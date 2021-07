ആപ്പിള്‍ എന്തിനെയോ ഭയക്കുന്നു? ഗൂഗിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും തുറന്ന യുദ്ധത്തിന്?

ആപ്പിള്‍ എന്തിനെയോ ഭയക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നൊരു വാദമാണ് ദി ന്യൂയോര്‍ക് ടൈംസ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകളും ലേഖനത്തിലുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ള ലോകം മാറ്റിമറിക്കുന്നത് കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ് മാതൃകകളും വരുമാനമാര്‍ഗങ്ങളുമാണ്. ആപ്പിള്‍ 10 വര്‍ഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ ഐഒഎസ് ആപ്പ് സ്റ്റോറും ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വളര്‍ന്ന ആപ്പ് പരിസ്ഥിതിയും ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കണമെന്ന് കമ്പനി എന്തിനാണ് ശാഠ്യംപിടിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് അവര്‍ വിശകലനത്തിന് എടുക്കുന്നത്. ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് തങ്ങളായിരിക്കണം എന്നു പറയുക വഴി കമ്പനിയുടെ എന്തൊക്കെയോ ഭീതികള്‍ പുറത്തുവരുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആപ്പ് സ്റ്റോറിന്റെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും എപ്പിക് ഗെയിംസ് ആപ്പിളിനെതിരെ നല്‍കിയ കേസില്‍ നിന്ന് മനസിലാകുന്നതാണ്. ഈ കേസില്‍വിധി വരാനിരിക്കുകയാണ്.



ആപ്പ് സ്റ്റോറിന്റെ നിയന്ത്രണം തങ്ങളുടെ കൈയ്യിലിരിക്കുക തന്നെ വേണമെന്നും ആപ്പ് ഡവലപ്പര്‍മാര്‍ നിർമിക്കുന്ന ആപ്പുകളില്‍ നിന്ന് 30 ശതമാനം വരെ കമ്മിഷന്‍ വാങ്ങാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നുമുള്ള വാദമാണ് കമ്പനി എന്തിനെയോ പേടിക്കുന്നു എന്ന വാദമുയര്‍ത്തുവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പലരുടെയും വീടുകളിലുള്ള കാറുകളേക്കാള്‍ വിലയുള്ള കസേരകളിലിരിക്കുന്ന, വന്‍ വിജയം കൈവരിച്ച കമ്പനി മേധാവികള്‍ക്ക് എന്തിനെയാണ് പേടിയെന്നാണ് ലേഖനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. ഐഫോണ്‍ വില്‍പനയില്‍ ഇനി വളര്‍ച്ചയുണ്ടായേക്കില്ലെന്ന ആശങ്കയായിരിക്കാം ആപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭയത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് ലേഖനം പറയുന്നത്. 2010 കളിലുണ്ടായ വളര്‍ച്ച ഇനി ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയില്ല. ഈ വളര്‍ച്ചയാണ് ആപ്പിളിനെ ഒരു സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറാക്കി മാറ്റിയത്. ആദ്യമായി ഐഫോണ്‍ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇനിയുള്ള ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയുംതോറും കുറയും.

അതേസമയം, ഇക്കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ വര്‍ധന മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യം മൂലമായിരിക്കാമെന്നും ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു. ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയുംതോറും ഫോണ്‍ വില്‍പനയുടെ തോത് കുറയുമെന്ന് കമ്പനിയുടെ നീക്കങ്ങളെ സാകൂതം നിരീക്ഷിക്കുന്നവർ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി ആപ്പിളിന്റെ ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ കയ്യിലുള്ളവര്‍ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കി കൂടുതല്‍ പണമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു. ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡുകള്‍, ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക് തുടങ്ങിയവ മുതല്‍ അടുത്തതായി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന വിപിഎന്‍പോലെ തോന്നിക്കുന്ന 'പ്രൈവറ്റ് റിലെ' വരെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ആപ്പിളിന്റെ ഭാവി പരിപാടികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരിക്കാം.

ഈ പദ്ധതികള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ കമ്പനിക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുമുണ്ട്. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ യുഗം അതിന്റെ പാരമ്യതയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. അതേസമയം, ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് എന്ന പേരിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ശ്രമങ്ങളും കാണാം. ആപ്പിളിന്റേതിനു വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അടുത്തിടെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൂടെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പുകളില്‍ നിന്ന് ഒന്നും ഈടാക്കില്ലെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഐഫോണ്‍ വില്‍പനയുടെ വളര്‍ച്ച ഏകദേശം അവസാനിച്ചുവെന്നും അടുത്ത സാധ്യതകള്‍ ആരായണമെന്ന തോന്നല്‍ കമ്പനിയെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് അനുമാനം.

