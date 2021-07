ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് പതിനെട്ടുകാരനും, 223 കോടിയുടെ ടിക്കറ്റിന് പണം നൽകിയത് പിതാവ്

ആമസോണ്‍ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ പുതിയ സംരംഭമായ ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ജൂലൈ 20ന് ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ ന്യൂ ഷെപ്പേഡ് പേടകത്തിൽ ബെസോസും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും, 82-വയസുകാരിയായ വാലി ഫങ്കും, നാലാമനായി പതിനെട്ടുകാരനും യാത്ര പോകും. ഈ യാത്രയില്‍ പങ്കാളിയാകാന്‍ 28 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 223 കോടി രൂപ) നല്‍കി സീറ്റ് ലേലത്തില്‍ പിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ആദ്യ യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നയാളുടെ പേരും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹോളണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള 18 കാരന്‍ ഒളിവര്‍ ഡെയ്മന്‍ ആണ് നാലാമത്തെ യാത്രക്കാരൻ. ഡെയ്മന്‍ ആയിരിക്കും ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയും ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സഞ്ചാരികളിലൊരാളും ഒരുമിച്ചു നടത്തുന്ന യാത്ര എന്ന നിലയിലും ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ യാത്ര ചരിത്രത്തില്‍ ഇടംപിടിക്കും.



∙ സീറ്റ് ലഭിച്ചതിനു പിന്നിലും ഒരു കഥയുണ്ട്

സോമര്‍സെറ്റ് ക്യാപ്പിറ്റല്‍ പാര്‍ട്ണര്‍ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമയുടെ മകനാണ് ഡെയ്മന്‍. പിതാവാണ് മകനു വേണ്ടി പണം മുടക്കുന്നത്. കന്നിയാത്രയില്‍ 28 ദശലക്ഷം ഡോളറിന് സീറ്റ് ലേലത്തില്‍ പിടിച്ചയാള്‍ ഡെയ്മന്‍ അല്ല. കൗമാരക്കാരനു സീറ്റു ലഭിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍, 28 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ നല്‍കി ആദ്യ യാത്രയ്ക്ക് ബുക്കു ചെയ്തയാള്‍ക്ക് (ഇപ്പോഴും പേരു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല) ഈ യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നു അറിയിച്ചതിനാലാണ് ഡെയ്മനു ആദ്യ ഊഴത്തില്‍ തന്നെ പറക്കാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചത്.

നാലാം വയസു മുതല്‍ ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ചും, ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചും, റോക്കറ്റുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വാര്‍ത്തകളില്‍ ആകര്‍ഷിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ഡെയ്മന്‍. 2020ലാണ് ഡെയ്മന്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. പ്രൈവറ്റായി പൈലറ്റ് ലൈസന്‍സ് സ്വന്തമാക്കാനായി ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് പഠനം വേണ്ടന്നുവച്ചു. അടുത്ത സെപ്റ്റംബറില്‍ പഠനം തുടരുമെന്നും ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നേരത്തെ ശതകോടീശ്വരന്‍ റിച്ചഡ് ബ്രാന്‍സന്റെ വെര്‍ജിന്‍ ഗലാക്റ്റിക് കമ്പനി ആറു പേരെ വഹിച്ച് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു. ബഹിരാകാശ ടൂറിസം ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളില്‍ 300 കോടി ഡോളര്‍ ബിസിനസായി വളരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ മാക്ബുക്കോ, ഐപാഡോ വാങ്ങുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എയര്‍പോഡ്സ് ഫ്രീ

ആപ്പിളിന്റെ ഇന്ത്യാ സ്റ്റോര്‍ വഴി മാക്ക്, ഐപാഡ് വാങ്ങുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കമ്പനിയുടെ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ഫോണ്‍ എയര്‍പോഡ്സ് ഫ്രീയായി നല്‍കും. എജ്യൂക്കേഷൻ ഓഫര്‍ വഴിയാണ് ഇതു ലഭിക്കുക. എന്നാൽ, ഫ്രീയായി ലഭിക്കുന്ന എയര്‍പോഡ്‌സ് വയേഡ് ചാര്‍ജിങ് ആണ്. വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങ് വേണമെങ്കില്‍ 4,000 രൂപ കൂടി നല്‍കണം. എയര്‍പോഡ്സ് പ്രോയും ഓഫറില്‍ ലഭിക്കും, 10000 രൂപ കൂടി നല്‍കണമെന്നു മാത്രം. വയേഡ്, വയര്‍ലെസ് എയര്‍പോഡ്‌സ്, എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ എന്നിവയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില യഥാക്രമം 14900, 18900, 24,900 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ്.

