ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതു തടയുന്നതിനുള്ള രാജ്യാന്തര സംഘടനയായ എഫ്എടിഎഫ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഖനനവും വിപണനവും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയുടെ മറവില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍, ഭീകരപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രശ്‌നക്കാരായ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് എഫ്എടിഎഫ് പാക്കിസ്ഥാനെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എഫ്എടിഎഫിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി നിയന്ത്രിക്കാനായി പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഒരു കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ എഫ്എടിഎഫ് പ്രതിനിധികള്‍ മുതല്‍ പാക്കിസ്ഥാനിലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും, രാജ്യത്തെ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സികളുടെ മേധാവികൾ വരെയുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇവരിൽ മിക്കവർക്കും ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ലെന്നാണ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായ അലി ഫരിദ് ഖ്വാജ പറഞ്ഞത്.



∙ പാക്കിസ്ഥാനിലും ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി തരംഗം

പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഖനനവും വിപണനവും നിയമവിരുദ്ധമല്ല. ഇതിനാല്‍ തന്നെ പുതിയ സാധ്യതകളില്‍ ആകൃഷ്ടരായി നിരവധി പേരാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയെക്കുറിച്ചുള്ള സമൂഹ മാധ്യമ വിഡിയോ കാണുന്നവരുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് സ്വന്തമായി ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഇറക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ഇതു കൂടാതെ ലാഹോര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് സയന്‍സെസിന് ബ്ലോക്‌ചെയിന്‍ കമ്പനിയായ സ്റ്റാക്‌സിന്റെ (Stacks) ടെക്‌നോളജിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ 4.1 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നീക്കങ്ങളെല്ലാം ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉത്സാഹം പകരുന്നവയാണെന്നു പറയുന്നു.

അതേസമയം, രാജ്യത്തെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ ആരോപണം ഒഴിവാക്കാനായി ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഇടപാടുകളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍, വീട്ടമ്മമാര്‍ ഉൾപ്പടെയുള്ള പലരും അധികവരുമാന മാര്‍ഗമായി ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയുടെ സാധ്യതകള്‍ തേടാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഫെഡറല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ഏജന്‍സി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ ആരോപണം ചുമത്തി ക്രിപ്‌റ്റോ മേഖലയിലുള്ള പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഖൈബർ-പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവശ്യയില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഫാം സ്വന്തമായി ജല വൈദ്യുതി പോലും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു എന്നത് രാജ്യത്ത് എത്രമേല്‍ സ്വാധീനമാണ് ഇതു ചെലുത്തുന്നത് എന്നതിന് ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. ചൈന പോലും ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി മേഖലയെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനും ഈ മേഖലയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

∙ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 3ഡി പ്രിന്റഡ് സ്റ്റീല്‍ നടപ്പാലം ആംസ്റ്റര്‍ഡാമില്‍ തുറന്നു

ആംസ്റ്റര്‍ഡാമിലെ ഒരു കനാലിനു മുകളില്‍ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 3ഡി പ്രിന്റഡ് സ്റ്റീല്‍ നടപ്പാലം തുറന്നു. പാലത്തിന് 12 മീറ്റര്‍ ( 40 അടി) നീളമാണുള്ളത്. വയര്‍ ആന്‍ഡ് ആര്‍ക് അഡിറ്റീവ് നിര്‍മാണ (wire and arc additivemanufacturing) രീതിയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ടെക്നോളജിയിലൂടെ പാലത്തിന്റെ നിര്‍മാണചെലവ് കുറയ്ക്കാനും കൂടുതല്‍ ഗുണമുള്ളതാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് പാലം നിര്‍മിച്ച കമ്പനിയായ എംഎക്‌സ്3ഡിയുടെ മേധാവി പറഞ്ഞു. ആറു ടണ്‍ ഭാരമുള്ള പാലത്തില്‍ സെന്‍സറുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാല്‍നട യാത്രക്കാര്‍ പോയിവരുമ്പോള്‍ പാലത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കും. https://bit.ly/3ieNGde

പാലത്തിന് മറ്റൊരു ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനം കൂടിയുണ്ട്. പാലത്തില്‍ നിന്നു ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ ട്വിന്നിലേക്കു ഫീഡു ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ കാലക്രമത്തില്‍ 3ഡി പ്രിന്റു ചെയ്ത സ്റ്റീലിനു വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കും. ഡിജിറ്റൽ പാലം സന്ദർശിക്കാൻ കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികൾ എത്തുമെന്നാണ് നഗരാധികൃതര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

∙ ഐഒഎസില്‍ ഗൂഗിള്‍ വെബ് ആക്ടിവിറ്റി 15 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം

ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി ഗൂഗിള്‍ പുതിയൊരു സുരക്ഷാ ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളുടെ കഴിഞ്ഞ 15 മിനിറ്റു നേരത്തെ വെബ് ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റു ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണിത്. പുതിയ ഫീച്ചര്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും എത്തും. ഫോണും ടാബും മറ്റും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നവര്‍ക്കായിരിക്കും ഈ ഫീച്ചര്‍ കൂടുതല്‍ ഉപകാരപ്രദമെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഫീച്ചര്‍ നല്‍കുമെന്ന് നേരത്തെ ഐ/ഓ (ഇന്‍പുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട്) ഡവലപ്പര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സിലും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഐഒഎസിലെ ഗൂഗിള്‍ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കായിരിക്കും ഫീച്ചര്‍ ലഭിക്കുക. ആപ്പിലുള്ള ഇന്‍കോഗ്നിറ്റൊ മോഡ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ എല്ലാം തനിയെ ഡിലീറ്റാകും.

∙ വ്യാജ എയര്‍പോഡ്‌സ് വില്‍പന: ആപ്പിളിന് പ്രതിവര്‍ഷം 320 കോടി ഡോളർ നഷ്ടം

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വയര്‍ലെസ് ഹെഡ്‌ഫോണുകള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ആപ്പിൾ എയര്‍പോഡ്‌സിന്റെ സ്ഥാനം. ഓരോ വർഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് എയര്‍പോഡ്‌സാണ് ആപ്പിള്‍ വില്‍ക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇവയുടെ വ്യാജ പതിപ്പുകള്‍ ധാരാളമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയും അല്ലാതെയും വില്‍ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് കാരണം 2021ല്‍ അമേരിക്കയില്‍ മാത്രം ആപ്പിളിന് ഏകദേശം 320 കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ദി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. വ്യാജന്‍ ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍ ഒറിജിനല്‍ വാങ്ങുമായിരുന്നവരുടെ കണക്കുവച്ചാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയതെന്നും ദി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പറയുന്നു. ഇതൊരു അനുമാനം മാത്രമാണെന്നും തങ്ങള്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന സംഖ്യയില്‍ പകുതിപ്പേര്‍ എയര്‍പോഡ്‌സ് വാങ്ങിയാല്‍ പോലും ആപ്പിളിന് അത് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമാകുമായിരുന്നു എന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.

കടപ്പാട്: റോയിട്ടേഴ്‌സ്, എപി, ദി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍, ഗൂഗിള്‍ ബ്ലോഗ്

English Summary: Pakistan moves to bring cryptocurrency boom out of the dark