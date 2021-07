സ്‌പേസ്എക്‌സ് മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് അടക്കം ചില കമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യയിലെ 5ജി സ്‌പെക്ട്രം സ്വന്തമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി 'ടെലികോം വാച്‌ഡോഗ്' എന്ന സംഘടന രംഗത്ത്. ടെലികോം സെക്രട്ടറി അന്‍ഷു പ്രകാശിന് നല്‍കിയ കത്തിലാണ് സംഘടന ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മസ്‌കിന്റെ സ്റ്റാര്‍ലിങ്കിനെ കൂടാതെ എയര്‍ടെല്‍ മേധാവിയുടെ സംരംഭമായ വണ്‍വെബ്, ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ആമസോണ്‍ തുടങ്ങി ലോ എര്‍ത് ഓര്‍ബിറ്റ് അഥവാ ലിയോ സാറ്റലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ രാജ്യത്തെ 4ജി/5ജി സ്‌പെക്ട്രം സൗജന്യമായി നേടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമാണ് സംഘനട ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കമ്പനികള്‍ക്ക് ബില്ല്യന്‍ കണക്കിനു ഡോളര്‍ വിലയുള്ള സ്‌പെക്ട്രം, ലേലം വഴിയല്ലാതെ സൗജന്യമായി നല്‍കിയാല്‍ അത് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് എതിരായിരിക്കുമെന്നാണ് സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ-വിദൂര മേഖലകളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ് മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കമ്പനികള്‍ അടക്കം പലരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് അനുവദിച്ചു നല്‍കരുതെന്നുമാണ് സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.



∙ ഇന്ത്യയുടെ പിഎല്‍ഐ സ്‌കീമില്‍ നിന്ന് സാംസങ് വിട്ടു നിന്നു

ടെലികോം ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കായി ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രൊഡക്ഷന്‍-ലിങ്ക്ട് ഇന്‍സെന്റീവ് സ്‌ക്രീം അഥവാ പിഎല്‍ഐ സ്‌കീമില്‍ നിന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ സാംസങ് വിട്ടുനിന്നെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, സർക്കാരിന് പ്രമുഖ കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് അടക്കം 37 അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചുവെന്നും പറയുന്നു. സ്വീഡിഷ് ടെലികോം ഉപകരണ നിര്‍മാതാവ് എറിക്‌സണ്‍, ഐഫോണ്‍ കരാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന തയ്‌വാനീസ് കമ്പനി ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍, നോക്കിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര കമ്പനികളും, ഡിക്‌സണ്‍ ടെക്‌നോളജീസ്, എച്എഫ്‌സിഎല്‍, കോറല്‍ ടെലികോം തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളും അപേക്ഷിച്ചവരില്‍ പെടും. ഇന്ത്യന്‍ ടെലികോം ഭീമന്‍ ജിയോയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിവന്ന സാംസങ് ഈ സ്‌കീമിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്നു. പുതിയ സ്‌ക്രീം വഴി 3000 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ നിക്ഷേപം വരുമെന്നും, ഏകദേശം 17,000 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. അടുത്ത അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ 2.44 ലക്ഷം കോടിയുടെ ടെലികോം ഉപകരണ നിര്‍മാണം ഇന്ത്യയില്‍ നടത്താനാകും. ഇതിലൂടെ 2 ലക്ഷം കോടിയുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യാമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നത് സംബന്ധിച്ച് സാംസങ് വിശദീകരണം നല്‍കിയിട്ടില്ല.

∙ കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ മാത്രമുള്ള ഡെലിവറി സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച് ആമസോണ്‍

കേരളത്തിൽ സ്ത്രീശാസ്തീകരണത്തിന് പിന്തുണ നല്‍കി കൂടുതല്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ജോലി നല്‍കാന്‍ ആമസോൺ നീക്കം തുടങ്ങി. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും ആറന്മുളയിലും സ്ത്രീകള്‍ മാത്രമുള്ള രണ്ട് ഡെലിവറി സ്‌റ്റേഷനുകളാണ് ആമസോൺ ആരംഭിച്ചത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഡെലിവറി സര്‍വീസ് പാര്‍ട്ണര്‍മാരുമായി ചേര്‍ന്നാണ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. ഈ പ്രദേശത്ത് 50ലേറെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ ജോലി നല്‍കാനായി. നേരത്തെ ആമസോണ്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിലും, ഗുജറാത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടു കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. മാനേജര്‍മാര്‍ തുടങ്ങി, ഡെലിവറി അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയില്‍ വരെ സ്ത്രീകളെ മാത്രം നിയമിക്കുക എന്നതാണ് ആമസോണിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ തൊഴിലിടങ്ങള്‍ ഒരുക്കുക എന്നത് തങ്ങള്‍ക്ക് താത്പര്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകള്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ജോലിചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ലാസ്റ്റ് മൈല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍സിന്റെ ഡയറക്ടറായ പ്രകാശ് റോത്‌ലാനി പറഞ്ഞത്. ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറുകള്‍ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡെലിവറി സംവിധാനം ആമസോണ്‍ മുംബൈയില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ട്വിറ്ററിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി

പരാതി പരിഹരിക്കാനായി റെസിഡന്റ് ഗ്രീവന്‍സ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കാന്‍ ഇത്രയധികം സമയം ട്വിറ്ററിന് അനുവദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത്രയും കാലത്തിനിടയില്‍ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കമ്പനി നിയമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം പ്രമുഖ കമ്പനികള്‍ റസിഡന്റ് ഗ്രീവന്‍സ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് തങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമുള്ളത്ര കാലം എടുക്കാനാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അത് അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് രേഖ പള്ളി (Justice Rekha Palli) പറഞ്ഞത്.

