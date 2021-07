ടെക്‌ ശീതയുദ്ധത്തില്‍ ചൈനയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കാൻ അമേരിക്ക

ടെക്‌നോളജിയിലെ ഏറ്റവും സങ്കീര്‍ണമായ യന്ത്രം ചൈനയ്ക്ക് ഇനി ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. ഡെന്‍മാര്‍ക്കിലെ വെല്‍ഡ്‌ഹോവന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എഎസ്എംഎല്‍ ഹോള്‍ഡിങ് നിര്‍മിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ചൈനയുടെ കൈയ്യില്‍ എത്തില്ലെന്ന് അമേരിക്ക ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോസസറുകളില്‍ നന്നേ ചെറിയ സര്‍ക്യൂട്രി പതിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ അത് കൂടുതല്‍ പ്രകടന മികവ് കൊണ്ടുവരും. പതിറ്റാണ്ടുകളെടുത്താണ് എഎസ്എംഎല്‍ ഹോള്‍ഡിങ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ടെക് മേഖലയില്‍ സ്വന്തം കാലില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ ഏറെ കാലമായി ശ്രമിക്കുന്ന ചൈനയ്ക്ക് ഇത് വൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ദി ന്യൂ യോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തി നേടാനുള്ള ചൈനയുടെ സ്വപ്‌നമാണ് ഇതോടെ തകര്‍ന്നത്.



2017ല്‍ ഈ യന്ത്രം ധാരാളമായി നിര്‍മിച്ച് ലോകമെമ്പാടും നല്‍കാന്‍ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് 150 ദശലക്ഷം ഡോളറിലേറെയാണ് വിലയിട്ടിരുന്നത്. ഉപകരണം എത്തിച്ചു നല്‍കണമെങ്കില്‍ 40 ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്‌നറുകളും, 20 ട്രക്കുകളും, മൂന്ന് ബോയിങ് 747 വിമാനങ്ങളും വേണം. അടുത്ത തലമുറിയലെ സങ്കീര്‍ണമായ ചിപ്പുകള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാന്‍ ഇതു തന്നെ വേണം. ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വരെ ഏറെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങള്‍ ചൈനയുടെ കൈയ്യില്‍ എത്തരുതെന്ന നിര്‍ബന്ധബുദ്ധിയോടെ മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് കരുക്കള്‍ നീക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും നിലപാടില്‍ ഉറച്ചു നിന്നതോടെ ചൈനയുടെ നില പരുങ്ങലിലായി. എഎസ്എംഎല്‍ ഹോള്‍ഡിങ് കമ്പനി നിര്‍മിച്ച യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ അത്യാധുനിക ചിപ്പുകള്‍ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു കമ്പനിക്കും നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനാവില്ലെന്നു പറയുന്നു.

ചൈനയെങ്ങാനും ഇത് സ്വന്തമായി വികസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അതിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് സമയമെടുക്കുമെന്നും വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഇത് ചൈനയ്ക്ക് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇടവരുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ അടക്കമുളള പല ഡിജിറ്റല്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസറുകളുടെ നിര്‍മാണത്തിനാണ് ഡച്ച് കമ്പനിയുടെ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ നിര്‍മാണത്തിന് മൂന്ന് ഭുഖണ്ഡങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ദ്രവ്യങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്. ജപ്പാന്‍, അമേരിക്ക, ജര്‍മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവ എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രാജ്യം സ്വന്തമായി ഈ മേഖലയില്‍ ഒരു കുതിപ്പു നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ഫലം നിരാശയായിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു.

ഇതു കൂടാതെ ചൈനയെയും തയ്‌വാനെയും ആശ്രയിച്ചുള്ള ചിപ്പ് നിര്‍മാണത്തില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തെ വേര്‍പെടുത്തിയെടുക്കാനായി 5000 കോടി ഡോളര്‍ ഇറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് അമേരിക്ക. പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്ന മേഖലകളിലൊന്നാണ് തയ്‌വാന്‍. ചൈന തങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും തയ്‌വാനില്‍ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു.

