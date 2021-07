ഐഫോണുകളടക്കം വിവിധ ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കു കിഴിവുമായി ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജൂലൈ 17 മുതല്‍ 'ആപ്പിള്‍ ഡെയ്‌സ്' ആദായ വില്‍പന. അധികം പണം നല്‍കാതെ തവണ വ്യവസ്ഥയിലും ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാം. എച്ഡിഎഫ്‌സി കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കിഴിവും നല്‍കുന്നുണ്ട്. ചില പ്രധാന ഡീലുകള്‍ പരിശോധിക്കാം.



മികച്ച ഓഫറുകളിലൊന്ന് ഐഫോണ്‍ 12 വൈറ്റ്, 64 ജിബി വേര്‍ഷനാണ്. 79,900 രൂപ വിലയുള്ള ഫോണ്‍ ഓഫർ വിൽപനയില്‍ 70,900 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും. എച്ഡിഎഫ്‌സി കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചു വാങ്ങിയാല്‍ 6,000 രൂപയുടെ കിഴിവ് അധികമായി ലഭിക്കും. ഫോണിന്റെ ബ്ലൂ വേരിയന്റാണ് ഇഷ്ടമെങ്കില്‍ 71,900 രൂപ നല്‍കണം.

ഏറ്റവും വലിയ കിഴിവുകളിലൊന്ന് ഐഫോണ്‍ 11 പ്രോ മാക്‌സ് മിഡ്‌നൈറ്റ് ഗ്രീനിനാണ്. 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുള്ള ഈ വേരിയന്റിന് 1,23,900 രൂപയാണ് നിലവിലെ വില. ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിന് ഓഫർ വിൽപനയില്‍ 96,900 രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, 1,17,900 രൂപ വിലയുള്ള 13.3-ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോയ്ക്ക് (2020) 99,990 രൂപയായിരിക്കും വില (ഇന്റല്‍ ഐ5 പ്രോസസര്‍). ഇതു കൂടാതെ നിരവധി ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

∙ ആമസോണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ പുഃനസ്ഥാപിച്ചു

ആഗോള തലത്തില്‍ നിലച്ച ആമസോണ്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനാ സേവനങ്ങള്‍ പുഃനസ്ഥാപിച്ചു. അമേരിക്കയില്‍ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടും മറ്റു മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെയുമാണ് ആമസോണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ നിലച്ചതെന്ന് 'ഡൗണ്‍ഡിറ്റെക്ടര്‍' പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് താത്കാലികമായി വിഷമം നേരിട്ടുവെന്ന് ആമസോണ്‍ വക്താവ് അറിയിച്ചു. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇതു സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിക്കാന്‍ വക്താവ് തയാറായില്ല. ഈ വര്‍ഷം ജൂണിനു ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യാപക പണിമുടക്കലാണിത്. ആമസോണ്‍ അലക്‌സ, പ്രൈം സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കും താത്കാലികമായി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ടു.

∙ വാട്‌സാപ്പില്‍ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുന്നു

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഉപയോക്താക്കളുള്ള സന്ദേശക്കൈമാറ്റ ആപ്പായ വാട്‌സാപ്പ് വഴി ഇനി റെസലൂഷന്‍ കൂടിയ ഫോട്ടോകളും പങ്കുവയ്ക്കാനായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പുതിയ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു ഫോട്ടോ അയയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ മൂന്നു സാധ്യതകളായിരിക്കും തെളിയുക- ഓട്ടോ, ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, ഡേറ്റാ സേവര്‍. സാധാരണഗതിയില്‍ ഓട്ടോ ആയിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അതേസമയം, വേണ്ടവര്‍ക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഡേറ്റാ സേവര്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഫോട്ടോകളെ വീണ്ടും കംപ്രസു ചെയ്യും.

∙ ഒറ്റത്തവണ കാണല്‍ ഫീച്ചര്‍ ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും

സ്‌നാപ്ചാറ്റില്‍ ലഭ്യമായിരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറും വാട്‌സാപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വ്യൂ വണ്‍സ് അല്ലെങ്കില്‍ ഒറ്റത്തവണ കാണല്‍ ആണിത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ലഭ്യമായ ഈ ഫീച്ചര്‍ ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഉടന്‍ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് വാബീറ്റാഇന്‍ഫോ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഐഒഎസിലെ വാട്‌സാപ്പിന്റെ 2.21.140.9 വേര്‍ഷനിലായിരിക്കും ഈ മാറ്റം വരിക. ഇത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണെങ്കിലും സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നയാള്‍ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് തടയാന്‍ വാട്‌സാപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു. ലഭിച്ചയാള്‍ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുത്തകാര്യം അയച്ച ആളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. എന്നാല്‍, ലഭിച്ചയാള്‍ സന്ദേശം തുറന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയിക്കും. ഫോട്ടോയ്ക്കും വിഡിയോയ്ക്കും ഇത് ബാധകമായിരിക്കും. ഒറ്റത്തവണ കണ്ടുകഴിഞ്ഞല്‍ സന്ദേശം ലഭിച്ചയാളുടെ ഫോണില്‍ നിന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. അയച്ചയാളിന് 'ഓപ്പണ്‍ഡ്' എന്ന മെസേജും ലഭിക്കും.