∙ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ കളിയാക്കിയ ട്വീറ്റുകള്‍ അപ്രത്യക്ഷമാക്കി?

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ട്വീറ്റു ചെയ്ത ന്യൂസീലൻഡ് പ്രൊഫസറുടെ ട്വീറ്റുകള്‍ താത്കാലികമായി നീക്കിയെന്ന് ആരോപണം. ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ തുറന്ന് എതിര്‍ക്കുകയും, ആഗോള തലത്തില്‍ ചൈനയുടെ മസിലുപെരുപ്പിക്കലിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍-മാരി ബ്രാഡിയാണ് തന്റെ ട്വീറ്റുകള്‍ നീക്കിയ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ 100-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളെ കളിയാക്കിയും അവര്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ ഇട്ടിരുന്നു. ഈ ട്വീറ്റുകള്‍ താത്കാലികമായി ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ഏജന്റുമാര്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നടത്തിയ പരാതികളുടെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം ട്വീറ്റുകള്‍ നീക്കിയതെന്നു പറയുന്നു. പാര്‍ട്ടിയെ കളിയാക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന രീതി ട്വിറ്റര്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ലിങ്ക്ട്ഇന്‍, സൂം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

∙ എം2 ശക്തിപകരുന്ന മാക്കുകള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം?

ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ പ്രോസസര്‍ സീരീസായ 'എം' വന്‍ ഹിറ്റായിരിക്കുകയാണ്. എം1 സീരീസീലുള്ള മാക് ഉപകരണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടുത്ത തലമുറ എം2 പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ 2022ല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് @ഡിലന്‍ഡികെറ്റി എന്ന ടിപ്സ്റ്റര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എം1എക്‌സ് എന്നൊരു പ്രോസസറും ആപ്പിള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വില കൂടിയ പ്രോ മാക്കുകള്‍ക്കായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നും പറയുന്നു.

∙ വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് 2 ഈ മാസം?

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് വണ്‍പ്ലസ് വിലകുറഞ്ഞ നോര്‍ഡ് മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. അതിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഈ മാസം അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. (ഏതാനും മാസം മുൻപ് അവതരിപ്പിച്ച നോര്‍ഡ് സിഇ 5ജി മറ്റൊരു സീരീസാണ്.) ഇനി ഇറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന നോര്‍ഡ് 2 ആണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ നോര്‍ഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക പിന്‍ഗാമിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ജൂലൈ 24ന് പുതിയ സീരീസ് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മീഡിയടെക് ഡിമെന്‍സിറ്റി 1200 പ്രോസസര്‍, 8ജിബി റാം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകള്‍. 50എംപി പ്രധാന ക്യാമറ, 8എംപി അള്‍ട്രാവൈഡ്, 2എംപി ഡെപ്ത്/മാക്രോ/ബ്ലാക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് സെന്‍സറുകള്‍ അടങ്ങുന്ന പിന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റവും, 32എംപി പിന്‍ക്യാമറാ സിസ്റ്റവും 4500എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫോണിന് 6.4-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ് അമോലെഡ്ഡിസ്‌പ്ലെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ നതിങ് ഇയര്‍ 1 ടിഡബ്ല്യുഎസ് പ്രീമിയം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക്

ചില ടെക്‌നോളജി പ്രേമികള്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നതിങ് ഇയര്‍ 1 ടിഡബ്ല്യുഎസ് പുറത്തിറക്കി. വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകരിലൊരാളായ കാള്‍ പെയ് കമ്പനി വിട്ട ശേഷം ആരംഭിച്ച സംരംഭമാണ് നതിങ്. പുതിയ കമ്പനി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുക ഒരു ഇയര്‍ഫോണ്‍ ആയിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെതന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. ദിവസങ്ങളായി ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് ഇതിന്റെ പരസ്യം കാണിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വില്‍പനയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇരു കമ്പനികളും തമ്മില്‍ സഖ്യത്തിലായി. ഇതിന്റെ വില 99 പൗണ്ടാണ്. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിലെ വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. വില 10,000 രൂപയില്‍ ഏറെ വന്നേക്കാമെന്നും, ഇത് പ്രീമിയം ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇയര്‍ഫോണ്‍ ആയിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

കടപ്പാട്: പിടിഐ, ഇടി, എപി, റോയിട്ടേഴ്‌സ്‌

English Summary: Telecom Watchdog asks DoT to stop OneWeb, Starlink and Amazon from getting free 5G spectrum through backdoor