കാമുകിയുടെ ‘സെക്സ്റ്റിങ്’ ചാറ്റ് ചോർത്തി, ബെസോസിന്റെ കുടുംബം തകർത്തതും പെഗസസ്

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നിരവധി പേരുടെ ഫോണുകളാണ് ഇസ്രയേൽ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ പെഗസസ് ചോർത്തിയത്. ഫോൺ ചോർത്തൽ കാരണം ചിലർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, കുടുംബം തകർന്നു, ചിലർ തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. സത്യത്തില്‍ ടെക് ലോകം ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരുന്ന വാര്‍ത്തയായിരുന്നു ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ഫോൺ ഹാക്കിങ്. ഫോൺ ചോർത്തൽ കാരണം ബെസോസിന് തന്റെ ഭാര്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബെസോസിന്റെ കാമുകിയുമായുള്ള രഹസ്യ ചാറ്റിങ് ചോർന്നതോടെ മിക്ക മാധ്യമങ്ങളിലും വാർത്തയായി. ഇതോടെ ഭാര്യ മെക്കൻസി വേർപിരിയുകയായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പെഗസസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി.



∙ എന്താണു അന്ന് പുറത്തുവിട്ടത്?

കാമുകി ലോറന്‍ സാഞ്ചെസുമായി ബെസോസ് നടത്തിയ കൊച്ചുവര്‍ത്തമാനത്തിന്റെ ടെക്‌സ്റ്റാണ് അന്ന് പുറത്തായത്. ബെസോസിന്റെ ഫോൺ ചോർത്താൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആമസോൺ ഉടമ ബെസോസ് ദി വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റ് എന്ന പത്രത്തിന്റെ ഉടമ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിനെതിരെയും ജമാല്‍ ഖഷ്‌ഹോഗി എന്ന പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്റെ മരണത്തിനെതിരെയും മറ്റും കര്‍ക്കശമായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ഇതായിരിക്കാം ഫോണ്‍ ഹാക്കു ചെയ്യാനുള്ള പ്രകോപനമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തന്റെ പത്രത്തില്‍ വന്ന ചില ലേഖനങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ളവയായിരുന്നു എന്ന് പറയാന്‍ ബെസോസിനു മേല്‍ സമര്‍ദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബെസോസ് അതിന് തയാറായില്ല. ഇതോടെയാണ് ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്ത് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയത്.

∙ ആരാണ് ഹാക്കു ചെയ്തത്?

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ചിലർക്കു വേണ്ടി ഇസ്രയേലി ഹാക്കര്‍മാരാണ് കൃത്യം നിര്‍വ്വഹിച്ചതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം. എൻ‌എസ്‌ഒ ഗ്രൂപ്പ് വികസിപ്പിച്ച സ്പൈവെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആമസോൺ ഉടമ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ഫോൺ ഹാക്കിങ് നടത്തിയതെന്ന് ഇസ്രയേലി മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

∙ ഹാക്കിങ് സാധ്യമാണോ?

സ്മാർട് ഫോൺ ഹാക്കിങ് ഇന്ന് പതിവ് വാർത്തയാണ്. ഫോണ്‍ ഹാക്കിങ് പ്രതിവര്‍ഷം 1200 കോടി ഡോളര്‍ വന്നു ചേരുന്ന വൻ വ്യവസായമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പ്, ഡാര്‍ക്ക് മാറ്റര്‍, ബ്ലാക് ക്യൂബ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഹാക്കിങ്ങിലെ കൂലിപ്പടയാളികള്‍. ഇസ്രയേലി സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ് ആയ എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിവര്‍ഷ വരുമാനം 100 കോടി ഡോളറാണ്. ഇവര്‍ സർക്കാർ ഏജന്‍സികളെയും സഹായിക്കാറുണ്ട്. ഭീകരരെയും ക്രിമിനലുകളെയും കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങള്‍ക്കും വസ്തുവകകള്‍ക്കും സംരക്ഷണം നല്‍കാനും അവര്‍ക്കാകുന്നു. 2008ലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ഇവരുടെ പ്രധാന ട്രാക്കിങ് ടെക്‌നോളജിയായ പെഗസസ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് 2011ല്‍ ആണ്. ഇതിലൂടെ വ്യക്തികളുടെ ഫെയ്‌സബുക്, വാട്‌സാപ്, സ്‌കൈപ്, എസ്എംഎസ്, ഇമെയിലുകള്‍, ഫോണ്‍ വിളികള്‍, ലൊക്കേഷന്‍ ഡേറ്റ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചോര്‍ത്തിയെടുക്കാനാകും. ഇതു കൂടാതെ ആരാണിതു ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിയില്ല.

മെക്‌സിക്കോയിലെ മയക്കുമരുന്നു വില്‍പനക്കാരെ പിടികൂടാന്‍ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യ ജോലി. മധ്യേഷ്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളുമൊത്തു പ്രവര്‍ത്തിച്ച ചരിത്രം അവര്‍ക്കുണ്ട്. എന്നാല്‍, എന്‍എസ്ഒ പറഞ്ഞത് ബെസോസിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ്. അമേരിക്കന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പറുകളില്‍ ഞങ്ങളുടെ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പറയാനാകുമെന്നാണ് എന്‍എസ്ഒയുടെ വക്താവു പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. അവരുടെ വാദം മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാനാകുമോ എന്ന് അറിയില്ല. ബെസോസില്‍ നിന്നു പുറത്തായ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന രീതിയുമായി ചില പൊരുത്തങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ് അവരെ സംശയമുനയില്‍ നിർത്താന്‍ കാരണം.

എന്നാല്‍, ഇന്നു എന്‍എസ്ഒയ്ക്ക് ശക്തരായ എതിരാളികളുമുണ്ട്. ഡാർക്മാറ്ററാണ് അവരില്‍ പ്രധാനി. ഡിജിറ്റല്‍ പരിസ്ഥിതി സർക്കാരുകളെയും ബിസിനസുകളെയും പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. ആളുകളുടെ ഫോണ്‍ ഇഷ്ടം പോലെ ട്രാക്കു ചെയ്യുക എന്നതു കൂടാതെ പല വേലത്തരങ്ങളും അവരുടെ കൈയ്യിലുണ്ട്.

∙ ഫോണ്‍ ഹാക്കു ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍

ആരുടെ ഫോണും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ഇതില്‍ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ, ഇത്തരം വന്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ തിരിയണമെങ്കില്‍ നിങ്ങളും അത്രമേല്‍ പ്രാധന്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം. ചെറിയ ആക്രമണകാരികളും പതിയിരുപ്പുണ്ട്. ബെസോസിന്റെ ഫോണ്‍ ഹാക്കു ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുന്‍കരുതലും എടുത്ത ഒന്നായിരുന്നിരിക്കണം എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോള്‍ പോലും അതു ഹാക്കു ചെയ്തുവെന്നതു മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹം ഒരു മോശം ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കില്‍ മാൽവെയര്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകാം. അതുമല്ലെങ്കില്‍ ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറിലെയോ, ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേസ്റ്റോറിലെയോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ആപ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയതിട്ടുണ്ടാകാം. ഈ വാര്‍ത്ത വായിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്തുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ അറിയാതെ കയറിയാല്‍ പോലും മതി തൽപരകക്ഷികള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ നിന്നു തുരങ്കം തീര്‍ക്കാന്‍. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ, അപ്‌ഡേറ്റഡ് ആയ ഫോണിനും ഇതു സംഭവിക്കാമെന്നാണ് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

English Summary: Israeli spyware was likely used in alleged Saudi hack of Bezos phone