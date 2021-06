ഇന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാവുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍, ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്റ് തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ള വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില വര്‍ധന വച്ചു നോക്കിയാല്‍ ലോക ചരിത്രത്തില്‍ രാജാക്കന്മാരോ കോടീശ്വന്മാരോപോലും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായി ലാസ്‌സ്‌ലോ ഹന്യേസിനെപ്പോലെ (Laszlo Hanyecz) പണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല! അദ്ദേഹം 2010ല്‍ 10,000 ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ നല്‍കിയാണ് രണ്ട് 'പാപാ ജോണ്‍സ് പീറ്റ്‌സ' (pizzas) വാങ്ങിയത്! പാപാ ജോണ്‍സ് രണ്ട് പീറ്റ്‌സയ്ക്ക് അന്ന് 25 ഡോളറായിരുന്നു വിപണി വില. ഇതിനു പകരമായാണ് ലാസ്‌സ്‌ലോ 10,000 ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ കൈമാറിയത്. സംഭവം നടക്കുന്നത് ആ വർഷം മേയ് 22നാണ്. ഇതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവര്‍ഷവും ഈ ദിവസത്തെ ആഘോഷമാക്കാനാണ് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ കൂട്ടായ്മ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാസ്‌സ്‌ലോയ്ക്ക് പുതിയൊരു വിളിപ്പേരും കിട്ടി - ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ പീറ്റ്‌സാ ഗായ്. അക്കാലത്ത് ബിറ്റ്‌കോയിന് ഒരു വിലയുമില്ലായിരുന്നു. ഏകദേശം 0.008 ഡോളറായിരുന്നു ഒരു ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില. അന്ന് നൽകിയ 10,000 ബിറ്റ്കോയിന്റെ മൂല്യം ഈ വർഷം 370 കോടി ഡോളർ (ഏകദേശം 27,483 കോടി രൂപ) വരെ എത്തിയിരുന്നു.



∙ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഇടപാടുകളുടെ തുടക്കം

ലാസ്‌സ്‌ലോയ്ക്ക് മുൻപ് ആരും ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വഴി പണമിടപാട് നടത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഈ പണമടയ്ക്കല്‍ മുതലാണ് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഇടപാടുകള്‍ തുടങ്ങുന്നത് എന്നുവരെ കരുതുന്നവരുണ്ട്. ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ പീറ്റ്‌സാ ദിവസം ആഘോഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നത് 2017 മുതലാണ് എന്നാണ് കോയിന്‍സ്പീക്കര്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് പറയുന്നത്. ആ വര്‍ഷം, 2010ല്‍ ലാസ്‌സ്‌ലോ ചെലവിട്ട ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 21 ദശലക്ഷം ഡോളറായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. 2018ല്‍ രണ്ടു പീറ്റ്‌സയുടെ വില 82 ദശലക്ഷമായി വളര്‍ന്നു. അടുത്ത വര്‍ഷം പീറ്റ്‌സയുടെ വില 91 ദശലക്ഷത്തിലേറെയായി വളര്‍ന്നുവെന്ന് അവരുടെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. താന്‍ 10,000 ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ നല്‍കി രണ്ടു പീറ്റ്‌സ വാങ്ങി, ഇത്രയും ബിറ്റ്‌കോയിന് രണ്ടു പീറ്റ്‌സ വാങ്ങിയത് മിടുക്കായിപ്പോയി എന്നാണ് അന്ന് കരുതിയിരുന്നത് എന്നാണ് ലാസ്‌സ്‌ലോ പിന്നീട് പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ വിലയിലേക്ക് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി വളരുമെന്ന് ആര്‍ക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം തുടർന്നും ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ നല്‍കി പീറ്റ്‌സ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2018ലാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ നൽകി രണ്ടാമതും പീറ്റ്‌സ വാങ്ങുന്നത്. ഇത്തവണ 62 ഡോളര്‍ വിലയുള്ള പീറ്റ്‌സ വാങ്ങാനായി 649000 സറ്റോഷി അഥവാ 0.00649 ബിറ്റ്‌കോയിനാണ് ചെലവിട്ടത്.