∙ ഗൂഗിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും തുറന്ന യുദ്ധത്തിന്

പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളായ ഗൂഗിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും അഞ്ചു വര്‍ഷം മുൻപ് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്, സേര്‍ച്ച്, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് തുടങ്ങി പല മേഖലകളിലും ഇരു കമ്പനികളും എതിരാളികളാണ്. ഇനി പരസ്പരം പാരവച്ച് മുന്നോട്ടുപോകേണ്ട, പകരം സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ മുന്നേറാമെന്നായിരുന്നു അഞ്ചു വര്‍ഷം മുൻപെടുത്ത തീരുമാനം. ഈ സന്ധിചെയ്യല്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കമ്പനികള്‍ ഇപ്പോള്‍ തീരുമാനിച്ചതായി ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അഞ്ചു വര്‍ഷം മുൻപാണ് ഇരു കമ്പനികളുടെയും തലപ്പത്തേക്ക് പുതുതായി എത്തിയ രണ്ടു ഇന്ത്യന്‍ വംശജര്‍ സമാധാനത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

എന്നാല്‍, ഈ ധാരണ പ്രകാരം ഇനി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതില്‍ ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും താത്പര്യമില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗൂഗിള്‍ മേധാവിത്വം പുലര്‍ത്തുന്ന സേര്‍ച്ച് മേഖലയില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് കണ്ണുണ്ടെന്ന് ഗൂഗിളും, തങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ക്കൈയുള്ള ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്ങിലും, ഓഫിസ് ടൂളുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഗൂഗിള്‍ കണ്ണുവച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഭയക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അധികാരികള്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ വാളോങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവര്‍ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഇരുകമ്പനികളെയും, മറ്റ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളെയും കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധത്തലാക്കും. ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു സേര്‍ച്ച് മികവ് തങ്ങളുടെ ബിങും കൈവരിച്ചു എന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തോന്നലും പുതിയ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ 'സേര്‍ച്ച് ആഡ്‌സ് 360' മൂലം ഓരോവര്‍ഷവും തങ്ങള്‍ക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ നഷ്ടം വരുന്നുവെന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കരുതുന്നത്.

സേർച്ചിങ് ടെക്‌നോളജി മേഖലയിലെ യാഹൂ, ഡക്ഡക്‌ഗോ തുടങ്ങിയ സേര്‍ച്ച് എൻജിനുകള്‍ക്കും ഇതു പ്രശനമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പരസ്യം നല്‍കണമെങ്കില്‍ ഗൂഗിളിന്റെ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന നിലപാടു മാറണമെന്ന വാദമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഗൂഗിള്‍ കേട്ടഭാവം നടിച്ചില്ലെന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റായ ബ്രാഡ് സ്മിത്ത് പറഞ്ഞരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈയും, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മേധാവി സത്യ നദെലയും നേരിട്ടു നടത്തിയ ചര്‍ച്ച പോലും ഫലം കണ്ടില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ദിവസവും 5 മണിക്കൂര്‍ ഫോണിലാണെന്ന്

ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഒരു ദിവസം സ്മാര്‍ട് ഫോണില്‍ ചെലവഴിക്കുന്നത് 5.24 മണിക്കൂര്‍ ആണെന്ന് 'എറിക്‌സണ്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ലാബ്‌സ്' പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഫ്യൂച്ചര്‍ ഓഫ് അര്‍ബന്‍ റിയാലിറ്റി' റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. രാജ്യത്തു നിന്ന് തങ്ങളുടെ സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത 46 ശതമാനം പേരും ഇത്തരത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇവരില്‍ പലരും ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് സ്മാര്‍ട് ഫോണില്‍ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കു ശേഷം 3.4 മണിക്കൂര്‍ കൂടുതലായി ഫോണില്‍ സമയം ചെലവിടാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത 91 ശതമാനം പേരും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നും അവരില്‍ 25 ശതമാനം പേരും വിഡിയോ അല്ലെങ്കില്‍ സിനിമ കാണാനാണ് കൂടുതല്‍ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി. അതേസമയം 19 ശതമാനം പേര്‍ ഫോണ്‍ ബ്രൗസിങിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വോയിസ് കോളുകള്‍ക്കായി 10 ശതമാനം പേര്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിലവില്‍ 4ജി ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ചില്‍ നാലു പോരും 5ജിയിലേക്കു മാറാന്‍ തത്പരരാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ ഭാരത്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് കേരളത്തിലും

രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്‍പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരത്‌നെറ്റ് കേരളമടക്കം 16 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നടപ്പാക്കും. സർക്കാരും സ്വകാര്യകമ്പനികളുമായി ചേര്‍ന്ന് പിപിപി മാതൃകയിലാണ് ഇതുനടപ്പിലാക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുട നേതൃത്വത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനമായത്. ഏകദേശം 3.61 ഗ്രാമങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുക. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കപ്പുറത്ത് ജനവാസമുണ്ടെങ്കില്‍ അവിടേയ്ക്കും ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഈ പദ്ധതിക്കുണ്ട്. മികച്ച സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുക എന്നതായിരിക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഇത്തരം കമ്പനികളെ കണ്ടെത്തും.

∙ സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ 3000 കോടി ഡോളര്‍ വരെ വേണ്ടിവരുമെന്ന് മസ്‌ക്

സ്‌പേസ്എക്‌സ് മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ വഴി ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കുക എന്നത്. എന്നാല്‍, ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ 2000-3000 കോടി ഡോളര്‍ വരെ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മസ്‌ക് പറഞ്ഞത്. കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ 1,500 സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 69,000 ഉപഭോക്താക്കൾ ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടെന്നും, ഇത് അടുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളില്‍ 5 ലക്ഷമായി ഉയരുമെന്നും മസ്‌ക് മൊബൈല്‍ വേള്‍ഡ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സംസാരിക്കവെ അറിയിച്ചു.

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: റോയിട്ടേഴ്സ്, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്, ഐഎഎൻഎസ്

English Summary: How Apple’s business tactics, partly driven by fear, affect the rest of us