കംപ്യൂട്ടിങ് മേഖലയില്‍ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തു തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ഇത് ടെക് ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പൂര്‍ണസാധ്യതകള്‍ അറിയാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളുവെങ്കിലും ആശയം അത്യാകര്‍ഷകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഐടി പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്കും ചെറുകിട ബിസിനസുകാര്‍ക്കും ഇതേറെ ഉപകാരപ്പെടും. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇപ്പോള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 'വിന്‍ഡോസ് 365' ക്ലൗഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വിന്‍ഡോസ് 10 പിസിയാണ്. സാങ്കേതികമായി ഇതിനെ ഒരു 'ക്ലൗഡ് പിസി' എന്നു വിളിക്കാം. ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് പുതിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. മൈക്രോസോഫ്റ്റിനു നേരത്തെ തന്നെ ആഷര്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ഡെസ്‌ക്ടോപ്പ് (Azure Virtual Desktop) ഉണ്ട്. പക്ഷേ വിന്‍ഡോസ് 365ന്റെ സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പോൾ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ വിന്‍ഡോസ് 365 വാങ്ങിയാല്‍ അതുള്ള ഒരു കംപ്യൂട്ടര്‍ എത്തട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ഉള്ള ഏതു കംപ്യൂട്ടറിലും, ഐപാഡിലും, മാക്കിലും, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപകരണത്തിൽ പോലും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് വിന്‍ഡോസ് 365 ന്റെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണീയത.



കമ്പനി പെട്ടെന്നൊരു പുത്തന്‍ ആശയവുമായി വന്ന് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും കമ്പനിയുടെ നീക്കങ്ങള്‍ അതീവ രഹസ്യമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ ടെക് ലോകത്തിന് അദ്ഭുതമായിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോം ഒഎസിന് ഒരു എതിരാളിയെ ആണ് കമ്പനി ഇറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത് എങ്കിലും ആ നീക്കം കമ്പനി ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും പിന്നീട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വിന്‍ഡോസ് 365 സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് വിന്‍ഡോസ് 10 ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍, ഇത് താമസിയാതെ വിന്‍ഡോസ് 11 ആയി പരിണമിക്കും. പുതിയ ഒഎസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 1ന് പുറത്തുവിടും. ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതല്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചേക്കും.

പുതിയൊരു വിന്‍ഡോസ് കംപ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങുന്നത് പോലെയായിരിക്കും ഇതെന്നും പറയുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ട കംപ്യൂട്ടിങ് ശക്തിയ്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും വില നൽകേണ്ടിവരിക. വേണ്ട ശക്തി, മെമ്മറി, സംഭരണശേഷി ഇവയെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വിന്‍ഡോസ് 365 വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉടനടി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ പിസി, മാക്ക്, ഐഫോണ്‍, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍, ക്രോംബുക്ക് എന്നു വേണ്ട ഒട്ടുമിക്ക കംപ്യൂട്ടിങ് ഉപകരണങ്ങളിലും ഇതു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എച്ടിഎംഎല്‍ 5 ഉള്ള വെബ് ബ്രൗസര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആപ്പുകളും, ടൂളുകളും, ഡേറ്റയും എന്തിന് സെറ്റിങ്‌സ് പോലും സ്ട്രീം ചെയ്ത് പുതിയ ഉപകരണത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. കംപ്യൂട്ടിങ് പവറും ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാം. കമ്പനികള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ജോലിക്കാര്‍ക്കായി ഇതു വാങ്ങി നല്‍കിയാല്‍ എവിടെയിരുന്നും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് പുതിയ കംപ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തുകളിലൊന്ന്. ഒരാള്‍ എങ്ങനെ ജോലിയെടുക്കുന്നുവെന്നത് പുനര്‍നിര്‍വ്വചിക്കുക കൂടിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നു.

കൃത്യമായ സാങ്കേതികത്വം വച്ചു പറഞ്ഞാല്‍, പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന വെര്‍ച്വല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ റിമോട്ട് ഡെസ്‌ക്ടോപ്പ് സങ്കല്‍പ്പത്തെ ആധുനികവല്‍ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. കംപ്യൂട്ടിങ് മേഖലയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നില്‍ക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് തങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം തുടരാന്‍ അനുവദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു നീക്കമാണിതെന്നും പറയുന്നു. ആപ്പിള്‍, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിയേക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുതിയ നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇതേ രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകള്‍ മറ്റു കമ്പനികളും രംഗത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതു വരെ മനസിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം വിന്‍ഡോസ് 365ന് നല്‍കേണ്ട വരിസംഖ്യയാണ്. അത് ഓഗസ്റ്റ് 1ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

