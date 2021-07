ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് അനുഭവം മാറ്റിമറിക്കാൻ ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി (എആർ). കടയിൽ നേരിട്ടു പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ പുതിയ അനുഭവമാണ് എആർ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ കമ്പനികൾ ഒരുക്കുന്നത്. വെറുതെ ഫോട്ടോ കാണുന്നതിനു പകരം ഉൽപന്നം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നു കാണാനാകും വിധമാണ് എആർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ത്രീഡി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കുന്ന ത്രിമാനരൂപം ആണ് ഇതു സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കട്ടിൽ വാങ്ങാൻ കടയിലെത്തിയാൽ വീട്ടിലെ മുറിയുടെ വലുപ്പം, പെയിന്റിന്റെ നിറം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് വാങ്ങണം. എന്നാൽ എആറിൽ സംഗതി കളറാണ്. കട്ടിൽ ഇടേണ്ട മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിന്റെ ആപ് തുറന്ന് വ്യു ഇൻ യുവർ റൂം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക. ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതിയും മറ്റും ആപ്പിനു കൊടുക്കണം. പിന്നാലെ മുറിയിലെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാകും എന്നു ഫോണിൽ കാണാം. ത്രിമാന രൂപം ആയതുകൊണ്ട് ക്യാമറ എങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചാലും നാം യഥാർഥ കട്ടിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നോ അതേ രീതിയിൽ കാണാനാകും. ഫോണിലെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ കട്ടിൽ നീക്കാനും തിരിക്കാനുമൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഫർണിച്ചറുകളാണ് ആദ്യം എആർ സഹായത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആണ് എആർ ഷോപ്പിങ് അനുഭവം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംവിധാനം ഡെവലപ് ചെയ്തതും ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ. സ്കാപിക് ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനു വേണ്ടി പുതിയ എആർ ഷോപിങ് ഡെവലപ് ചെയ്തത്. സാധനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങളാരും ഇനി കടയിലേക്ക് എത്തേണ്ടെന്നും സാധനം നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവം സമ്മാനിക്കാമെന്നുമാണ് സ്കാപിക് കോ ഫൗണ്ടർ സായ് കൃഷ്ണ തന്നെ പറയുന്നത്. കോവിഡ് തീർത്ത പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനാണ് പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ഷോപിങ് സൈറ്റുകളും കടക്കാൻ കാരണം. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പുതിയ ത്രീഡി ഷോപ്പിങ്ങിന് ലഭിക്കുന്നതെന്നു ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വൃത്തങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംഗതി ക്ലിക് ആയതോടെ എആർ ഷോപിങ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ പുതിയ തരംഗം തീർക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരും കരുതുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ പേജിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു താഴെ പുതിയ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പലരും പോസിറ്റീവായി കമന്റുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2017ൽ ആണ് സായ് കൃഷ്ണയും അയജ് പൂന വെങ്കിടേഷും ചേർന്നു ബെംഗളൂരു കേന്ദ്രമായി സ്കാപിക് ആരംഭിച്ചത്. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ വിആർ, എആർ സാധ്യതകളായിരുന്നു ഇവർ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്ന സർവീസ്. ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സ്കാപിക് ഏറ്റെടുത്തു. ഇതോടെ സ്കാപിക് പൂർണമായി ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ക്യമാറകൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എആർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റേതാണ്.

ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പുതിയ ആപ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സൗകര്യം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫർണിച്ചറുകളിൽ ഈ സൗകര്യമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വ്യു ഇൻ യുവർ റൂം എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ മതി. ബെഡുകൾ, ഓഫിസ് ചെയർ, ഡൈനിങ് ടേബിൾ, കോഫി ടേബിൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾ എആർ ആയി കാണാം. ഇതേ സൗകര്യം ഐ ഷാഡോ, ലിപ് സ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ കോസ്മെറ്റിക് ഇനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആലോചിക്കുന്നത്. ഈ സൗകര്യം ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.

ഇതിനു പുറമേ, ഹോം ഇലക്ട്രോണിക് സെഗ്‌മെന്റും എആർ സൗകര്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യാപകമായി ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പാകത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇനിയും സമയം വേണ്ടി വരുമെന്നും സായ് കൃഷ്ണ പറയുന്നു. ആദ്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ സംവിധാനം പരിചയപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. സെൽഫി ക്യാമറകളിൽ ഡോഗ് ഫിൽട്ടർ പോലുള്ളവ ഏർപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാകും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. വൈകാതെ ക്യാമറകളാകും ഷോപ്പിങ് നിർണയിക്കുകയെന്നും കൃഷ്ണ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

English Summary: Flipkart’s new 3D camera kicks off a new vision for AR in retail