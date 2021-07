സൈബർ യുഗത്തിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ കാലിക പ്രസക്തി

സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ക്രയവിക്രയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈൻ ആയി നടക്കുന്ന ഈ കാലത്തെ കംപ്യൂട്ടർ യുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സൈബർ യുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നതാവും ഉചിതം. സൈബർ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, ഇന്റർനെറ്റ്, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അഥവാ സാങ്കൽപിക യാഥാർഥ്യം എന്നിവയുടെ സംഗമം എന്നാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ ആവിർഭാവം മാനവരാശിയുടെ മുൻപിൽ അനന്ത സാധ്യതകളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്.



കോവിഡ് ഭീതിയിൽ ലോകം ഉൾവലിയുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റും മേൽപ്പറഞ്ഞ സാങ്കേതികവിദ്യകളും മനുഷ്യമനസ്സുകളെ സൈബർ ലോകത്തിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ തലമുറ ഈ യുഗത്തിൽ പിറന്ന വീണതിനാൽ നിർമിത ബുദ്ധിയും സൈബർ ലോകവും അവർക്ക് സുപരിചിതമാണ്. ഇതിന്റെ അർഥം പഴയ തലമുറക്കാർ പിന്നോക്കം നിൽക്കുകയാണെന്നല്ല. അവരും ഇതുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് സത്യം.

വൈദ്യുതി ബിൽ അടക്കൽ മുതൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ വരെ ഓൺലൈൻ ആയി നടക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നിർമിതബുദ്ധിയുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശകലനം ആവശ്യമാണ്.

മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറും ചിന്താശേഷിയും ഭാവനാവിലാസവും എല്ലാം അവനെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു. സാധാരണ കംപ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ചിന്താശക്തിയോ ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനോ ഉള്ള ശേഷിയോ ഇല്ല. ഇതിന്റെ കാരണം ലളിതമാണ്.

ഡേറ്റാബേസ് അഥവാ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന കംപ്യൂട്ടറുകൾ ഡേറ്റാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഡേറ്റാ ബേസുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കൽ ആണ് റിലേഷനൽ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ശാഖയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ഇതുവഴി ആവശ്യമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും മറ്റു വിവരങ്ങളും തയാറാക്കാനും തന്ത്രപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനും സാധിക്കും. ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാനും കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും സംരംഭകർക്ക് കഴിയുന്നു.

ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വലിയ തോതിൽ ഡേറ്റാ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കംപ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സാധിക്കും. ഇതുവഴി ലഭ്യമാകുന്ന ഭീമൻ ഡേറ്റാ ബേസിനെ ബിഗ്ഡേറ്റാ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ബിഗ്ഡേറ്റയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള കംപ്യൂട്ടറുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഇത്തരം ശൃംഖലകൾക്ക്‌ ചിന്താശക്തിയും തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയും ലഭിക്കുന്നു. സാധാരണ കംപ്യൂട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവക്ക് വില വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്തരം മെഷീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്യൂട്ടറുകളെ വാങ്ങാൻ വൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ.

നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ കൈകൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മികവേറിയതായിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നാൽ നിർമിതബുദ്ധി വഴി മനുഷ്യന്റെ ചിന്താസരണിയുടെ ക്രമത്തെ അഥവാ പാറ്റേണുകൾ വേർതിരിക്കാനാകും എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിലുള്ള ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റിൽ തിരഞ്ഞാൽ അതുമായി സാമ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ കൂടി ഈ തിരച്ചിലിൽ നിന്നു ലഭ്യമാകും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ അപഗ്രഥിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും അനുബന്ധ നിർമിത ബുദ്ധിയും കൂടിയാകുമ്പോൾ കൃത്യതയോടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സൈബർ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കംപ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. തിരച്ചിൽ ക്രമം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം കിട്ടുന്ന ഡേറ്റാ ഗൂഗിൾ പോലുള്ള സൈബർ ഭീമൻമാർ പല കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കുന്നു. പല കമ്പനികളും ഇന്റർനെറ്റിൽ സൗജന്യ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ പൊരുളും ഇതുതന്നെ. സൗജന്യ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ബിഗ് ഡേറ്റാ എന്നു പറയുന്ന ഭീമൻ ഡേറ്റാ ബേസുകൾ നിർമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഡേറ്റ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ വൻ നേട്ടമാണ് ഇത്തരം മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ കൊയ്യുന്നത്.

ഇതിന്റെ ഫലമായി വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങളും അവയുടെ വിപണന വാഗ്ദാനങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് ഇമെയിൽ, വാട്സാപ് മെസേജുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവ മുഖേന എത്തും. ഇത് വിപണിയുടെ അനന്തസാധ്യതകൾ സംരംഭകർക്കായി തുറന്നിടുകയാണ്. ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഉണ്ട് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ മൂലം ഗുണം. ഒരു ഉൽപന്നം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നതാണ് ഗുണം.

അനന്ത സാധ്യതകൾ എന്നുപറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ കൂടി പറയാതെ വയ്യ. സാധാരണ ലോകത്തു നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ സൈബർ ലോകത്തും നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ തടയിടാൻ നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതായി കാണാം. ഐടി ആക്ട് 2000 പ്രകാരം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷകളെ കുറിച്ചും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത് നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യമനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളിലേക്കാണ്. ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയും ബിഗ് ഡേറ്റയായി മാറുന്നു എന്നതാണ്. ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. പല രാജ്യങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ വരെ സ്വാധീനിച്ചതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള തിരച്ചിലുകളുടെ ക്രമം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാണ് എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്രത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം കൂടിയാണ്.

ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിൽ ഇത്തരം ക്രമം വേർതിരിച്ച് എടുക്കൽ വഴി ഉപഭോക്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഉൽപന്നം എത്തിക്കാനും ഉപഭോക്താവിനെ കൊണ്ട് അത് വാങ്ങിപ്പിക്കാനുമുള്ള പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതു വഴി ഓൺലൈനായി വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ വിൽക്കാനും ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉടലെടുക്കുന്നു.

പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ മെസേജുകളും ഇ–മെയിലും വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ. ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അഥവാ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സെർച്ച് എൻജിൻ വഴിയോ യൂട്യൂബ് മുഖേനയോ തിരച്ചിൽ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൈബർ പ്രയാണങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ടാണ്.

മനുഷ്യന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, വാട്സാപ്, മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ എന്നിവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ സൈബർ ലോകത്ത് ഒരിക്കൽ കാൽ കുത്തിയവർക്ക് മരണമില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യമാണ്. മരണശേഷവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡിജിറ്റൽ കാൽപ്പാടുകൾ മായാതെ സൈബർ ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിലും സൈബർ യുഗത്തിൽ നിർമിതബുദ്ധിയുടെ സ്വാധീനം വളരെ പ്രകടമാണ്. ഈ വസ്തുത ഉൾക്കൊണ്ടു സൈബർലോകത്ത് സഞ്ചരിച്ചാൽ സുരക്ഷിതമായും ഗുണപരമായി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാനാകുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.

English Summary: The contemporary relevance of artificial intelligence in the cyber world