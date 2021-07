ടെസ്‌ല, സ്‌പേസ്എക്‌സ് കമ്പനികളുടെ ഉടമയായ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ മേധാവിയാകാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി 'പവര്‍ പ്ലേ: ടെസ്‌ല, ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ആന്‍ഡ് ദി ബെറ്റ് ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി' എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി. 'ദി വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണലി'ന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടിം ഹിഗിന്‍സ് ആണ് രചയിതാവ്. ആപ്പിള്‍ മേധാവി ടിം കുക്കുമായി 2016ല്‍ നടത്തിയ ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിനിടയില്‍ മസ്‌ക് തന്റെ ആവശ്യമുന്നയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പുസ്‌തകം അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, മസ്‌കും കുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യത്തില്‍ എഴുത്തുകാരൻ ചില അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതും കാണാം.



∙ കുക്ക് മസ്‌കിനെ തെറിവിളിച്ചു

മസ്‌കിനോട് ടിം കുക്കാണ് ടെസ്‌ല കമ്പനിയെ ആപ്പിള്‍ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന നിര്‍ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചതെന്നു പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു. അതിന് സമ്മതം മൂളിയ മസ്‌ക് പറഞ്ഞത് തന്നെ കമ്പനിയുടെ മേധാവിയാക്കണം എന്നാണ്. കുക്ക് ഇതിനു സമ്മതിച്ചുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, തുടര്‍ന്നാണ് മസ്‌ക് തന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ മേധാവിയായി തന്നെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് മസ്ക് പറഞ്ഞത്. ഇതു കേട്ട ഉടനെ കുക്ക് മസ്‌കിനെ തെറിവിളിച്ച് ഫോണ്‍ കട്ടു ചെയ്തുവെന്നാണ് പുസ്തകം അവകാശപ്പെടുന്നത്. മസ്‌ക് ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നതു കേട്ട ഒരു മുന്‍ ജോലിക്കാരെനെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മസ്‌ക്

താനും കുക്കും നേരിട്ടോ എഴുത്തിലൂടെയോ ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, ഒരിക്കല്‍ ആപ്പിള്‍ ടെസ്‌ല വാങ്ങുന്നതുമായി താന്‍ കുക്കിനെ കാണണമെന്ന് ഒരു അഭ്യര്‍ഥന നടത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഒരു നിബന്ധനയും വച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ കുക്ക് കാണാന്‍ സമ്മതിച്ചില്ല. അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ടെസ്‌ലയുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 6 ശതമാനമായിരുന്നു എന്നും മസ്‌ക് ട്വീറ്റു ചെയ്തു. https://bit.ly/3rJMuD3

∙ അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ആപ്പിളും

പുസ്തകത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ ഒരു സംഭാഷണം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ആപ്പിളും കുക്കും പറയുന്നത്. ദി ന്യൂ യോര്‍ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ കാരാ സ്വിഷർ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലും കുക്ക് പറഞ്ഞത് മസ്കുമായി ഇത്തരമൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ്. താനൊരിക്കലും ഇലോണുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഈ അഭിമുഖത്തിൽ കുക്ക് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം, മസ്‌കിന്റെ കമ്പനിയോട് തനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

∙ പുസ്‌തകത്തില്‍ വലിയൊരു പങ്കും അസംബന്ധമാണെന്ന് മസ്‌ക്

പുസ്തകത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളും അസംബന്ധമാണെന്ന് മസ്‌ക് പ്രതികരിച്ചു. പുസ്തകത്തില്‍ തെറ്റുകളുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, അതു മുഷിപ്പനുമാണ് എന്നാണ് മസ്ക് ട്വീറ്റു ചെയ്തത്. https://bit.ly/2V1tunU

∙ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രതികരിക്കാന്‍ പല അവസരങ്ങളും മസ്‌കിന് നല്‍കി

പുസ്തകം രചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തു തന്നെ ഇതിനെതിരെ മസ്‌ക് രംഗത്തു വന്നിരുന്നുവെന്ന് എൽഎ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. മസ്‌ക് ഒരിക്കലും ഈ പുസ്തകത്തോട് സഹകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, രചയിതാവ് 'പവര്‍ പ്ലേ'യ്ക്ക് ഒടുവില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പില്‍ ചില വിശദീകരണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുമുണ്ട്. പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്ന കഥകളെക്കുറിച്ചും, വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചും, വര്‍ണ്ണനകളെക്കുറിച്ചും പ്രതികരിക്കാന്‍ മസ്‌കിന് പല അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു എന്നാണ് രചയിതാവായ ഹിഗിന്‍സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു പിശകും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിക്കകാര്യങ്ങളും അസംബന്ധമാണെന്നാണ് മസ്‌ക് പ്രതികരിച്ചതെന്നും ഹിഗിന്‍സ് പറയുന്നു.

∙ ഈ കഥ മസ്‌ക് പറയുന്നത് കേട്ടവരുണ്ടെന്ന് രചയിതാവ്

പ്രതികരിക്കാന്‍ മസ്‌കിന് നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നുവെന്ന് ഹിഗിന്‍സ് ആവര്‍ത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, മസ്‌ക് തന്നെയാണ് കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ ഈ കഥ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഹിഗിന്‍സ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അക്കാലത്ത് മസ്‌ക് ഈ കഥ പറയുന്നത് കമ്പനിയിലെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എഴുത്തുകാരന്റെ ന്യായവാദം. https://bit.ly/3rNyEQm

ക്രെയ്ഗ് ട്രന്‍ഡല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്ന ട്വീറ്റും ഒപ്പമുണ്ട്. https://bit.ly/2TJBbhI

∙ ആപ്പിളിന്റെ പ്രതികരണവും തേടിയിരുന്നു

മസ്‌കിനു മാത്രമല്ല, ആപ്പിളിനും പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു മുൻപും പ്രതികരിക്കാന്‍ പല അവസരങ്ങളും നല്‍കിയിരുന്നുവെന്ന് ഹിഗിന്‍സ് പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, താന്‍ കുക്കുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ട്വീറ്റ് നടത്തി അധിക നേരം കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് മസ്‌ക് ആപ്പിളിനെതിരെ മറ്റൊരു ട്വീറ്റും നടത്തി. https://bit.ly/37d048w

ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍ വാങ്ങുന്ന ഫീസിനെതിരെ ആയിരുന്നു മസ്‌കിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിളിനെതിരെ കേസിനിറങ്ങിയ കമ്പനിയാണ് എപ്പിക്. എപ്പിക്കാണ് ശരി എന്നായിരുന്നു മസ്‌കിന്റെ ട്വീറ്റ്.

കടപ്പാട്: ദി വേര്‍ജ്

English Summary: Musk tried to become Apple CEO, claims book