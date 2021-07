3,497 കോടിയുടെ ഇടപാട്, ജസ്റ്റ് ഡയലിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ മുകേഷ് അംബാനി

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഇന്റർനെറ്റ് മർച്ചന്റ് സേർച്ച് സ്ഥാപനമായ ജസ്റ്റ് ഡയലിനെ (ജെഡി) മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ വാങ്ങുന്നു. ജസ്റ്റ് ഡലയലിന്റെ 40.95 ശതമാനം ഓഹരികളാണ് റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ വാങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 3,497 കോടി രൂപ വരും. സെബിയുടെ ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 26 ശതമാനം ഓഹരികൾ കൂടി ജസ്റ്റ് ഡൽ ഓപ്പൺ ഓഫറായി നൽകും. ഇതും കൂടി മുകേഷ് അംബാനിയുടെ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



ജൂലൈ 16 ന് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ ജസ്റ്റ് ഡയലിന്റെ 40.95 ശതമാനം ഓഹരികൾ വാങ്ങുമെന്നാണ്. കൂടാതെ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ സെബി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റെടുക്കൽ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി 26 ശതമാനം ഓഹരികൾ ഓപ്പൺ ഓഫറിലൂടെ സ്വന്തമാക്കും.

ഓപ്പൺ ഓഫറിലൂടെ 26 ശതമാനം ഓഹരികൾ കൂടി സ്വന്തമാക്കുന്നതോടെ ജസ്റ്റ് ഡയലിൽ റിലയൻസിന്റെ ഓഹരി വിഹിതം 66.95 ശതമാനമാകും. ജസ്റ്റ് ഡയൽ സ്ഥാപകനായ വി.എസ്.എസ്. മണി തന്നെയായിരിക്കും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ സ്ഥാനത്തും തുടരുക. മണിക്കും കുടുംബത്തിനും കമ്പനിയിൽ 35.5 ശതമാനം (2,787.9 കോടി രൂപ) ഓഹരികളാണുണ്ടായിരുന്നത്.

25 വർഷം പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള പ്രാദേശിക സെർച്ച് എൻജിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ജസ്റ്റ് ഡയൽ. റിലയൻസ് റീട്ടെയിലിന് വ്യാപാരികളുടെ ഡേറ്റാബേസ് വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ഇടപാട് കൊണ്ട് മുകേഷ് അംബാനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാദേശിക വ്യാപാരവും ഇടപാടുകളും ജസ്റ്റ് ഡയൽ വഴി അതിവേഗം നടത്താനാകുമെന്നും റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ മുൻ‌നിര ലോക്കൽ സേർച്ച് എൻജിനുകളിൽ ഒന്നാമതാണ് ജസ്റ്റ് ഡയൽ. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിലും 1.50 കോടി പേർ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലുമായി ജസ്റ്റ് ഡയലിന്റെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

