ഇന്ത്യയിലെ ഒരുകൂട്ടം സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാനായി ഓൺലൈനിൽ വിൽപനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ബിബിസി റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ ഡസന്‍ കണക്കിനു മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളെ ആപ്പിലൂടെ 'വില്‍പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്' കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ വന്നത്. വില്‍പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്‍ ആദ്യത്തെ പേര് ഹന ഖാന്‍ എന്ന കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ പൈലറ്റിന്റേതാണ്. ഇക്കാര്യം തന്നെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അറിയിച്ചതെന്ന് ഹന പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രവും വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വംശീയമായും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആപ്പിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു.



സുല്ലി ഡീല്‍സ് (Sulli Deals) എന്ന ആപ്പ്, വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയാണ് വംശീയാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായ ചിത്രങ്ങള്‍ വച്ച് പ്രൊഫൈൽ തയാറാക്കി 'ഡീല്‍സ് ഓഫ് ദി ഡേ' എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് വില്‍പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന പേജില്‍ കാണുന്ന ചിത്രം ആരുടേതാണെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാല്‍, താന്‍ ആപ്പില്‍ വില്‍പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന 83 മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രം എണ്ണിയെന്ന് ഹന പറയുന്നു. ട്വിറ്ററിലിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇതില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഈ ആപ്പ് കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന വാര്‍ത്ത തന്നെ പേടിപ്പിച്ചുവെന്നും ഹന ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇവിടെ ഡീലുകളൊന്നുമല്ല നടക്കുന്നത്. സുല്ലി എന്ന വാക്ക് മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളെ തരംതാഴ്ത്താനായി ട്രോളര്‍മാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളെ തരംതാഴ്ത്താനും അപമാനിക്കാനുമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. സമൂഹത്തിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന, പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്‌ലിം സ്ത്രീയാണ് താന്‍. തന്നെപ്പോലെയുള്ളവരെ നിശബ്ദരാക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് ഹന പറയുന്നു.

പരാതി ലഭിച്ചതോടെ ഗിറ്റ്ഹബ് ആഥിധേയത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആപ്പില്‍ നല്‍കിയിരുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധ നേടിയ മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുടേതായിരുന്നു. തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടത് ഭയപ്പെടുത്തി എന്നായിരുന്നു ലിസ്റ്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീ പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ഹന ഖാൻ എഫ്‌ഐആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. https://bit.ly/3yL8DmT

∙ ബഹിരാകാശത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ച് മനുഷ്യരാശി

അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ ടൂറിസം പദ്ധതികളുടെ വിജയത്തുടക്കം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരാശി. ഈ മേഖലയില്‍ പണം വാരാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്‌പേസ്എക്‌സ് മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്, ആമസോണ്‍ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസ്, വെര്‍ജിന്‍ അറ്റലാന്റിക് മേധാവി റിച്ചാഡ് ബ്രാന്‍സണ്‍ എന്നിവരാണ്. തുടക്കത്തിൽ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് താങ്ങാനാകാത്ത പണം നല്‍കിയായിരിക്കും ഇത്തരം യാത്രകളെങ്കിലും ഭാവിയിൽ നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഭാരമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കാനും, അധികം പേര്‍ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയില്‍ ഭൂമിയെയും ആകാശത്തേയും കാണുക എന്ന അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവത്തിനും വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇത്തരം യാത്രകള്‍.

∙ കന്നിക്കുതിപ്പ് വിജയം!

അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ മെക്‌സിക്കോയിൽ പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 9.38ന് വെര്‍ജിന്‍ അറ്റ്‌ലാന്റിക് മേധാവിയും സംഘവും ബഹിരാകാശപ്പറക്കല്‍ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങി. ഇതോടെ ലോകത്ത് ബഹിരാകാശ ടൂറിസം എന്ന പുതിയൊരു മേഖല കൂടി തുറന്നിരിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശ ടൂറിസം ലക്ഷ്യമിട്ടു ബ്രാന്‍സണ്‍ തുടങ്ങിയ വെര്‍ജിന്‍ ഗ്യാലാറ്റിക്ക് ഹോള്‍ഡിങ്‌സിലെ അഞ്ചു ജോലിക്കാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹയാത്രികര്‍. അവര്‍ പോയി വന്ന വിഎസ്എസ് യൂണിറ്റി ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് തെളിഞ്ഞ വെയിലിലൂടെ രാവിലെ ന്യൂ മെക്‌സിക്കോയിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയത്. ലോഞ്ച് സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച പേടകത്തില്‍ നിന്ന് വിച്ഛേദിച്ചാണ് ബഹിരാകാശ വാഹനം ഉയര്‍ന്നത്. ഭൂമിക്കു മുകളില്‍ 53 മൈല്‍ അഥവാ 86 കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയിലായിരുന്നു പറക്കല്‍. യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ ബ്രാന്‍സണ്‍ ഞയാറാഴ്ച പറയുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ അടുത്തത് ബെസോസിന്റെ ഊഴം

ബഹിരാകാശ യാത്രാ കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിനില്‍ ആളുകളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യ പറക്കലില്‍ മേധാവി ബെസോസും ഉണ്ടായിരിക്കും.

∙ ബ്രാന്‍സണും സംഘവും ഭാരമില്ലായ്മ അനുഭവിച്ചത് എത്ര നേരം?

നിശ്ചയിച്ച ഉയരങ്ങള്‍ താണ്ടിയ ശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങിയ ബഹിരാകാശ യാത്രികര്‍ എത്രനേരം ഭാരമില്ലായ്മ അനുഭവിച്ചുവെന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ഗ്യാലാറ്റിക്കിന്റെ 22-ാമതു യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍, ഇത്രയധികം ആളുകളുമായി ആദ്യ യാത്രയും. അതിനാല്‍ തന്നെ യാത്രയ്ക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി 22 എന്നാണ് പേരിട്ടിരുന്നത്. കമ്പനി ഈ വര്‍ഷം നടത്താനിരിക്കുന്ന രണ്ട് പരീക്ഷണപ്പറക്കലില്‍ ആദ്യത്തേതാണിത്. തുടര്‍ന്ന് ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ഇറ്റാലിയന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ബഹിരാകാശയാത്രികര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കാനായി വാഹനം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കാന്‍ പോകുന്നവര്‍ക്ക് മതിയായ സുഖസൗകര്യം ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ബ്രാന്‍സണ്‍ തന്നെ നേരിട്ടു വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തത്.

∙ ട്വിറ്ററിന്റെ പരാതി പരിഹരിക്കല്‍ ഓഫിസറായി വിനയ് പ്രകാശ്

ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം, ഒരു പരിധിക്കു മുകളില്‍ ഉപയോക്താക്കളുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് സ്വന്തം ഓഫിസും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ ട്വിറ്റര്‍ ഇതുവരെ ഓഫിസര്‍മാരെ നിയമിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനാല്‍ തന്ന കമ്പനി കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായിരുന്നു. ചീഫ്കംപ്ലയന്‍സ് ഓഫിസര്‍, നോഡല്‍ ഓഫിസര്‍, ഗ്രീവന്‍സ് ഓഫിസര്‍ എന്നീ തസ്തികളില്‍ നിയമനം വേണമെന്നാണ് പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ അനുശാസിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ട്വിറ്ററിന്റെ ഗ്രീവന്‍സ് ഓഫിസറായി വിനയ് പ്രകാശ് നിയമിതനായി. പരാതികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടവര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇമെയിലായി അയയ്ക്കാമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

∙ ആപ്പിളിന്റെ അഞ്ചാം തലമുറ ടൈം ക്യാപ്‌സ്യൂള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഡേറ്റ നഷ്ടമായേക്കാമെന്ന്

ആപ്പിളിന്റെ അഞ്ചാം തലമുറയിലെ ടൈം ക്യാപ്‌സ്യൂള്‍ ( Apple's 5th Gen Time Capsules) ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഡേറ്റ നഷ്ടമായേക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സിഗെയ്റ്റ് ഗ്രെനഡ ഹാര്‍ഡ് ഡ്രൈവുകളുടെ പ്രശ്‌നമാണിതെന്നു കരുതുന്നു.

