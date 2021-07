കൊടുംക്രിമിനൽ എൽ ചാപ്പോയെ പുഷ്പം പോലെ പൊക്കി- പെഗസസ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഓപ്പറേഷൻ

മെക്‌സിക്കോയിലെ ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലകൾ എന്നും രാജ്യത്തിനും അയൽരാജ്യമായ യുഎസിനും തലവേദനയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ടേറെ ഡ്രഗ് മാഫിയ ബോസുകൾ വരികയും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ലഹരിവിരുദ്ധ അധികൃതർക്ക് തലവേദനയാകുകയും ചെയ്തു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധനാണ് ജോഖിൻ ഗുസ്മാൻ ലോറ അഥവാ സാക്ഷാൽ എൽ ചാപ്പോ. യുഎസിന്റെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി. പല തവണ മെക്‌സിക്കൻ അധികൃതർ പിടികൂടി തുറുങ്കിലടച്ച എൽ ചാപ്പോ സിനിമാക്കഥകളെ വെല്ലുന്ന ജയിൽച്ചാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണു ലോകശ്രദ്ധ നേടിയത്. ഇപ്പോൾ ചാപ്പോ യുഎസിലെ ജയിലിലാണ്. പലരെയും വട്ടം കറക്കിയ ലഹരിമരുന്ന് തലവനെ പിടികൂടിയത് പെഗസസ് സോഫ്‌റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഈ സംഭവം പെഗസസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി കരുതപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് വിവിധ സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ ഉപയോക്താക്കളുണ്ടായതും എൽ ചാപ്പോ ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു.



2011 ലായിരുന്നു എൻഎസ്ഒ മെക്‌സിക്കൻ അധികൃതർക്ക് പെഗസസ് വിറ്റത്. മെക്‌സിക്കോയിലെ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ അതിവിരുതൻമാരാണ്. സർക്കാർ തങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതു തടയിടാനായി ബ്ലാക്ക്‌ബെറി ഫോണുകളാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സന്ദേശങ്ങൾ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ബിബിഎം മെസേജുകൾ വഴിയും അയച്ചു. ഇതു മൂലം തങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് അവർ കരുതി. ഈ വിശ്വാസത്തിലാണു പെഗസസ് കത്തിവച്ചത്.

മെക്‌സിക്കോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിമാഫിയയുടെ അധിപനായിരുന്ന എൽ ചാപ്പോ 1993ൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഇയാൾ പക്ഷേ 2001ൽ തടവു ഭേദിച്ചു ചാടി. എന്നാൽ ചാരൻമാരും ഒറ്റുകാരും വഴി എൽ ചാപ്പോയുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തിയ അധികൃതർ 2014ൽ മസാൽട്ടൻ പട്ടണത്തിലുള്ള അയാളുടെ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്നു ചാപ്പോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.2015ൽ പതിവു പോലെ എൽ ചാപ്പോ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും തടവു ചാടി.തടവറയ്ക്കടിയിൽ കുഴിച്ച കിലോമീറ്ററുകൾ നീണ്ട തുരങ്കത്തിലൂടെയുള്ള ആ രക്ഷപ്പെടൽ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രധാന വാർത്തകളിലൊന്നായിരുന്നു.

എങ്ങനെയും ഇയാളെ വീണ്ടും പിടിക്കണമെന്നുള്ളത് മെക്‌സിക്കൻ സർക്കാരിന്റെ അഭിമാനപ്രശ്‌നമായി മാറി. യുഎസിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം വേറെയും.എന്നാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഏതോ സങ്കേതത്തിൽ ഒളിച്ച ചാപ്പോ ഒരു ക്ലൂവും അധികൃതർക്കു നൽകിയില്ല. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന വേളയിൽ എൽ ചാപ്പോയ്ക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതം സിനിമയാക്കണമെന്നതായിരുന്നു അത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സിനിമാ വ്യവസായത്തിലുള്ള പലരെയും അയാൾ തന്റെ കൈയിലുള്ള രഹസ്യഫോണുപയോഗിച്ച് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.ഇതിലൊരാളായിരുന്നു മെക്‌സിക്കൻ നടിയായ കെയ്റ്റ് ഡെൽ കാസ്റ്റിലോ.

ഡെൽ കാസ്റ്റിലോയുമായുള്ള ചാപ്പോയുടെ പരിചയം വളർന്ന് ഏകദേശം പ്രണയം വരെയെത്തി. ഇതായിരുന്നു മെക്‌സിക്കൻ സർക്കാരിന്റെ ഏക കച്ചിത്തുരുമ്പ്. അവർ ഡെൽ കാസ്റ്റിലോയുടെയും എൽ ചാപ്പോയുടെ അഭിഭാഷകരുടെയും ഫോണുകളിൽ പെഗസസ് സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു പ്രധാന വസ്തുത ഈ ഫോൺ ചോർത്തലിലൂടെ അറിയാൻ മെക്‌സിക്കൻ പൊലീസിനു സാധിച്ചു. ഡെൽ കാസ്റ്റിലോ, എൽ ചാപ്പോയെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുകയും അതിനു വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയുമാണ്.പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് നടനായ ഷോൺ പെന്നിനെ നായകനാക്കിയാണു പ്ലാൻ. ഇതിനു വേണ്ടി ഷോണുമായി സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ചാപ്പോയ്ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർ തമ്മിൽ ഉടനടി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു മെക്‌സിക്കൻ പൊലീസിനും വേണ്ടത്.

താമസിയാതെ ആ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. ഒരു സ്വകാര്യ ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ ഡെൽ കാസ്റ്റിലോയും ഷോൺ പെന്നും എൽ ചാപ്പോയെ കാണാനായി പുറപ്പെട്ടു...അവരറിയാതെ മെക്‌സിക്കൻ പൊലീസും പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അഭിനേതാക്കൾ, പിന്നീട് റോഡ്മാർഗത്തിൽ കുറേയേറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണ് ചാപ്പോ പറഞ്ഞ രഹസ്യ ലൊക്കേഷനിലെത്തിയത്. ഇവിടെ വച്ച് ഷോൺ പെന്നും എൽ ചാപ്പോയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി, കുശലം പറഞ്ഞു. പിന്നീടൊരു അഭിമുഖവും നടത്തി.ഇക്കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിച്ച മെക്‌സിക്കൻ പൊലീസ് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എൽ ചാപ്പോയുടെ സംഘാംഗങ്ങളുമായി ഒരു പോരാട്ടം വേണ്ടെന്നും ആളെ കണ്ടുകിട്ടിയതിനാൽ ഇനി നിരീക്ഷണം തുടരാമെന്നും അവർ തീരുമാനിച്ചു.

തുടർന്ന് രണ്ടു മാസത്തോളം നീണ്ട നിരീക്ഷണം. ഇതിനിടയിൽ ഒരു തവണ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എൽ ചാപ്പോ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതിനു ശേഷം 2016 ജനുവരി എട്ടിന് മെക്‌സിക്കോയിലെ ലോസ് മോച്ചിസ് പട്ടണത്തിലുള്ള തന്റെ സുരക്ഷിതകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എൽ ചാപ്പോയെ മെക്‌സിക്കൻ സായുധ സേന പൊക്കി. ഇത്തവണയും ചാപ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പിന്തുടർന്ന് പൊലീസ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്തു.

പിടിയിലായ എൽ ചാപ്പോയെ മെക്‌സിക്കോ യുഎസിന് കൈമാറി. ഇപ്പോൾ അവിടെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ നേരിടുകയാണ് ഈ കൊടുംക്രിമിനൽ.

