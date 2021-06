ഐഒഎസ്15 നൊപ്പം ആപ്പിള്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഫീച്ചറുകളിലൊന്നാണ് പ്രൈവറ്റ് റിലെ. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെ മാനിച്ച് ഈ ഫീച്ചര്‍ ചൈനയിലും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിലും ലഭിക്കില്ല. ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ വെബ് ബ്രൗസിങ് രീതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് അവരുടെ സ്വഭാവവും മറ്റും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു പല ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭീമന്മാരും ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്റര്‍നറ്റ് പ്രൊവൈഡര്‍മാരും നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഈ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടെക് കമ്പനികള്‍ക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ആപ്പിളിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റിലെ. ജനങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗം പിന്തുടരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർക്കാരുകളുടെ എണ്ണം ലോകമെമ്പാടും വര്‍ധിക്കുന്ന കാലവുമാണിത്. ചൈനയെ പോലെ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കില്‍ അത്തരം സർക്കാരുകള്‍ക്കും തിരിച്ചടിയായേക്കാം ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഫീച്ചര്‍. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് റിലെ ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് (വിപിഎന്‍) സേവനം പോലെയാണ്.



വിപിഎന്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഏതു ബ്രൗസറിലും ലൊക്കേഷൻ മാറ്റാമെങ്കില്‍ പ്രൈവറ്റ് റിലെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം ബ്രൗസറായ സഫാരിയില്‍ മാത്രമായിരിക്കും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുക. ഐഫോണ്‍, ഐപാഡ് തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ള ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങളില്‍ സുരക്ഷ ലഭിക്കും. പല കാരണങ്ങളാൽ ബെലാറസ്, കൊളംബിയ, ഈജിപ്ത്, കസാക്കിസ്ഥാന്‍, സൗദി അറേബ്യ, തുര്‍ക്‌മെനിസ്ഥാന്‍, ഉഗാണ്ട, ഫിലിപ്പൈന്‍സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും പുതിയ ഫീച്ചര്‍ ലഭിക്കില്ല. ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, ഐവാച്ച്, തുടങ്ങി ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സ്വകാര്യതാ സംരക്ഷണത്തിനായി പുതിയ വലയങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആപ്പിളിപ്പോള്‍. ഈ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ സ്വകാര്യതാ ഫീച്ചറുകളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രൈവറ്റ് റിലെ. അടുത്തിടെ നടന്ന വേള്‍ഡ് വൈഡ് ഡവലപ്പേഴ്‌സ് കോണ്‍ഫറന്‍സിലാണ് പുതിയ ഫീച്ചര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

∙ പ്രൈവറ്റ് റിലെ സൗജന്യമല്ല

ആപ്പിളിന്റെ ക്ലൗഡ് സേവനമായ ഐക്ലൗഡ്പ്ലസ് (iCloud+) സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കായിരിക്കും സുരക്ഷ നല്‍കുക. പണം നല്‍കിയാണ് സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഫീച്ചര്‍ എത്തുമെന്നു കരുതുന്നു. അക്ഷരാർഥത്തില്‍ ഏതു നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്കും വെര്‍ച്വലായി കടന്ന് സഫാരി ഉപയോഗിച്ച്, സുരക്ഷിതമായും സ്വകാര്യമായും ബ്രൗസു ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് റിലെ. നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം പരിപൂര്‍ണമായും എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. രണ്ടുവ്യത്യസ്ത ഇന്റര്‍നെറ്റ് റിലേകള്‍ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ആര്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ ഐപി അഡ്രസും, ലൊക്കേഷനും, ബ്രൗസിങ് രീതികളും കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്നും ആപ്പിള്‍ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭീമന്മാരും വിശദമായ പ്രൊഫൈലുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരോ തവണയും ഇന്റര്‍നെറ്റിലെത്തുമ്പോള്‍ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പല ടെക് കമ്പനികളുടെയും കൈകളില്‍ എത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം നേരത്തെ മുതല്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെതിരെയാണ് ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോള്‍ സുരക്ഷാ മതില്‍ തീര്‍ക്കുന്നത്.

∙ ചൈനയിലേക്ക് ഇല്ലേയില്ല

ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ അതിബൃഹത്തായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ചൈന ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ മുഴുവന്‍ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കണ്ണുണ്ട്. വിപിഎന്‍ ഒക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍നിന്നു പോലും വിപിഎന്നുകള്‍ എടുത്തു കളയാന്‍ ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനാല്‍ തന്നെ പുതിയ ഫീച്ചര്‍ ചൈനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കില്ല.

∙ വിപിഎന്‍ ‌വേണോ, പ്രൈവറ്റ് റിലെ വേണോ?

