റ്റമാണ് പിന്നില്‍. 8എംപി അള്‍ട്രാ വൈഡ്, 5എംപി ടെലിമാക്രോ എന്നീ സെന്‍സറുകളാണ് പിന്നില്‍ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 16എംപി മുന്‍ക്യാമറയും ഉണ്ട്. രാത്രിയിലും പകലും വ്യക്തതയുള്ള സെല്‍ഫികള്‍ എടുക്കാമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. മാജിക് സൂം, വ്‌ളോഗ് മോഡ്, പാരലല്‍ വേള്‍ഡ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. മി11 ലൈറ്റിന് 4,250 എംഎഎച് ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. ഒപ്പം 33w ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ് സപ്പോര്‍ട്ടും ഉണ്ട്. മെലിഞ്ഞ ഫോണുകളില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നവയില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററിയാണിതെന്നും ഫോണ്‍ വഴി നടത്തുന്ന ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങള്‍ സുഖമായി നിറവേറ്റാനാകുമെന്നും അവകാശവാദമുണ്ട്.

∙ വില, വില്‍പന

മി11 ലൈറ്റ് ജൂണ്‍ 28ന് പകല്‍ 12നായിരിക്കും ആദ്യ വില്‍പന. മി.കോം, ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്, മി ഹോം, മി സ്റ്റുഡിയോ, അംഗീകൃത റീട്ടെയിൽ വ്യാപാരികള്‍ എന്നിവടങ്ങളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാം. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 21,999 രൂപയാണ് വില. ഇതിന് 6ജിബി റാമും, 128ജിബി സംഭരണശേഷിയും അടങ്ങുന്ന ഫോണാണ്. 8ജിബി+128 ജിബിക്ക് 23,999 രൂപയാണ് വില. എച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ഓഫര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്ക് തുടക്ക വേരിയന്റ് 18,999 രൂപയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കാം. ഓഫര്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ 8ജിബി വേരിയന്റിന് 20,999 രൂപയും നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. ഓഫര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ജൂണ്‍ 25ന് ഫോണ്‍ ലഭ്യമാകുമെന്നും പറയുന്നു.

∙ റെഡ്മി നോട്ട് 10 മോഡലിന് വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു

ഇതുവരെ 14,999 രൂപയ്ക്കു വിറ്റിരുന്ന റെഡ്മി നോട്ട് 10 മോഡലിന് 500 രൂപ വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇത് 6ജിബി റാമുള്ള മോഡലിനാണ് ബാധകം. ഫോണിന്റെ 4ജിബി വേരിയന്റിന് 12,499 രൂപ വില തുടരുന്നു.

∙ 'ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന' കംപ്യൂട്ടര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ലെനൊവോ

തിങ്ക്പാഡ് എക്‌സ്1 ഫോള്‍ഡ് എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന, ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഫോള്‍ഡബിൾ പിസി എന്നു വിളിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടര്‍ ലെനോവോ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. തുടക്ക വില 3,29,000 രൂപയായിരിക്കും. എന്നാല്‍, കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഒരു ഓഫര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാല്‍ 248,508 രൂപ മുതല്‍ വിവിധ മോഡലുകള്‍ വാങ്ങാമെന്നും പറയുന്നു. ഈ പിസിയുടെ രണ്ടു വശത്തും സ്‌ക്രീനാണ് എന്നതാണ് മുഖ്യ സവിശേഷത. നോട്ടുകള്‍ കുറിക്കാനും, വായിക്കാനും, മള്‍ട്ടിടാസ്‌കിങിനുമൊക്കെ ഇരു സ്‌ക്രീനുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഗ്രാഫെയ്റ്റ് ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ചൂടാകുന്നതു കുറയ്ക്കുന്നു. 13.3-ഇഞ്ച് 2കെ ഓലെഡ് ടച്ച് സ്‌ക്രീനാണ്. ഇന്റല്‍ ഐ5 പ്രോസസര്‍ ശക്തിപകരുന്ന കംപ്യൂട്ടറിന് 8ജിബി റാമും, 1ടിബി എന്‍വിഎംഇ, എം.2 സംഭരണശേഷിയും ഉണ്ട്. വൈ-ഫൈ6, 4ജി, 5ജി കണക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളും ഉണ്ട്.

English Summary: Dating apps find users want friends, not sex, in post-COVID world