ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിഗംഭീരമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ അതിന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്കുള്ള അന്തകവിത്തുകളും അതിനകത്ത് മുളപൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാമെന്നത് പല കമ്പനികളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയും തളര്‍ച്ചയും കണ്ടിട്ടുള്ളവര്‍ പറയുന്നു. ഇന്ന് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മഹത്തരമെന്നല്ലാതെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഓരോ മൂന്നു മാസവും പ്രകടമായ രീതിയില്‍ ലാഭം വര്‍ധിക്കുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെ മൂല്യം 1.6 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളറാണെന്നു പറയുന്നു. ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളിലും ആഴത്തില്‍ വേരാഴ്ത്തിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനവുമാണ് കമ്പനിയുടേത്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ കമ്പനിയിലുള്ളവരും, ഗൂഗിളില്‍ നിന്നു രാജിവച്ചു പോയവരുമായ ഒരു കൂട്ടം അസ്വസ്ഥരായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ വിള്ളല്‍ വീണു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിക്കാനും പലരും മടിക്കുന്നില്ല.



കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ വച്ചുതന്നെ തീര്‍ക്കേണ്ട പല രഹസ്യ കാര്യങ്ങളും പുറംലോകം അറിയുന്നു. ശക്തമായ നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ നേതൃത്വത്തിനു കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്‌നമെന്നു ആരോപിക്കുന്നു. നടപ്പു രീതികളെ തകര്‍ത്തെറിയുന്ന ആശയങ്ങള്‍ വരുന്നില്ല. ക്രമത്തിലുള്ള വര്‍ധന മത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം പ്രതിഷേധമുള്ള പല ഗൂഗിള്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമാരും കമ്പനി വിടുന്നു. ഇവരെല്ലാം കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുനടക്കുന്നു എന്നതും അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല. പലരും ചോദിക്കുന്നത് താനെന്തിനാണ് ഗൂഗിള്‍ വിട്ടത് എന്നാണ്. പക്ഷേ, നല്ല ചോദ്യം ഇത്രയുംകാലം എന്തിനവിടെ പിടിച്ചുനിന്നു എന്നാണെന്നും 2013 മുതല്‍ ഗൂഗിളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവന്ന നോം ബാര്‍ഡിന്‍ പറയുന്നു. ഗൂഗിള്‍ 'വെയ്‌സ്' എന്ന മാപ്പിങ് സേവനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കമ്പനിയിലെത്തുന്നത്. പുതുമ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ വൈമുഖ്യം വരുമ്പോള്‍ റിസ്‌ക് എടുക്കാന്‍ താത്പര്യമുളളവരോടുള്ള സമീപനവും മാറുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ പല പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും കാരണം ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ ആണെന്നാണ് അടുത്തിടെ കമ്പനി വിട്ട പല എക്‌സിക്യൂട്ടിവുമാരും ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ഉന്നം പിച്ചൈയുടെ നെഞ്ച്?

പിച്ചൈയുടെയും ഗൂഗിളിന്റെയും കോപം ക്ഷണിച്ചുവരുത്താന്‍ ആഗ്രഹമില്ലെന്നതിനാല്‍, പേരു വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്ന ഉറപ്പിൻമേൽ ഗൂഗിളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവരും പുറത്തുപോയവരുമായ 15 പ്രധാനികളാണ് ഇപ്പോള്‍ ദി ന്യൂ യോര്‍ക്ക് ടൈംസിനോട് കമ്പനി നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ഒരു ബൃഹത്തായ, പൂര്‍ണതയിലേക്കെത്തിയ കമ്പനിക്കു സംഭവിക്കാവുന്ന പല പ്രശ്‌നങ്ങളും ഗൂഗിള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. മരവിച്ചു തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വം കമ്പനിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ഇവരെല്ലാം ആരോപിക്കുന്നു. ഉറച്ച നിലപാടില്ലാത്തതും പൊതുജനം എന്തു കരുതുമെന്ന ഭീതിയും ഗൂഗിളിന്റെ കരുത്തോടെയുള്ള കുതിപ്പിന് തടസമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. പിച്ചൈയുമായി ഇടതടവില്ലാതെ ബന്ധപ്പെടുന്ന എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമാര്‍ പറയുന്നത് പ്രധാന ബിസിനസ് മേഖലകളിലൊന്നും ഗൂഗിള്‍ കുതിക്കാത്തത് പിച്ചൈ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ വൈകുന്നതിനാലാണ് എന്നാണ്. പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ മടിയില്ലാത്തയാളാണ് കമ്പനിയില്‍ നിന്നു പുറത്തുപോയ സീസര്‍ സെന്‍ഗുപ്തയും. പിച്ചൈ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ ശരിയാകുന്നുവെന്ന കാര്യം തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലും, അദ്ദേഹം തീരുമാനങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സെന്‍ഗുപ്ത പറഞ്ഞത്.

