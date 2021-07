മുന്‍ നിലപാടില്‍ കാതലായ മാറ്റംവരുത്തിയ വാട്‌സാപ്പ് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിവാദ സ്വകാര്യതാ നയം അംഗീകരിക്കാന്‍ ഉപയോക്താക്കളെ നിര്‍ബന്ധിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഡേറ്റാ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങള്‍ വരുന്നതുവരെയെങ്കിലും തുടരുമെന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം അംഗീകരിക്കുകയോ, ആപ്പ് ഉപയോഗം നിർത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്ന അന്ത്യശാസനം വാട്‌സാപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. അതേസമയം, ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഇനിയും നയം അംഗീകരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും, അത് അവര്‍ക്ക് അവഗണിക്കാമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ അധീനതയിലുളള വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഡേറ്റ ഫെയ്ബുക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന ഭീതിയായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ നിലപാടു സ്വീകരിക്കാന്‍ പലരെയും പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ സന്ദേശങ്ങളല്ല മറിച്ച് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്ന വാദം വിലപ്പോയില്ല.



രാജ്യത്ത് 53 കോടിയോളം ഉപയോക്താക്കളാണ് വാട്‌സാപ്പിനുള്ളത്. ഐടി മന്ത്രാലയം ഈവര്‍ഷം ജനുവരിയിലും മേയിലും പുതിയ നയം നടപ്പാക്കരുതെന്ന് കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയ നയം അംഗീകരിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനാകുമെന്നും അതിനാല്‍ ഈ നയം നടപ്പാക്കരുതെന്നും ഐടി മന്ത്രാലയം വാട്‌സാപ്പ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവിനു നല്‍കിയ കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, ഡേറ്റായുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഇന്ത്യയിലെ പല ഉപയോക്താക്കളും നയം നേരത്തെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

∙ പുതിയ ഐഫോണില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ചു വന്ന ഫീച്ചറും?

ആപ്പിള്‍ ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന ഐഫോണുകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി പ്രീമിയം ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ചുവന്ന ഒരു ഫീച്ചര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍. റിവേഴ്‌സ് വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങ് ആണിത്. പുതിയ ഐഫോണുകളുടെ നിര്‍മിതിയില്‍ അല്‍പംകൂടി വലിയ വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങ് കോയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാര്‍ത്തയാണ് പുതിയ അഭ്യൂഹത്തിന് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ വാട്‌സ് വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങ്, ചാര്‍ജിങ് സമയത്ത് ഫോണ്‍ ചൂടാകുന്നതു കുറയ്ക്കാന്‍, റിവേഴ്‌സ് വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍കൊണ്ടുവരാന്‍ പുതിയ കോയിലിനു സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് എവ്‌രിതിങ്ആപ്പിള്‍പ്രോ പ്രവചിക്കുന്നത്. എയര്‍പോഡ്‌സ് തുടങ്ങി ഉപകരണങ്ങള്‍ പുതിയ ഐഫോണുകളുടെ പിന്നില്‍ വച്ച് ചാര്‍ജ് ചെയ്യാനായേക്കും.

∙ ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ അമേരിക്കയില്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണം തുടങ്ങുന്നു?

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്കു വേണ്ടി കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഐഫോണുകള്‍ അടക്കം നിർമിച്ചു നല്‍കുന്ന തയ്‌വാനീസ് കമ്പനി ഫോക്‌സകോണ്‍ അമേരിക്കയില്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണം തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങി. നേരത്തെ ആപ്പിളിന്റെ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനായി ഹ്യൂണ്ടായി അടക്കമുള്ള പല പ്രമുഖ കാര്‍ നിര്‍മാതാക്കളെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഫോക്‌സ്‌കോണിന്റെ പുതിയ പ്ലാന്റില്‍ നിന്ന് ലോകത്തെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കും 10 ശതമാനം ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ നിർമിച്ചു നല്‍കാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണുള്ളതെന്നും പറയുന്നു.