∙ ജിയോയ്ക്ക് ഏപ്രിലില്‍ 47 ലക്ഷത്തിലേറെ പുതിയ വരിക്കാർ

ജിയോയ്ക്ക് ഏപ്രിലില്‍ 47 ലക്ഷത്തിലേറെ പുതിയ വരിക്കാരെ ലഭിച്ചതായി ട്രായ് ഡേറ്റ പറയുന്നു. അതേസമയം, വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയക്ക് 18 ലക്ഷത്തിലേറെ വരിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഏപ്രിലില്‍ ബിഎസ്എന്‍എല്ലിന് ലഭിച്ചത് 13,02,776 പുതിയ വരിക്കാരെയാണ്. എന്നാൽ, എംടിഎന്‍എലിന് 2,765 വരിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എയര്‍ടെല്ലിന് ലഭിച്ചത് 5,17,237 പുതിയ വരിക്കാരെയാണ്.

∙ ടെഡ് ടോക്‌സ് ക്ലബ്ഹൗസില്‍!

വിഖ്യാതമായ ടെഡ് ടോക്‌സ് ( TED Talks) ഇനി ക്ലബ് ഹൗസ് വഴി ലൈവായി കേള്‍ക്കാനാകും. ഏകദേശം 40 വര്‍ഷത്തോളമായി ലോകത്തെ പല മികച്ച ആശയങ്ങളെയും സാധാരണക്കാര്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഷോയാണിത്. ക്ലബ്ഹൗസുമായി സഹകരിച്ചായിരിക്കും വിവിധ ടോക്കുകള്‍ കേള്‍പ്പിക്കുക.

∙ തറ വൃത്തിയാക്കാന്‍ ആങ്കറിന്റെ റോബോട്ട് വാക്വം ക്ലീനര്‍; വില 14,999 രൂപ

മഹാമാരി ബാധിച്ച ശേഷം വില്‍പന വര്‍ധിച്ച ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് തറ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള വാക്വം ക്ലീനര്‍. ജോലിക്കാര്‍ വന്നു പോകുന്നത് കുറയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ച വീടുകളും, കമ്പനികളുമാണ് ഇവയെ ആശ്രയിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആങ്കര്‍ കമ്പനിയുടെ ഇയുഫി (Eufy) പേരിലുള്ള റോബോവാക് 35സി (Robovac 35C) ആണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നു ബ്രഷുകളുള്ള ക്ലീനിങ് സിസ്റ്റമുള്ള ഇതിന് 14,999 രൂപയായിരിക്കും വില. ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് വഴിയാണ് വില്‍പന. കൂടുതല്‍ ശക്തിയും ഫീച്ചറുകളുമുള്ള റോബോവാക്ജി30 ഹൈബ്രിഡ് നേരത്തെ തന്നെ ആങ്കര്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ വില 23,999 രൂപയാണ്.

∙ റെഡ്മി നോട്ട് 10ടി 5ജി ജൂലൈ 20ന് അവതരിപ്പിക്കും

റെഡ്മി നോട്ട് 10ടി 5ജി ജൂലൈ 20ന് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഷഓമി അറിയിച്ചു. ആമസോണ്‍ വഴിയായിരിക്കും വില്‍പന. ഏകദേശം 20,000 രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില. ഇന്ത്യയില്‍ ജനപ്രിയമായ റെഡ്മി സീരീസിലെ ആദ്യ 5ജി ഫോണായിരിക്കും ഇത്.

∙ ആഗോള ലാപ്‌ടോപ് വിപണിയില്‍ ലെനോവോ മുന്നില്‍

ലോകത്തെ കംപ്യൂട്ടര്‍ വിപണി 2021 രണ്ടാം പാദത്തിലും വളര്‍ച്ച കാണിച്ചുവെന്ന് ഐഡിസി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ചിപ്പ് ദൗര്‍ലഭ്യത്തിനിടയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. രണ്ടാം പാദത്തില്‍ 83.6 ദശലക്ഷം കംപ്യൂട്ടറുകളാണ് വിറ്റത്. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 13.2 ശതമാനം അധിക വളര്‍ച്ചയാണിതെന്നു പറയുന്നു. വില്‍പനയില്‍ ഏറ്റവും വലിയ കുതിപ്പ് ലെനോവോ കമ്പനിക്കാണ്. പിന്നിലായി, എച്പി, ഡെല്‍, ആപ്പിള്‍, എയ്‌സര്‍ കമ്പനികളുമുണ്ട്. ലെനോവോയ്ക്ക് 23.6 ശതമാനം വില്‍പന നടത്താനായെന്ന് ഐഡിസി പറയുന്നു.

∙ വിലയില്‍ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി നതിങ്

വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകരില്‍ ഒരാളായ കാള്‍ പെയ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ചു പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ് നതിങ്. പുതിയ കമ്പനി ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയ ഉപകരണം നതിങ് ഇയര്‍ (1) എന്ന പേരിലുള്ള ട്രൂലി വയര്‍ലെസ് സ്റ്റീരിയോ ഇയര്‍ബഡ്‌സ് ആണ്. ആപ്പിള്‍ എയര്‍പോഡ്സ്, ഗ്യാലക്‌സി ബഡ്‌സ് തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കെതിരെ മത്സരിക്കാനാണ് ഇതിറക്കിയത് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത്. ബ്രിട്ടനില്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഉപകരണത്തിന് 99 പൗണ്ടായിരുന്നു വില. ഇന്ത്യയില്‍ 10,000 രൂപയിലേറെയായിരിക്കും എംആര്‍പി എന്നായിരുന്നു സൂചനകള്‍. എന്നാല്‍, കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇത് 5,999 രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കുക എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് വഴിയായിരിക്കും വില്‍പന.

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: ഇന്ത്യാ ടുഡെ, ഐഎഎൻഎസ്, റോയിട്ടേഴ്സ്

English Summary: Amazon Apple Days sale brings discount on iPhone 12, iPhone 11 and more devices