മാക്ബുക്ക് എയര്‍, മാക്ബുക്ക് പ്രോ, മാക് മിനി, ഐപാഡ് പ്രോ, ഐപാഡ് എയര്‍ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ഓഫര്‍. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആപ്പിള്‍കെയറിലും 20 ശതമാനം കിഴിവു നല്‍കുന്നു. ആപ്പിള്‍ പെന്‍സില്‍, കീബോഡ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും എജ്യൂക്കേഷന്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആപ്പിള്‍മ്യൂസിക് പ്രതിമാസം 49 രൂപയ്ക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്താല്‍ ആപ്പിള്‍ ടിവി പ്ലസ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ഫ്രീയായി നല്‍കും. ആപ്പിള്‍ ആര്‍ക്കെയ്ഡ് മൂന്നു മാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാനും അനുവദിക്കും. ഇപ്പോള്‍ പഠിക്കുന്ന, പുതിയതായി അഡ്മിഷന്‍ നേടിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും ഓഫര്‍. അവര്‍ക്കായി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും ഈ ഓഫര്‍ നല്‍കും. അധ്യാപകര്‍ക്കും സ്റ്റാഫിനും ഓഫര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഓഫറുകള്‍ ആപ്പിളിന്റെ വെരിഫിക്കേഷനു ശേഷമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഓഫറുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക: https://www.apple.com/in-edu/shop/back-to-school

∙ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിലും ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ആദായ വില്‍പന

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് വഴിയും ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിൽപന നടക്കുന്നു. ജൂലൈ 15 മുതല്‍ 18 വരെയാണ് ഓഫർ വിൽപന. ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസിനടക്കം ഓഫറുകളുണ്ട്.

∙ ആപ്പിളിനു നല്‍കിയ നോട്ടീസ് സർക്കാർ പിന്‍വലിച്ചു

പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ് ഐടി മന്ത്രാലയം ആപ്പിളിനു നല്‍കിയിരുന്ന നോട്ടീസ് പിന്‍വലിച്ചു. ഐമെസേജിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍, ഐമെസേജ് എല്ലാവര്‍ക്കും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ആപ്പല്ല, അതുപോലെ ആപ്പിന് ഇന്ത്യയിൽ 50 ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് സർക്കാർ യൂടേണ്‍ എടുത്തത്.

∙ ഇലക്ട്രിക് ട്രക്ക് വിജയിക്കുമോ? ഉറപ്പില്ലെന്ന് മസ്‌ക്

ടെസ്‌ലയുടെ പുതിയ വാഹനമായ ഇലക്ട്രിക് ട്രക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു. സൈബര്‍ട്രക്ക് എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വാഹനം ഒരു വമ്പന്‍ ഹിറ്റാകുമെന്നും തനിക്കതില്‍ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ഇലോൺ മസ്ക് ട്വീറ്റു ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് വന്ന ട്വീറ്റുകള്‍ക്ക് മറുപടിയായി മസ്‌ക് പറഞ്ഞത്, സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ സൈബര്‍ട്രക്ക് പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അത് ഇന്നുള്ള ഒന്നിനേയും പോലെയല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്. ഏതാനും മാസത്തിനുള്ളില്‍ ട്രക്ക് വാങ്ങാനാകും. എന്തായാലും ദുബൈ പൊലീസ് ട്രക്കുകള്‍ക്ക് ബള്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നൽകിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

∙ വരുന്നു പോക്കോ എഫ്3!

ഇന്ത്യയില്‍ വളരെയധികം ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച ഫോണായിരുന്നു ഷഓമിയുടെ പോക്കോ എഫ്1. ഈ സീരീസില്‍ പിന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ ഫോണുകള്‍ ഷഓമി ഇറക്കിയിരുന്നില്ല. മികച്ച ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ വില കുറച്ചു നല്‍കുന്നു എന്നതായിരുന്നു പോക്കോ എഫ്1ന്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോഴിതാ ജൂലൈ 23ന് പോക്കോ എഫ്3 ജിടി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫോണിന് മികച്ച ശബ്ദ അനുഭവം നല്‍കാന്‍ ഡോള്‍ബി അറ്റ്‌മോസ് 3ഡി ഓഡിയോ എഫെക്ട് അടക്കമുള്ള ഫീച്ചറുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. മീഡിയടെക് ഡിമന്‍സിറ്റി 1200 പ്രോസസര്‍ ശക്തിപകരുന്ന ഈ മോഡലിന് 10-ബിറ്റ് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലെയും, 120 ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. എച്ഡിആര്‍ 10 പ്ലസ്, ഡിസി ഡിമ്മിങ്, മൂന്നു വൈ-ഫൈ ആന്റിന, 67w ചാര്‍ജര്‍, 64എംപി പ്രധാന ക്യാമറ തുടങ്ങി പല ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഇതൊരു ഇടത്തരം ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടു മോഡലുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. ഇവയ്ക്ക് 30,000-35,000 രൂപ റെയ്ഞ്ചിലായിരിക്കും വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കടപ്പാട്: റോയിട്ടേഴ്‌സ്, ആപ്പിള്‍, ഷഓമി

English Summary: 18 year old to be youngest person in space, joins Blue Origin flight