വിപിഎന്‍ സേവനങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റല്‍ അഥവാ ജിയോ സ്പൂഫിങ് വഴി സംഭാഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാന്‍ മുതല്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് പോലെയുള്ള സ്ട്രീമിങ് സർവീസുകൾ ആക്‌സസു ചെയ്യാന്‍ വരെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ, ആപ്പിളിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റിലെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഉപയോക്താവിനും വെബ്‌സൈറ്റിനുമിടയില്‍ മധ്യവര്‍ത്തിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ആരാണ് അല്ലെങ്കില്‍ ഏതുരാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആളാണ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ഗൂഗിള്‍ പോലെ അത്യന്തം 'ബുദ്ധിയുള്ള' കമ്പനികള്‍ക്കു പോലും കണ്ടെത്താനാവില്ല. അവരുടെ അന്വേഷണം ആപ്പിളിന്റെ സെര്‍വറില്‍ തീരും. ഉപയോക്താവിലേക്ക് എത്തില്ല. അതോടെ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പ്രൊഫൈല്‍ സൃഷ്ടിക്കല്‍ മുതല്‍ പരസ്യംകാണിക്കല്‍ വരെ പ്രശ്‌നത്തിലായേക്കും. നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിങ് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് പ്രൊവൈഡര്‍ക്കും കാണാം. ആപ്പിള്‍ ഇടനില ഏല്‍ക്കുന്നതോടെ അവര്‍ക്കും ആപ്പിളിന്റെ സെര്‍വര്‍ വരെയെ നിങ്ങളെ പിന്തുടാന്‍ സാധിക്കൂ. സെര്‍വറില്‍ നിന്ന് ഒരു താത്കാലിക ഐപി അഡ്രസ് സമ്പാദിച്ചായിരിക്കും ബ്രൗസിങ് നടത്തുക. ഇത് നിങ്ങളെത്തുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ക്കോ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനദാതാവിനോ, എന്തിന് ആപ്പിളിനു പോലും കാണാനാകില്ലെന്നാണ് കമ്പനി തരുന്ന ഉറപ്പ്.

∙ ഫിംഗര്‍പ്രിന്റിങ്

ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങിയ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ നിങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെത്താന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍, ഐപി അഡ്രേസ്സ്, ലൊക്കേഷന്‍ തുടങ്ങിയവ അടക്കം മനസ്സിലാക്കിയാണ് സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് റിലെ വഴിയാണ് ബ്രൗസിങ് എങ്കില്‍ ഫിംഗര്‍പ്രിന്റിങ് ഒന്നും നടക്കില്ല. പരസ്യക്കാരും ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളും ഉപയോക്താക്കളുടെ ബ്രൗസിങ് രീതികള്‍ നിരന്തരം നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന കാര്യം ആപ്പിള്‍ പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐഫോണ്‍, ഐപാഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഏതൊരാപ്പിനെയും നിയന്ത്രിക്കാം. തങ്ങളുടെ ബ്രൗസിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ട്രാക്കു ചെയ്യേണ്ടെന്നു പറയാനുള്ള അവകാശം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷം പ്രൈവറ്റ് റിലെ എന്ന മതിലാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത്.

∙ നിങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ചെയ്തികള്‍ നോക്കിയിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ തുകയല്ല

ഒരു വര്‍ഷം 22700 കോടി ഡോളറിന്റെ ബിസിനസാണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ച് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനികള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ആപ്പിള്‍ പറയുന്നത്. ഇതില്‍ സിംഹഭാഗവും ഗൂഗിളും, ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ചേര്‍ന്ന് പങ്കിട്ടെടുക്കും.

∙ ഹൈഡ്‌മൈ ഇമെയില്‍

ഐക്ലൗഡ്പ്ലസില്‍ എത്തുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ഹൈഡ് മൈ ഇമെയില്‍. പല ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനികളും പറയും നിങ്ങളുടെ മെയില്‍ ഐഡി ഒന്ന് എന്റര്‍ ചെയ്യാൻ. എന്നാല്‍ ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ മെയില്‍ ഐഡി അവരുടെ കൈയ്യിലെത്തും. ഹൈഡ് മൈ ഇമെയില്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ആപ്പിള്‍ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെയില്‍ ഐഡി അപ്പോള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കും. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ മെയില്‍ ഐഡി സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.

∙ സ്വേച്ഛാധിപത്യ സ്വാഭാവമുള്ള സർക്കാരുകള്‍ക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്‌നമായേക്കും

ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനികള്‍ മാത്രമല്ല സ്വേച്ഛാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള സർക്കാരുകളും തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ ബ്രൗസിങ് ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാറുണ്ട്. അതും പ്രൈവറ്റ് റിലെയില്‍ തടഞ്ഞേക്കും. ഇത് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന കാര്യം കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

