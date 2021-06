ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത 74 ശതമാനം മുതിര്‍ന്നവരും കാമുകി കാമുകൻമാരുടെയും, പങ്കാളികളുടെയും, ഭാര്യമാരുടെയും ചെയ്തികള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൈബര്‍ സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ നോര്‍ട്ടണ്‍ലൈഫ്‌ലോക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ 'ദി നോര്‍ട്ടണ്‍ സൈബര്‍ സേഫ്റ്റി ഇന്‍സൈറ്റ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്: സ്‌പെഷ്യല്‍ റിലീസ്-ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്രീപ്പിങ്ങില്‍' ആണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുന്‍ കാമുകി കാമുകൻമാരെയും, ഇപ്പോഴുള്ളവരെയും ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന സൈബര്‍ പ്രവൃത്തികളിലൊന്നാണ് സൈബര്‍ സ്റ്റോക്കിങ് (ഇന്റര്‍നെറ്റിലൂടെയുള്ള പിന്തുടരല്‍). ഇരകള്‍ അറിയാതെയാണ് ഇതു നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരില്‍ പൊതുവെ നടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിങ് പങ്കാളിയുടെ ഫോണിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കലാണ് (32 ശതമാനം) എന്നു പറയുന്നു. അടുത്തത് പങ്കാളിയുടെ ടെക്‌സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങളും, ഫോണ്‍ കോളുകളും ഇമെയിലുകളും, ഫോട്ടോകളും പരിശോധിക്കുന്ന (31 ശതമാനം) കൂട്ടരാണ്. ഇവര്‍ക്കു തൊട്ടുപിന്നിലായി ലൊക്കേഷന്‍ ഷെയറിങ് ആപ്പ് വഴി പങ്കാളിയുടെ പോക്കുവരവുകള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് (29ശതമാനം).



ഇതുകൂടാതെ, പങ്കാളിയുടെ അറിവുകൂടാതെ പാസ്‌വേഡ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഫോണുകളും മറ്റും പരിശോധിക്കുന്നവരും, അവരുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നവരും ഉണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന മറ്റൊരു ട്രെന്‍ഡാണ് ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് പങ്കാളികളെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നത്. അവരുടെ ഫോണുകളിലും മറ്റും അവരറിയാതെ ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താണ് നരീക്ഷണം. ആപ്പുകള്‍ വഴി ഫോണിലേക്കു വരുന്ന ടെക്‌സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങള്‍, ഫോണ്‍ കോളുകള്‍, നേരിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍, ഇമെയിലുകള്‍, ഫോട്ടോകള്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്ന് സര്‍വെ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ മുന്‍ കാമുകി കാമുകൻമാരെ അടക്കം പിന്തുടരാനുള്ള കാരണങ്ങളായി നോര്‍ട്ടണ്‍ നടത്തിയ സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ പല കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പങ്കാളി (അല്ലെങ്കില്‍ മുന്‍ കാമുകന്‍/കാമുകി) പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ ശേഷമാണ് തങ്ങള്‍ ഇതു തുടങ്ങിയതെന്നാണ് 33 ശതമാനത്തോളം പേര്‍ പറഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ പങ്കാളി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാനാണ് പിന്തുടരുന്നത് എന്നാണ് 36 ശതമാനം പേര്‍ പറയുന്നത്. മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടര്‍ പറയുന്നത്, അവര്‍ക്ക് ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കാനാണ് എന്നാണ്.

മിക്കവരും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതികളിലൊന്ന്. അതേസമയം, മറ്റൊരാളുടെ ചെയ്തികള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നാണ് നോര്‍ട്ടണ്‍ലൈഫ്‌ലോക്കിന്റെ സെയില്‍സ് ഡയറക്ടര്‍റിറ്റേഷ് ചോപ്ര പറയുന്നത്. തങ്ങള്‍ പിടിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയിലെ പകുതിയോളം പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവരും ഇത്തരത്തില്‍ സ്റ്റോക്കിങ് നടത്താന്‍ തത്പരരാണ് എന്നാണ്. മുന്‍ പങ്കാളികളെ, കാമുകി കാമുൻമാരെ പോലും വെറുതെ വിടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്. അതേസമയം, ഇരു കൂട്ടരും പരസ്പരം വഞ്ചിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നിരീക്ഷിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നാണ് വേറൊരു കൂട്ടര്‍ കരുതുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്‌റ്റോക്കിങ് നടക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ പലര്‍ക്കും അറിവില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യ അടക്കംപത്തു രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നോര്‍ട്ടണ്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇവിടെ വായിക്കാം: https://bit.ly/3xgZEK1

