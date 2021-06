'ബഹിരാകാശത്തേക്കു പോകുന്ന ബെസോസിനെ തിരിച്ചു ഭൂമിയിലിറക്കരുത്'

ചരിത്രത്തിലൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രീതിയില്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കുറച്ചു വ്യക്തികളിലേക്ക് ആഗോള ധനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും ഒതുങ്ങുകയാണ്. ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ജനശ്രദ്ധ നേടിയ നീക്കങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയാണ് പുതിയ സംഭവം. ആമസോണ്‍ മേധാവിയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനുമായ ജെഫ് ബെസോസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരത്തിന് പോകുകയാണ്. ബെസോസ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധവും തുടങ്ങിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്തു തന്നെ കഴിയട്ടെ. ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ പല പരാതികളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്‍ രണ്ടെണ്ണത്തില്‍ മാത്രം ഒപ്പുവച്ചവരുടെ എണ്ണം 56,000 കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ജൂണ്‍ 17നാണ് താനും സഹോദരന്‍ മാര്‍ക്ക് ബെസോസും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറക്കുകയാണ് എന്ന് അറിയിച്ചത്. ബെസോസിന്റെ പുതിയ സംരംഭമായ ബ്ലൂ ഒറിജിന്‍ മനുഷ്യരേയും വഹിച്ചു നടത്തുന്ന ആദ്യ പറക്കലാണെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇതിന്. ജൂലൈ 20നാണ് റോക്കറ്റിന്റെ കന്നിപ്പറക്കല്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.



∙ ബില്ല്യനയര്‍മാര്‍ ഉണ്ടാകരുത്... ഭൂമിയിലോ ബഹിരാകാശത്തോ

ചാര്‍ജ്.ഓര്‍ഗില്‍ (Charge.org) ഒന്നിലേറെ പ്രതിഷേധ പെറ്റീഷനുകളാണ് കോടീശ്വരനെതിരെ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഒപ്പുകളും വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിക്കവരും പറയുന്നത് ശതകോടീശ്വരനെ തിരിച്ച് ഭൂമിയില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ്. ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ പിന്തുണയുമായി എത്തിയ പരാതിയില്‍ 39,000 ലേറെ പേരാണ് ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ജനപ്രീതി മിനിറ്റിനു മിനിറ്റിനു വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ബില്ല്യനയര്‍മാര്‍ ഉണ്ടാകരുത്... ഭൂമിയിലോ ബഹിരാകാശത്തോ. എന്നാല്‍, ബഹിരാകാശത്ത് പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചയാള്‍ അവിടെ തന്നെ കഴിയട്ടെ, പ്രതിഷേധ പേജില്‍ കുറിക്കപ്പെട്ട വാചകം പറയുന്നു.

∙ ബെസോസ് ലക്‌സ് ഓതറാണ്

മറ്റൊരു പ്രതിഷേധ പേജും ഏകദേശം സമാനമായ വികാരമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പേജില്‍ 20,000 ലേറെ പേരാണ് ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പരാതി പേജ് തുടങ്ങിയ ആള്‍ കൂടുതല്‍ ഭാവനയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെസോസിനെ ഗൂഢാലോചനാ വാദങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രഹസ്യ സമൂഹങ്ങളുടെയും കോമിക് പുസ്തകങ്ങളിലെ വില്ലന്മാരും ഒക്കെയായി ബന്ധമുള്ളയാളായി അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം ഒരാളെ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലിറങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് വാദം. ഈ പേജിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത് ഡിസി കോമിക്‌സ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൂപ്പര്‍ വില്ലനായ ലെക്‌സ് ഓതറാണ് ബേസോസ് എന്നാണ്. ദുഷ്ടത കുത്തിനിറച്ച വ്യക്തിയാണ് ബെസോസ്. ഏതുവിധേനയും ലോകത്ത് അധികാരം സ്ഥാപിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള്‍. നമ്മളെ മുഴുവന്‍ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുന്നതിനു മുൻപ് നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന അവസാന അവസരമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് പരാതിക്കാരന്‍ പറയുന്നത്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി തുടങ്ങിയ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലോകത്തും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. പലരും ലിങ്കുകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. പരിചയക്കാരോടും ഇതില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. ബെസോസിനെ തിരിച്ചിറക്കാതിരിക്കാനുള്ള പല തരം രസകരമായ കാരണങ്ങളും ഒരോരുത്തരും ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചു മെനയുന്നുണ്ട്.

ബെസോസിനും സഹോദരനുമൊപ്പം ബഹിരാകാശത്തേക്കു പറക്കാന്‍ മറ്റൊരാളും ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത മൂന്നാമൻ ഇതിനായി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് 2.8 കോടി ഡോളറാണെന്നു പറയുന്നു. ബഹിരാകാശ ടൂറിസം പോലും ബെസോസിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. തനിക്ക് ഈ യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്നും താന്‍ ജീവിതം മുഴുവന്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് സ്വപ്‌നം കണ്ടിരുന്നുവെന്നും ബെസോസ് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വിഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സാഹസകൃത്യമാണെന്നാണ്. എന്നാല്‍, ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം ട്വിറ്ററില്‍ മീമുകള്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. താന്‍ അഞ്ചു വയസു മുതല്‍ ഇത്തരം ഒരു സ്വപ്‌നം കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ബെസോസ് തട്ടിവിട്ടത്. ജൂലൈ 20ന് താന്‍ ആ യാത്ര തന്റെ സഹോദരനുമൊന്നിച്ച് നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഏറ്റവും വിലിയ സാഹസകൃത്യം തന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുമൊത്താണ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. തുടര്‍ന്നാണ് മീമുകളുടെ പ്രളയം തുടങ്ങുന്നത്:

അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളിയായ അംബാനി ഭൂമിയില്‍ നിന്നു ഇതു കാണുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാണ് ഒരു ട്വീറ്റ്: https://bit.ly/3gKkSKg

ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വ്യക്തി ഇതു ചെയ്യുമെന്നു കരുതിയില്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു ട്വീറ്റ് പറയുന്നത്: https://bit.ly/2UqbWkB

ബേസോസിന്റെ ലൈഫ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഏജന്റ് ഈ വര്‍ത്ത ട്വിറ്ററില്‍ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു മീം: https://bit.ly/3zMHGQT

അതേസമയം, ബെസോസിനെതിരെ അടുത്തിടെ തുടങ്ങിയ ഏക പ്രതിഷേധമൊന്നുമല്ല ഇത്. കുറച്ചുനാള്‍ മുൻപ് വിശ്രുതമായ മൊണാലിസാ പെയ്ന്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയത്തിലും പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു.

English Summary: Don't allow Bezos to return to Earth-protests gain momentum