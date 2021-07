ബഹിരകാശ യാത്രയ്ക്കിറങ്ങും മുൻപെ ബെസോസ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു, ഇനി ആമസോണിനെ ജാസി നയിക്കും

ആഗോള ഇ–കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനമായ ആമസോണിന്റെ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസ് (57) കമ്പനിയുടെ സിഇഒ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു. ജൂലൈ 5ന് സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തന്റെ സ്വന്തം പേടകത്തിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ബെസോസ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതും. ഈ മാസം 20 നാണ് മറ്റു രണ്ടു പേർക്കൊപ്പം ബെസോസ് ബഹിരാകാശ യാത്ര പോകുന്നത്.



അതേസമയം, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളിലും സംരംഭങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതെന്നും ആമസോണിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി തുടരുമെന്നും ബെസോസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ക്ലൗഡ് ബിസിനസ്, വെബ് സർവീസസ് സിഇഒ ആയ ആൻഡി ജാസി (53) ആമസോൺ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ആയി സ്ഥാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

1995 ൽ ഓൺലൈൻ പുസ്തക വിൽപനശാലയായാണ് ആമസോൺ തുടങ്ങിയത്. അന്നു മുതൽ ബെസോസ് ആണ് സിഇഒ. 1.7 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണ് ആമസോണിന്റെ ആസ്തി. ബെസോസിന്റെ മാത്രം ആസ്തി 19,700 കോടി ഡോളറാണ്. വരാനിരിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ ടൂറിസത്തിന്റെ ദിനങ്ങളാണെന്നും ഈ മേഖലയിൽ കൂടുത ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ബെസോസിന്റെ രാജിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

പുതിയ സിഇഒ ജാസിയെ 20 കോടി ഡോളറിന്റെ (146 കോടിയോളം രൂപ) ഓഹരികൾ നൽകിയാണ് ആമസോൺ വരവേൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് 61,000 ഓഹരികൾ (മൂല്യം 2.1 കോടി ഡോളർ) നൽകും. 10 വർഷം കൊണ്ട് 20 കോടി ഡോളറിന്റേതും. കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സിഇഒ മാറ്റമാണിത്. ജാസിയുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 1,75,000 ഡോളർ. ഈ വർഷം 4.53 കോടി ഡോളറിന്റെയും 2020 ൽ 4.15 കോടി ഡോളറിന്റെയും ഓഹരികൾ ജാസിക്കു നൽകിയിരുന്നു.

∙ ലോക കോടീശ്വരൻ ജെഫ് ബെസോസ് ഒരു അസാധാരണ സംരംഭകൻ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ൺലൈന്‍ വ്യാപാരക്കമ്പനിയായ ആമസോണിനെക്കൂടാതെ ബ്ലൂ ഒറിജിൻ എന്ന റോക്കറ്റ് ബിസിനസും വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് പത്രവും ബെസോസിന്റേതാണ്. 2013ലാണ് വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്. വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലെ പുരാതനമായ ടെക്സ്റ്റൈൽ മ്യൂസിയം ബെസോസ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 2.3 കോടി ഡോളറാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത്. സിയാറ്റിലിലും ബവർലി ഹിൽസിലുമായി ആഡംബര വസതികളുമുണ്ട്.

ജെഫ് ബെസോസ് ഒരു അസാധാരണ സംരംഭകനാണ്. വ്യവസായി എന്നതിനു പുറമേ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വഴി ടെക് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷണങ്ങൾ വഴി മുൻനിരകമ്പനികളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജെഫ് ആമസോണിന്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും ശിൽപിയാണ്.

ഇന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളും ജെഫിന്റെ ആമസോൺ മാതൃകയോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങളിൽ സ്വന്തം വഴി അവതരിപ്പിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഗൂഗിളും അടങ്ങിയ വമ്പൻമാരെ ഞെട്ടിച്ച ആമസോൺ ഏറ്റവുമൊടുവിൽ നാസയോടും ഇലോൺ മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ് എക്‌സിനോടും മൽസരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റം നടത്താനാണ് ബെസോസിന്റെ നീക്കം. ഇതിനു വേണ്ട പദ്ധതികളെല്ലാം സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു.

1964 ജനുവരി 12ന് ജാക്കലീന്റെയും ടെഡ് ജോര്‍ഗെന്‍സന്റെയും മകനായാണ് ബെസോസ് ജനിച്ചത്. ജെഫ് പിറന്നു വീഴുമ്പോള്‍ അമ്മയ്ക്കു പ്രായം 17 വയസ്സ് മാത്രം. ജെഫിനു രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധം വേര്‍പെടുത്തി. ക്യൂബയില്‍ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെത്തി സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മിഗുവേല്‍ ബെസോസിനെ അമ്മ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടെയാണു ജെഫ് അമേരിക്കയിലെത്തുന്നത്.

ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ അപാര സാധ്യതകളെ കുറിച്ചു ലോകം തിരിച്ചറിയും മുന്‍പു 1994ലാണു ജെഫ് ആമസോണിന് രൂപം നല്‍കുന്നത്. അന്നു ജെഫിനു പ്രായം 30. പ്രിന്‍സ്റ്റണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ബിരുദപഠനത്തിനും ചില കമ്പനികളിലെ തൊഴില്‍ പരിചയത്തിനും ശേഷമാണു സ്വന്തമായി സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത്. പുസ്തകങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി വില്‍പന നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആമസോണിന്റെ തുടക്കം.

18 വർഷം മുൻപ് സ്ഥാപിച്ച ബ്ലൂ ഒറിജിൻ കമ്പനി വൈകാതെ തന്നെ ബഹിരാകാശ ടൂറിസം മേഖലയിൽ സജീവമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചന്ദ്രനിലെ മനുഷ്യ കോളനിയിലേക്ക് ചരക്ക് കയറ്റി അയക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും ബെസോസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇതിനായി ചന്ദ്രനിലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ പ്രദേശം പാര്‍ക്കിംങിനായി പോലും കണ്ടുവെച്ചുകഴിഞ്ഞു. ചന്ദ്രനിലെ ആദ്യ മനുഷ്യ നിര്‍മിത കോളനിയിലേക്ക് ചരക്കെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആമസോണ്‍ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് 2017ലാണ്.