ആ 10,000 ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ തന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് 39 കാരനായ ലാസ്‌സ്‌ലോ 'കോയിന്‍മാര്‍ക്കറ്റ്ക്യാപ്പി'നു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. ഇന്നും ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു. അത് പ്രശസ്തവുമാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിനൊക്കെ തുടക്കമിട്ട ആളുകളില്‍ ഒരാളാണ് താനെന്നത് അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ലാസ്‌സ്‌ലോ 2019ല്‍ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ മാഗസിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 10,000 ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ നല്‍കി രണ്ടു പീറ്റ്‌സ വാങ്ങിയപ്പോൾ തോന്നിയത് അവ തനിക്കു ഫ്രീയായി ലഭിച്ചതു പോലെയാണെന്നാണ്. തുടര്‍ന്ന്, കോയിന്‍ ടെലഗ്രാഫിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ബിറ്റ്‌കോയിനെ യഥാര്‍ഥ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടു വരാന്‍ തനിക്കായതില്‍ സന്തുഷ്ടനാണെന്നാണ്. ബിറ്റ്‌കോയന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. തന്റെ ഇടപെടല്‍ ഗുണംചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

∙ 10,000 ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വാങ്ങിയ ആള്‍ എന്തു ചെയ്തു?

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ലഞ്ചുകളില്‍ ഒന്നായാണ് ലാസ്‌സ്‌ലോയുടെ പീറ്റ്‌സാ വാങ്ങല്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. ജെറമി സ്റ്റര്‍ഡിവന്റ് എന്നയാളാണ് ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്രിപ്‌റ്റോഫോറം വഴി രണ്ടു ലാര്‍ജ് പീറ്റ്‌സ വേണമെന്ന് കംപ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമർ കൂടിയായ ലാസ്‌സ്‌ലോയുടെ ഓര്‍ഡര്‍ കണ്ടത്. ജെറമി അതു നല്‍കാന്‍ വൈമുഖ്യം കാട്ടിയില്ല. അന്ന് 19 വയസുകാരനായ വിദ്യാര്‍ഥിയായിരുന്നു ജെറമി. ടിപ്പടക്കം ഏകദേശം 41 ഡോളറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചത്. അന്നു ലഭിച്ച ബിറ്റ്‌കോയിന് ഏറ്റവുമധികം മൂല്യമുയര്‍ന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ 3.7 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ (378.7 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ സിബിഎസ് ന്യൂസിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍ പ്രകാരം) വരെ ഉയര്‍ന്നുവെന്ന് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഫോറങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ജെറമിയും തനിക്ക് അന്നു ലഭിച്ച ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ല. അദ്ദഹം യാത്ര ചെയ്തപ്പോള്‍ അത് ചെലവിടുകയായിരുന്നു.

∙ ഉരുത്തിരിയലിലെ പങ്കില്‍ അഭിമാനംപൂണ്ട് ജെറമിയും

പണം പോയെങ്കിലും ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ ഉരുത്തിരിയലില്‍ താന്‍ വഹിച്ച പങ്ക് തന്നെ അഭിമാനം കൊള്ളിക്കുന്നു എന്നാണ് ജെറമിയും പറയുന്നത്. ഇന്ന് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസം തന്നെയായി തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. അന്ന് ഈ സംഖ്യകൊണ്ട് വിലകൂടിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് താന്‍ കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് ജെറമി പറയുന്നു. ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ 2009ല്‍ ആണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു ബിറ്റ്‌കോയിന് 1 ഡോളര്‍ മൂല്യം കൈവരുന്നത് 2011ല്‍ ആണ്. എന്തായാലും, ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യ പീറ്റ്‌സ വാങ്ങല്‍ ദിനം ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സി പ്രേമികള്‍ ആഘോഷമാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കടപ്പാട്: ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്റ്, ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍, കോയിന്‍സ്പീക്കര്‍, കോയിന്‍മാര്‍ക്കറ്റ്ക്യാപ്

English Summary: The Man Who Spent 10,000 bitcoin on Two Pizzas