10 മിനിറ്റിൽ ഫലം! ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 250 രൂപയ്ക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്, വൻ ഓഫറുകളും

രാജ്യത്തെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ വിവിധ രൂപത്തിലുളള ടെസ്റ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളും കിറ്റുകളും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. കോവിസെൽഫ് റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. കോവിഡ്-19 പരിശോധിക്കാനായി ഐസിഎംആർ അംഗീകരിച്ച സ്വയം-പരിശോധനാ കിറ്റാണിത്.



സെൽഫ്-ടെസ്റ്റ് കിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നതാണ്. മാത്രമല്ല കേവലം 10-15 മിനിറ്റിൽ ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. സേഫ് സ്വാബ്, ടെസ്റ്റ് കാർഡ്, പ്രീഫിൽഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ട്യൂബ്, യൂസർ മാനുവൽ, ഡിസ്പോസൽ ബാഗ് എന്നിവയാണ് സെൽഫ്-ടെസ്റ്റ് കിറ്റിലുള്ളത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബ്രാൻഡിന്റെ കമ്പാനിയൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.

സ്വയം ശേഖരിച്ച നാസൽ സാംപിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ്–19 ന്റെ ഗാർഹിക പരിശോധനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോവിസെൽഫ് അറിയിച്ചു. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിന് 250 രൂപയാണ് വില. ഇത് 2 വയസും അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. ഫലങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതിനും കോവിസെൽഫ് ആപ് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധനകൾ നടത്തണം. കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്ന വിഡിയോ താഴെ.

ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാകുമ്പോൾ ഒരാൾ മിനിമം 2 കിറ്റുകളെങ്കിലും വാങ്ങണം. അഞ്ച് കിറ്റുകൾ വാങ്ങിയാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 10 ശതമാനം വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും. മൂന്നോ നാലോ കിറ്റുകൾ വാങ്ങിയാൽ 5 ശതമാനവും 7 ശതമാനവും കിഴിവുണ്ട്. ആക്സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അഞ്ച് ശതമാനം പരിധിയില്ലാത്ത ക്യാഷ്ബാക്കും ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്, എസ്‌ബി‌ഐ കാർഡുകൾ, മൊബിക്വിക് എന്നിവ നൽകുന്ന അമേക്സ് നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡുകൾക്ക് 20 ശതമാനം കിഴിവും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ലഭിക്കും.

English Summary: CoviSelf Rapid Antigen Self Test Kit now available on Flipkart