∙ ഗൂഗിളും, ഫെയ്‌സ്ബുക്കും, ട്വിറ്ററും ഹോങ്കോങ് വിട്ടേക്കും

ഇന്ത്യയടക്കം പല രാജ്യങ്ങളും പുതിയ ഡേറ്റാപരിപാലന നിയമങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹോങ്കോങിലും പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ വരുന്നു. പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോയാല്‍ സേവനം നിർത്തുമെന്ന് അധികാരികളെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരായ ഗൂഗിളും, ഫെയ്സ്ബുക്കും, ട്വിറ്ററും എന്ന് ദി വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തി വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ ഷെയർ ചെയ്താല്‍ കമ്പനികളെ പ്രതികളാക്കുമെന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത്.

ഇതു നടപ്പില്‍ വന്നാല്‍ ഹോങ്കോങിലെ ജോലിക്കാര്‍ക്കെതിരെ ക്രിമിനല്‍ അന്വേഷണം വരുമെന്നാണ് കമ്പനികള്‍ പറയുന്നത്. ഉപയോക്താക്കള്‍ തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന ഉളളടക്കത്തിനു പോലും കമ്പനികളായിരിക്കും ഉത്തരവാദികൾ. പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയാല്‍ ഡേറ്റാ ദുരുപയോഗം ചെയ്യല്‍ രീതിയായ ഡോക്‌സിങ് (doxing) കണ്ടെത്തിയാല്‍ കമ്പനികള്‍ 92,000 പൗണ്ട് പിഴയൊടുക്കുകയും, ജോലിക്കാര്‍ അഞ്ചു വര്‍ഷം വരെ ജയിലിലാകുകയും ചെയ്യും.

∙ ട്വിറ്റര്‍ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചേ മതിയാകൂ– കേന്ദ്രം

സമൂഹ മാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റായ ട്വിറ്ററും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വാദപ്രദിവാദങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. ട്വിറ്റര്‍ പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ പാലിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നും, അത് നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളാണെന്നും കേന്ദ്രം ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ വാദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നു മാസം സമയം നല്‍കിയിട്ടും അവരത് ചെയ്തില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രം കോടതിയില്‍ വാദിച്ചത്.

∙ ഷഓമിയുടെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഫോണ്‍ വില്‍പന ജൂലൈ 7 മുതല്‍

ഷഓമിയുടെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ മോഡലായ മി11 അള്‍ട്രാ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കും. എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് 5,000 രൂപ കിഴിവോടെയാണ് ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ക്വാല്‍കം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫോണിന്, 6.81-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള പ്രധാന ഡിസ്‌പ്ലെയും, 1440X3200 റെസലൂഷനുള്ള ഡിസ്‌പ്ലെയും, പിന്നില്‍ 1.1-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ചെറിയ ഡിസ്‌പ്ലെയും ഉണ്ട്. ഫോണിന്റെ വില 69,999 രൂപയാണ്. മി11 എക്‌സ്, മി11 എക്‌സ് പ്രോ എന്നീ മോഡലുകളും ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിനൊപ്പം വിപണിയിലെത്തും.

∙ ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ആപ്പ് ഗെറ്റര്‍ അവതരിപ്പിച്ച ദിവസം തന്നെ ഹാക്കു ചെയ്തു

മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയോടെ തുടങ്ങിയ പുതിയ സമൂഹ മാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റായ ഗെറ്റര്‍ (GETTR) അവതരിപ്പിച്ച ദിവസം തന്നെ ഹാക്കു ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഹാക്കര്‍മാരുടെ ഇടപെടല്‍ മിനിറ്റുകള്‍ മാത്രമെ നീണ്ടുനിന്നുള്ളു എന്നും സമയോചിതമായി തന്നെ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. എന്തായാലും, ആദ്യ ദിനം തന്നെ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലേറെ ഉപയോക്താക്കളെയാണ് ഗെറ്ററിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിനു ബദലായാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ വണ്‍പ്ലസ് ടാബും വന്നേക്കും

ഇതുവരെ ഇറക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഉപകരണം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനി. വണ്‍പ്ലസ് പാഡ് എന്നു വിളിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ടാബ് ആയിരിക്കുമിത്. വണ്‍പ്ലസ് 9ടി എന്ന പുതിയ ഫോണും കമ്പനി താമസിയാതെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.