∙ വമ്പന്‍ പോണ്‍ സൈറ്റ് നിരോധിക്കാന്‍ ജര്‍മനി

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോണ്‍ സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ജര്‍മനി. കുട്ടികള്‍ക്കു സുരക്ഷ നല്‍കുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് എക്‌സ്ഹാംസ്റ്റര്‍ (xHamster) ആയിരിക്കാമെന്നാണ് സൂചന. കമ്മിഷന്‍ ഫോര്‍ ദി മൈനേഴ്‌സ് ഇന്‍ദി മീഡിയ എന്ന ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റാണ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വരുന്ന ആഴ്ചകളില്‍ ഇതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചേക്കും. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനോട് ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രായം വേരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതു ചെയ്യാത്തതാണ് നിരോധിക്കനുള്ള കാരണം. വൈകാതെ തന്നെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെയും അധികാരികള്‍ പോണ്‍ സൈറ്റുകള്‍ക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തിയേക്കുമെന്നും വയേഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ ഇന്റലിന്റെ ഏറ്റവും കരുത്തന്‍ പ്രോസസറുമായി റെയ്‌സര്‍ ബ്ലെയ്ഡ് 17 ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍

ഏറ്റവും കരുത്തന്‍ ലോപ്‌ടോപ്പ് വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി ഇന്റല്‍ ഐ9 എച് (Core™ i9-11900H) പ്രോസസറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബ്ലെയ്ഡ് 17 ലാപ്‌ടോപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ബ്ലെയ്ഡ് 15 എന്ന പേരിലും പുതിയ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടവര്‍ക്ക് എന്‍വിഡിയ ജിഫോഴ്‌സ് ആര്‍ടിഎക്‌സ് 3080 ഗ്രാഫിക്‌സും ഉള്‍പ്പെടുത്തും. ഗെയ്മര്‍മാര്‍, വിഡിയോ, ഫോട്ടോഎഡിറ്റര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കായിരിക്കും ഈ പിസികളുടെ കരുത്ത് പൂര്‍ണമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുക. എട്ടു കോറും, 16 ത്രെഡുകളുമാണ് റെയ്‌സര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോര്‍ എച് പ്രോസസറുകള്‍ക്ക് ഉള്ളത്. പരമാവധി ടര്‍ബോ ഫ്രീക്വന്‍സി 4.90 ഗിഗാഹെട്‌സ് ആയിരിക്കും. റെയ്‌സര്‍ 15 മോഡലുകളുടെ തുടക്ക വില 1,799 ഡോളറായിരിക്കും. ഏറ്റവും വില കൂടിയ റെയ്‌സര്‍ 17 മോഡലിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ 4കെ ആയിരിക്കും. ഇതിന് 3,699 ഡോളര്‍ ആയിരിക്കും വില.

∙ പുതിയ മാസ്റ്റര്‍കാര്‍ഡ് ജൂലൈ 22 മുതല്‍ നല്‍കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് ആര്‍ബിഐ

ഇന്ത്യയില്‍ പുതിയ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ്, പ്രീ പെയ്ഡ് കാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ നിന്ന് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ മാസ്റ്റര്‍കാര്‍ഡിനെ ആര്‍ബിഐ വിലക്കി. ഉത്തരവ് ജൂലൈ 22ന് നിലവില്‍ വരും. ഡേറ്റാ സംഭരണ നിയമങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് വിലക്ക്. നിലവിലെ മാസ്റ്റര്‍കാര്‍ഡ് ഉപയോക്താക്കളെ വിലക്ക് ബാധിക്കില്ലെന്നും ആര്‍ബിഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ അപരിചിതര്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞാല്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് എസ്ബിഐ

അപരിചിതര്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞാല്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി എസ്ബിഐ. പണം കൈമാറ്റം എളുപ്പത്തില്‍ നടത്താമെങ്കിലും ഈ മേഖലയിലേക്ക് സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ കടന്നു കയറുന്നുമെന്നും അംഗീകാരമില്ലാത്ത സോഴ്‌സില്‍ നിന്ന് ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യരുതെന്നുമാണ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപരിചിതര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്താല്‍ അക്കൗണ്ട് ഹാക്കു ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

∙ യൂട്യൂബിന്റെ ടിക്‌ടോക്ക് എതിരാളി ഷോട്‌സ് എത്തി

ചെറിയ വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ആഗോള പ്രശസ്തി നേടിയ ടിക്‌ടോക്ക് ആപ്പിനു പകരമായി ഗൂഗിളിന്റെ യൂട്യൂബ് പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പാണ് ഷോട്‌സ്. അതിപ്പോള്‍ നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

English Summary: Windows 365 Unveiled, a Cloud PC Platform That Lets You Use the OS From Any Device