∙ ജോലിക്കാര്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും പെരുകുന്നു

ഗൂഗിളിനുള്ളിലെ വിവിധ സംസ്‌കാരക്കാര്‍ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാന്‍ പിച്ചൈ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ നേര്‍വിപരീത ഫലമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതു മൂലം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എപ്പോഴും നിലനല്‍ക്കുന്നു. അതേസമയം, കുറച്ചു ശക്തമായ, എന്നാല്‍ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം പിടിച്ചുവാങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കാത്ത നീക്കങ്ങള്‍ കമ്പനിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതുകളയാന്‍ ഉതകുമെന്ന് അവര്‍ വാദിക്കുന്നു. പിച്ചൈയുടെ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ നടത്തുന്ന സര്‍വേകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം പിച്ചൈയുടെ പ്രതികരണം തേടാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പ്രതികരിക്കേണ്ടെന്ന് കമ്പനി അദ്ദേഹത്തോടു പറയുകയായിരുന്നു.

∙ രാഷ്ട്രീയക്കാരും എതിരാകുന്നു

ആപത്കരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ഗൂഗിള്‍ കടന്നുപോകുന്നതെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാല്‍ ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ ഗൂഗിളിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒത്തൊരുമ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യംചെയ്യുന്നത് പിച്ചൈയെയാണ്. ഇതിപ്പോള്‍ ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. നിയമനിര്‍മാതാക്കളുടെ അപ്രീതി സമ്പാദിക്കാതെ പിച്ചൈ വിദഗ്ധമായി നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കമ്പനിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കരുത്തു നല്‍കുന്നുവെന്നും പറയുന്നു.

∙ ചിന്താശീലമുള്ള, ശ്രദ്ധാലുവായ നേതാവ്

പിച്ചൈയ്‌ക്കെതിരെ വിമര്‍ശന ശരങ്ങള്‍ ഉതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ പോലും ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. ചിന്താശീലനായ വ്യക്തിയുമാണ് അദ്ദേഹം. ആറു വര്‍ഷം മുൻപ് കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നതിനു മുൻപത്തേതിനെക്കാള്‍ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ അച്ചടക്കമുണ്ട്. ഇത് കൂടുതല്‍ പ്രൊഫഷണലായാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ധാരാളം ജോലിക്കാരും വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അത് മികച്ച രീതിയില്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ ഈ സൗമ്യനായ മനുഷ്യനു സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന കാര്യം വിമര്‍ശകര്‍പോലും സമ്മതിക്കുന്നു. പിച്ചൈയുടെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഗൂഗിളിലെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി. ഇപ്പോള്‍ ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെ കീഴില്‍ പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 140,000 ആണ്. ആറുവര്‍ഷത്തിനിടെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം മൂല്യം മൂന്നു മടങ്ങ് വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്ര വലുതായിതീര്‍ന്ന ഒരു കമ്പനി കുതിപ്പ് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നൊരു തോന്നല്‍ വന്നാല്‍ അതില്‍ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്നും പറയുന്നു.

എങ്കിലും തന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ വൈകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുളള പല നടപടികളും പിച്ചൈ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 2019ല്‍ അദ്ദേഹം ഗൂഗിളിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം മുഴുവന്‍ ഉടച്ചുവാര്‍ത്തു. തുടര്‍ന്ന് തന്റെ ഒപ്പു വേണ്ടാതെ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ അധികാരമുള്ള അധികാരസ്ഥാനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. മക്കന്‍സി എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റായി ജോലിയെടുത്തുവന്ന പിച്ചൈ ഗൂഗിളില്‍ ചേരുന്നത് 2004ല്‍ ആണ്. പരസ്പരം ഇടിച്ചുമാറ്റി മുന്നേറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന അഹംഭാവികളായ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഗൂഗിള്‍. ഇവരെ ഒരുമിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹം തുടക്ക കാലം മുതല്‍ കാണിച്ചുവന്നിരുന്നതായി കാണാം. 2015ല്‍ ഗൂഗിളിനുമുകളില്‍ പുതിയ മാതൃസ്ഥാപനമായ ആല്‍ഫബെറ്റ് സ്ഥാപിച്ചപ്പോള്‍ പിച്ചൈയ്ക്ക് ഗൂഗിളിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം നല്‍കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കമ്പനിയുട സ്ഥാപകരായ ലാറി പേജും, സെര്‍ഗായ് ബ്രിനും നേതൃസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പിന്മാറിയപ്പോള്‍ ആല്‍ഫബെറ്റിന്റേതടക്കം മൊത്തം അധികാരവും പിച്ചൈയ്ക്ക് നല്‍കുകയായിരുന്നു.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കലും 1998ല്‍ സ്ഥാപിതമായ ഗൂഗിളിന്റെ നല്ല നാളുകള്‍ അവസാനിച്ചു എന്ന തോന്നലാണ് പല വിശകലനക്കാരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നന്നായി നടന്നുപോകുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പിച്ചൈയെ ബലിയാടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള സംശയമുള്ളവരും ഉണ്ട്.

