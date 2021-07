തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളുടെ ഫോൺ ചോർത്താൻ ഇസ്രയേൽ കമ്പനിയായ എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന് ലിസ്റ്റ് നൽകിയത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളും രഹാസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുമാണ് ഫോൺ ചോർത്താനായി എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിനെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേരുടെ ഫോൺ ചോർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരാണ് ഫോൺ ചോർത്തലിന് പിന്നിലെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഫോൺ ചോർത്തലിനെതിരെ ഓൺലൈനിൽ പ്രതിഷേധം കത്തുകയാണ്.

∙ എന്താണ് എൻ‌എസ്‌ഒ ഗ്രൂപ്പ്?

ക്യൂ സൈബർ ടെക്നോളജീസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രകാരം എൻ‌എസ്‌ഒ ഗ്രൂപ്പ് തീവ്രവാദവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനും സർക്കാർ ഏജൻസികളെ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്ന ടീമാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ഭീകരതയ്‌ക്കുമെതിരെ പോരാടുന്നതിന് സർക്കാർ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും നിയമപാലകരും മാത്രമായാണ് ഇവരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും വെബ്‌സൈറ്റ് രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ ഫോൺ ചോർത്തലിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് ഏറെ ഭയാനകമാണെന്നാണ് സൈബർ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കാരണം സർക്കാരുമായി വിയോജിക്കുന്ന സ്വന്തം പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരും എൻഎസ്ഒയുടെ സഹായം തേടിയതായി നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

2016 ൽ ഫോബ്‌സ് മാഗസിന് അയച്ച ഇമെയിലിൽ എൻ‌എസ്‌ഒ ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും കർശനമായി നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക കമ്പനിയാണെന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഡേറ്റ ചോർത്തുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കളുമായി കമ്പനി കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കും. ഈ ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റകൾ കരാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. പ്രത്യേകിച്ചും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അന്വേഷിക്കുന്നതിനും മാത്രമേ ഡേറ്റാ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നതാണ് എൻഎസ്ഒ നിലപാട്.

∙ ആരാണ് എൻ‌എസ്‌ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായത്?

രണ്ട് ഇസ്രയേലുകാരാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് - ഷാലേവ് ഹുലിയോ, ഒമ്രി ലവി. ഇവർ രണ്ടും കമ്പനിയുടെ ബോർഡിലുണ്ട്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി സൂപ്പർ സുരക്ഷിത ഫോണുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കെയ്‌മെറ എന്ന കമ്പനിയും ലവി സ്ഥാപിച്ചതാണ്. ഇതിനാൽ തന്നെ എൻ‌എസ്‌ഒ ഗ്രൂപ്പും കെയ്‌മെറയും സമാനമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോബ്‌സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കെയ്‌മെറ, എൻ‌എസ്‌ഒ എന്നിവയുടെ ഓഫീസുകൾ ഒത്തുചേർന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

യു‌എസ്‌എ, യുകെ, ജർമനി, ഇസ്രയേൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൗരന്മാരാണ് ഇതിന്റെ മറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ. ടോം റിഡ്ജ്, ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ സെക്രട്ടറി, ഫ്രഞ്ച് നയതന്ത്രജ്ഞൻ ജെറാർഡ് അറൗഡ്, ഹാർവാർഡ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ചെയർ ജൂലിയറ്റ് കയീം, ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്‌സിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ മുൻ മേധാവി ഡാനിയൽ റെയ്‌സ്‌നർ എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

∙ എന്താണ് പെഗാസസ്?

എൻ‌എസ്‌ഒ ഗ്രൂപ്പ് വികസിപ്പിച്ച ഒരു മാൾവെയറാണ് പെഗാസസ്. അത് ഒരു ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളും (ഐമെസേജ്, വാട്സാപ്, ജിമെയിൽ, വൈബർ, ഫെയ്സ്ബുക്, സ്കൈപ്പ്) ലൊക്കേഷനുകളും ഹാക്കറുടെ കൈവശം വരുന്നു. ടാർഗെറ്റിന്റെ ഫോണിൽ മാൾവെയർ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. വാട്സാപ്പിന്റെ പിഴവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, ടാർഗെറ്റുകളിലേക്ക് (സ്പിയർ ഫിഷിംഗ്) സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ് പോലുള്ള വൈറസ് ബാധിത ലിങ്കുകൾ അയയ്ക്കുക എന്നിവയാണ്. ഇതൊരു പുതിയ മാൾവെയറല്ല. കുറഞ്ഞത് 2016 മുതൽ ഇത് എൻഎസ്ഒ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

∙ പെഗാസസിന് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

ഐമെസേജ്, വാട്സാപ്, ജിമെയിൽ, വൈബർ, ഫെയ്സ്ബുക്, സ്കൈപ്പ് മുതലായവയിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്ക് അയച്ചതും അതിൽ നിന്നുമുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ഫോണിന് സമീപമുള്ള പ്രവർത്തനം പകർത്താൻ ഫോണിന്റെ ക്യാമറയും മൈക്രോഫോണും വിദൂരമായി ഓണാക്കുക, ടാർഗെറ്റിന്റെ സ്ഥാനവും ചലനങ്ങളും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് ജിപിഎസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ഇതുവഴി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

2016ൽ എൻ‌എസ്‌ഒ ഗ്രൂപ്പ് പെഗാസസ് ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് അൺപാച്ച്ഡ് ഐ‌ഒ‌എസ് കേടുപാടുകൾ തീർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. തൽഫലമായി ഒരു ലിങ്കിന്റെ ക്ലിക്കിലൂടെ അവർ ഐഫോണുകളിലേക്ക് കടന്നു. ഈ കേടുപാടുകൾ iOS 9.3.5 ഉള്ള പാച്ചുകളായിരുന്നു. ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നിവയുടെ സെർവറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ ഡേറ്റയും രഹസ്യമായി നീക്കംചെയ്യാൻ പെഗാസസിന് കഴിയുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു.

∙ പെഗാസസ് ആരെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്?

ചില അറബ് രാജ്യങ്ങൾ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എൻ‌എസ്‌ഒ സ്പൈവെയർ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ടൊറന്റോ ആസ്ഥാനമായുള്ള സിറ്റിസൺ ലാബ്, സൈബർ സുരക്ഷ സ്ഥാപനമായ ലുക്ക് ഔട്ട് എന്നിവർ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 50 രാജ്യങ്ങളിലെങ്കിലും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ ഫോണുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: NSO Group's Response to the Pegasus Project and Our Take