ഗൂഗിൾ പ്ലേ, ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലെ വ്യാജ ആപ്പുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള 7 എളുപ്പവഴികൾ

ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട്. വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസുകൾക്ക് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യാജ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ കബളിപ്പിക്കൽ വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



വ്യാജ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിയമാനുസൃതമായവയെ വെല്ലുന്നവയാണ്. ഐഒഎസ്, ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ വ്യാജ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ടിപ്‌സുകളിതാ ചുവടെ:

∙ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേരും, ഡവലപ്പറുടെ പേരും പരിശോധിക്കുക

∙ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി തിരയുമ്പോൾ സമാന പേരുകളുള്ള ഒന്നിലധികം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടേക്കാം. പേരിലും വിവരണത്തിലും അക്ഷരപ്പിശകുകൾ പോലുള്ള തെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.

∙ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ റിവ്യൂസ്, റേറ്റിംഗുകൾ, ഡൗൺലോഡുകളുടെ എണ്ണം എന്നിവ പരിശോധിക്കുക. വ്യാജന് കുറഞ്ഞ ഡൗൺലോഡ് കൗണ്ടേ ഉണ്ടാകൂ.

∙ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്‌റ്റോറിൽ പബ്ളിഷ് ചെയ്‌ത തീയതി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു യഥാർഥ ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണയായി അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്‌ത തീയതി കാണിക്കും

∙ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സ്‌ക്രീൻഷോട്ടുകളും ഐക്കണും പരിശോധിക്കാനാകും. ഇത് ആപ്പിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ചു ചെറിയൊരു ഐഡിയക്ക് സഹായിക്കും.

∙ ആപ്പിനായി സ്റ്റോറിൽ തിരയുമ്പോൾ സമാന പേരുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐക്കണുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ദൃശ്യമാകും. വ്യാജവും യഥാർത്ഥവുമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

∙ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനുമതികളാണ്. അധികമായ അനുമതി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുചിതമാണെന്ന് കണക്കാക്കാം.

∙ മറ്റുചില കാര്യങ്ങൾ

1. ഒരു വ്യാജ ആപ്ലിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, 'അനുചിതമെന്ന് ഫ്ലാഗുചെയ്യുക' , ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

2. വ്യാജ ആപ്ലിക്കേഷൻ അബദ്ധത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌താൽ, ഫോൺ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ആപ്പ്സ് ഓപ്‌ഷനിൽ എത്തി അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