∙ മിനി എല്‍ഇഡി സ്‌ക്രീനുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ മോഡലുകള്‍ ഈ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

ആപ്പിളിന്റെ ഉയര്‍ന്ന ലാപ്‌ടോപ്പ് ശ്രേണിയായ മാക്ബുക്ക് പ്രോ മോഡലുകളുടെ പുതിയ സീരീസ് അടുത്ത മാസങ്ങളില്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടു പേരെടുത്ത മിങ്-ചി കുവോ അറിയിച്ചു. മിനി എല്‍ഇഡി സ്‌ക്രീനുകളുടെ നിര്‍മാണത്തിനായി കമ്പനി ധാരാളം പണമിറക്കിയതായി നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ഐപാഡ് പ്രോയുടെ രീതിയിലുള്ള രൂപകല്‍പനയായിരിക്കും ഇനി ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന മാക്ബുക്ക് പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് എന്നും പറയുന്നു. നിലവിലുള്ള എം1 പ്രോസസറിനു പകരം എം1എക്‌സ് പ്രോസസറായിരിക്കും പുതിയ മോഡലുകളില്‍.

∙ ഗൂഗിള്‍ ടിവി ആപ്പിലൂടെ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ടിവി നിയന്ത്രിക്കാം

ഗൂഗിള്‍ ടിവി ആപ്പിന്റെ 4.2 വേര്‍ഷന്‍ മുതല്‍ ഫോണില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ടിവിയെ നിയന്ത്രിക്കല്‍ സാധ്യമാക്കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ടിവിയുടെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ആപ്പ് വഴി നടത്താനായേക്കുമെന്നാണ് 9ടു5 വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുതിയ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

∙ കൂടുതല്‍ 2ഇന്‍1 ലാപ്‌ടോപ്പുകളുമായി ലെനോവോ

ലോകത്തെ പ്രമുഖ ലാപ്‌ടോപ്പ് നിര്‍മാണ കമ്പനികളിലൊന്നായ ലെനോവോ 2ഇന്‍1 ലാപ്‌ടോപ് ശ്രേണി വിപുലപ്പെടുത്തി. യോഗാ ഡ്യൂവറ്റ് 7ഐ, ഐഡിയാപാഡ് ഡ്യൂവറ്റ് 3 എന്നീ പുതിയ മോഡലുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐഡിയാ പാഡ് ഡ്യൂവറ്റ് 3 ശ്രേണിയുടെ തുടക്ക വില 29,999 രൂപയാണെങ്കില്‍ യോഗാ ഡ്യൂവറ്റ് 7ഐയുടെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 79,999 രൂപയായിരിക്കും വില. കുറഞ്ഞ മോഡലിന് ഇന്റല്‍ സെലറോണ്‍ പ്രോസസറാണ് എങ്കില്‍ കൂടിയ മോഡലിന് ഐ5 11-ാം തലമുറ പ്രോസസറായിരിക്കും. കൂടിയ മോഡലിന് 2കെ സ്‌ക്രീനും ഉണ്ടായിരിക്കും. മൂന്‍ പിന്‍ ക്യാമറകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. കുറഞ്ഞ മോഡലിന് 7 മണിക്കൂര്‍ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെങ്കില്‍ കൂടിയ മോഡലിന് 10 മണിക്കൂറിലേറെ ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

∙ പുതിയ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകള്‍ക്ക് 5 വര്‍ഷം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ്

ഗൂഗിളിന്റെ പിക്‌സല്‍ 6, പിക്‌സല്‍ 6 പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് 5 വര്‍ഷത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് നല്‍കിയേക്കും. ഐഫോണുകള്‍ക്കും നിരവധി വര്‍ഷത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് നല്‍കാറുണ്ട്. ജോണ്‍പ്രൊസര്‍ എന്ന ടിപ്‌സറ്ററാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. പുതിയ പിക്‌സല്‍ ഫോണിന് 50 എംപിയുടെ പ്രധാന ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: ഐഎഎൻഎസ്, റോയിട്ടേഴ്സ്

