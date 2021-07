കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചതെങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷം ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ വില്‍പ്പന 50 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളായിരിക്കാം ഇതിനു കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇ കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റുകളായ ആമസോണിനോടും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനോടും അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ മാത്രമെ എത്തിച്ചു നല്‍കാവൂ എന്ന നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതും വില്‍പ്പനയെ ബാധിച്ചിരിക്കാം. ആപ്പിളിനെ പോലെ തന്നെ 50 ശതമാനം വില്‍പ്പന ഇടിഞ്ഞ മറ്റൊരു കമ്പനി വണ്‍പ്ലസ് ആണെന്നും പ്രെഡിക്റ്റിവു (PredictiVu) എന്ന അവലോകന കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.



ആപ്പിളിനും വൺപ്ലസിനും ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലാണ് അമ്പതു ശതമാനം ഇടിവ് നേരിട്ടത്. അതേസമയം, സാംസങ്ങിന് വിൽപ്പനയിൽ 41 ശതമാനമാണ് ഇടിവ് സംഭവിച്ചത്. ഷഓമിക്ക് 28 ശതമാനവും, ഒപ്പോയ്ക്കും, വിവോയ്ക്കും, റിയല്‍മിയ്ക്കും ഏകദേശം 32-42 ശതമാനം വരെയും ഇടിവ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 15,000-30,000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള ഫോണുകളുടെ വില്‍പ്പനയെയാണ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത്. അതേസമയം, 10,000 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള ഫോണുകളുടെ വില്‍പ്പനയെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ രീതിയിലെ മാന്ദ്യം ബാധിച്ചുളളു. എന്നാല്‍ 20,000 രൂപയ്ക്കു മുകളില്‍ വിലയുള്ള ഫോണുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ 48 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരങ്ങളില്‍ വില്‍പ്പനയില്‍ കാര്യമായ ഇടിവുണ്ടായില്ല. അതേസമയം, മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇടിവു കാണാം.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 'ക്ലിപ്പി'യെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും!

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഡിജിറ്റല്‍ പേപ്പര്‍ ക്ലിപ്പായ ക്ലിപ്പിക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വര്‍ഷങ്ങളായി വിശ്രമം നല്‍കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് എന്നേക്കുമായി വിരമിച്ചു എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും ധരിച്ചിരുന്നത്. വിന്‍ഡോസ് 98-എക്‌സ്പി കാലത്തായിരുന്നു ക്ലിപ്പി ഏറ്റവുമധികം സജീവമായിരുന്നത്. ക്ലിപ്പി വീണ്ടും ആധുനിക കംപ്യൂട്ടിങ്ങില്‍ സജീവമാകുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജൂലൈ 14ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നടത്തിയ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ ട്വീറ്റിന് 20,000 ലൈക്‌സ് ലഭിച്ചാല്‍ ക്ലിപ്പിയെ തിരിച്ചെത്തിക്കുമെന്നാണ്. https://bit.ly/3wIXdi7

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ട്വീറ്റിന് ഇതെഴുതുന്ന സമയത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 1,57,000 ലേറെ ലൈക്കുകളാണ്. കമ്പനി വാക്കു പാലിക്കുമെന്നും ക്ലിപ്പി തിരിച്ചുവരുമെന്നും കരുതുന്നു.

∙ മാപ്പിങ് കമ്പനിയായ കാര്‍മെറാ ടൊയോട്ട വാങ്ങി

ലോകം ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട റോഡുകളുടെ മാപ്പ് തയാറാക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ കാര്‍മെറാ (Carmera) സ്വന്തമാക്കി. ആമസോണ്‍ മുതല്‍ ആപ്പിള്‍ വരെയുള്ള കമ്പനികള്‍ സ്വയമോടുന്ന വാഹന ടെക്‌നോളജിയില്‍ ആകൃഷ്ടരാണ്. കാര്‍മെറാ സ്വന്തമാക്കുക വഴി ഹൈ-ഡെഫനിഷന്‍ മാപ്പുകള്‍ തത്സമയം തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ കമ്പനിക്കു സാധിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇരു കമ്പനികളും 2018 മുതല്‍ പല പദ്ധതികളിലും സഹകരിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

∙ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളുടെ ബാറ്ററിയുടെ ആരോഗ്യത്തന് പുതിയ ഫീച്ചര്‍

ക്വിക് ചാര്‍ജിങ് മുതല്‍ പല ബാറ്ററി ഫീച്ചറുകളും ആധുനിക സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കള്‍ വകതിരിവില്ലാതെ ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ബാറ്ററി പെട്ടെന്നു നശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി പല കമ്പനികളും പുതിയ രീതി പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ബാറ്ററികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി പല സാംസങ് ഫോണുകളിലും ലഭ്യമായ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളില്‍ ഉടന്‍ എത്താന്‍ പോകുന്ന 'ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഫോര്‍ ബാറ്ററി ഹെല്‍ത്' എന്ന പുതിയ ഫീച്ചര്‍ എനേബിൾ ചെയ്താല്‍ ഫോണ്‍, ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുടെ 80 ശതമാനത്തിനു മുകളില്‍ ചാര്‍ജാകില്ല.

രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്ന് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് സെന്‍ട്രല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ചാർജിലിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുകയോ, നാലു ദിവസത്തിനു മുകളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ചാർജിലിടുകയോ ചെയ്താലായിരിക്കും ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുക. അതേസമയം, സോണി എക്‌സ്പീരിയ ഫോണുകള്‍ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി 90 ശതമാനം ആകുമ്പോള്‍ ചാർജിങ് നിർത്താന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. സോണിയും സാംസങും അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന രീതി ബാറ്ററി സെല്ലുകള്‍ അതിവേഗം നശിക്കുന്നത് തടയുന്നു. എന്നാല്‍, ബാറ്ററി മുഴുവനും ചാര്‍ജ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നത് ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വന്തം തീരുമാനമായിരിക്കും.

കടപ്പാട്: ഡിഎന്‍എ, പ്രെഡിക്റ്റിവു, റോയിട്ടേഴ്‌സ്, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് സെന്‍ട്രല്‍

English Summary: Apple, OnePlus phones sale dropped by up to 50% during recent lockdowns: Report