∙ ട്വിറ്ററിന്റെ നിയമ പരിരക്ഷ സർക്കാർ എടുത്തുകളഞ്ഞു; ഇനി കോടതി തീരുമാനിക്കും

സമൂഹ മാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റായ ട്വിറ്ററിന് ഇനി നിയമ പരിരക്ഷ നല്‍കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ട്വിറ്റര്‍ ഇനിമേല്‍ ഒരു ഇന്റര്‍മീഡിയറി ആയിരിക്കില്ലെന്നും, അതിനാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഇന്റര്‍മീഡിയറീസിന് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷന്‍ 79 പ്രകാരം നല്‍കിവന്ന സുരക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിയമജ്ഞരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം, ട്വിറ്റിന് തുടര്‍ന്നും സുരക്ഷ നല്‍കണമോ എന്ന കാര്യം കോടതികള്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്‍ണഭ്രമക്കാരും ബിറ്റ്‌കോയിനില്‍ പണമിറക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ വീടുകളില്‍ 25,000 ടണ്ണിലേറെ സ്വര്‍ണമുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാല്‍, ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സ്വര്‍ണമാണെന്ന വാദം തലയ്ക്കുപിടിച്ചാലെന്നവണ്ണം രാജ്യത്തെ സ്വര്‍ണഭ്രമക്കാര്‍ പോലും ബിറ്റ്‌കോയിനിനായി പണമിറക്കിത്തുടങ്ങിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ നിക്ഷേപത്തിനെതിരെ ആര്‍ബിഐയുടെ മുന്നറിയിപ്പു പോലും വകവയ്ക്കാതെയാണ് ആളുകള്‍ മുന്നോട്ടുവരുന്നത്. നിലവില്‍ ക്രിപ്‌റ്റോ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വരുമാന നികുതി കാര്യങ്ങള്‍ അത്ര വ്യക്തമല്ല. അതിനാല്‍ ഭാവിയില്‍ വന്‍ തുകകള്‍ ബിറ്റ്‌കോയിനിലും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കടുത്ത നികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരുമോ എന്ന ഭയം ചിലര്‍ക്കുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് 7 സീരീസിന് കൂടുതല്‍ മികച്ച ബാറ്ററി പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന ആപ്പിള്‍ വാച്ച് 7 സീരീസിന് മുന്‍ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ബാറ്ററി പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വാച്ചിനായി ആപ്പിള്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ എസ്7 ചിപ്പിന് വലുപ്പക്കുറവുള്ളതിനാല്‍, അല്‍പംകൂടി വലിയ ബാറ്ററിക്ക് ഇടം നല്‍കാമെന്നതാണ് ബാറ്ററി ലൈഫ് വര്‍ധിച്ചേക്കാമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിനു പിന്നില്‍. ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ എസ്7 പ്രോസസര്‍, സിസ്റ്റം-ഇന്‍-പാക്കേജ് (SiP) രൂപകല്‍പനയിലൂടെ നിര്‍മിച്ചതാണ്. പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുമ്പോഴും മികച്ച ബാറ്ററി പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ബിജിആര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

∙ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സ്‌കെച്ച്, ഇലസ്‌ട്രേറ്റര്‍ ഡ്രോ എന്നീ ആപ്പുകള്‍ നിർത്തുന്നു

ഫോട്ടോഷോപ്പ് സ്‌കെച്ച്, ഇലസ്‌ട്രേറ്റര്‍ ഡ്രോ എന്നീ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകള്‍ നിർത്തുന്നതായി അഡോബി അറിയിച്ചതായി മാക്‌റൂമേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇവ ജൂലൈ 19 മുതല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അത് 2022, ജനുവരി 10 വരെ ഉപയോഗിക്കാം. അതേസമയം, ഇവയുടെ ഫങ്ഷന്‍ ഫ്രെസ്‌കോ ആപ്പില്‍ ലഭ്യമാക്കും. അഡോബി ഫ്രെസ്‌കോ 2019ലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

∙ റെഡ്മി 10 സീരീസ് ഷഓമി ഉടനെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകളുടെ ശ്രേണിയായ റെഡ്മി 10 സീരീസ് താമസിയാതെ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷഓമി. ഇവ റെഡ്മി 9 സീരീസിനു പകരമായിരിക്കും. റെഡ്മി 9 സീരീസില്‍, റെഡ്മി 9, റെഡ്മി 9എ, റെഡ്മി 9ഐ, റെഡ്മി 9 പ്രൈം, റെഡ്മി 9 പവര്‍ എന്നീ മോഡലുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇവയ്ക്ക് പകരമുള്ള മോഡലുകളാണ് റെഡ്മി 10 സീരീസില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റെഡ്മി ഇന്ത്യയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഈ സൂചനയുള്ളത്.

കടപ്പാട്: നോര്‍ട്ടണ്‍, ബ്ലൂംബര്‍ഗ്, ബിജിആര്‍, മാക് റൂമേഴ്‌സ്, ഷഓമി

English Summary: Shocking report: Your ex may be still stalking you online