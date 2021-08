ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിയാൽ ഒന്ന് ഫ്രീ! വൻ ഓഫറുമായി ജിയോ, റീചാർജുകൾക്കും ഇളവ്

ജിയോഫോണ്‍ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി റിലയന്‍സ് ജിയോ പുതിയ ഓഫര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു ഫോണ്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഒരെണ്ണം ഫ്രീയായി നല്‍കുമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ജോഡിയായി വാങ്ങുന്ന ഫോണുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഓഫറുകളും ഉണ്ട്. ഉപയോക്താവ് ഇതില്‍ ഒരെണ്ണം 39 രൂപയ്ക്കു ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ അതേ 39 രൂപ പ്ലാന്‍ ഒപ്പം വാങ്ങിയ ഫോണിലും ലഭിക്കും. സാധാരണ ഗതിയില്‍ 39 രൂപയ്ക്കു ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ജിയോഫോണ്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് 14 ദിവസത്തെ കാലാവധിയും പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകളും, പ്രതിദിനം 100 എംബി ഡേറ്റയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പുതിയ ഓഫര്‍ പ്രകാരം ഇതെല്ലാം 14ന് പകരം 28 ദിവസത്തേക്കു ലഭിക്കും. ഇതൊരു ബോഗോ (BOGO) ഓഫറാണ്. മറ്റു ബോഗോ ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോള്‍ എല്ലാ പ്ലാനുകളിലും സൗജ്യന്യമായിരിക്കും.



∙ 69 രൂപ റീചാര്‍ജ്

പ്രതിദിനം 500 എംബി ഡേറ്റയാണ് ഈ പ്ലാനില്‍ ലഭിക്കുക. ഫ്രീ എസ്എംഎസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പുതിയ ഓഫര്‍ പ്രകാരം 69 രൂപ പ്ലാന്‍ രണ്ടു ഫോണുകളലും ലഭിക്കും. 14 ദിവസം തന്നെയാണ് കാലാവധി.

∙ 75 രൂപ പ്ലാന്‍

ഈ പ്ലാനില്‍ 28 ദിവസത്തെ കാലാവധി, പ്രതിദിനം 100 എംബി ഡേറ്റ എന്നിവ ലഭിക്കും. ഒപ്പം വാങ്ങിയ ഫോണിലും ഇത് ലഭിക്കും. 50 എസ്എംഎസും ലഭിക്കും.

∙ 125 രൂപ പ്ലാന്‍

ഈ പ്ലാനിന് 28 ദിവസമായിരിക്കും കാലാവധി. പ്രതിദിനം 500 എംബി ഡേറ്റ ലഭിക്കും. 300 എസ്എംഎസും കിട്ടും. ഇതേ പ്ലാന്‍ രണ്ടാമത്തേ ഫോണിലും ലഭിക്കും.

∙ 155 രൂപ പ്ലാന്‍

പ്രതിദിനം 1 ജിബി ഡേറ്റ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാനാണ് ഇത്. പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും ലഭിക്കും. പ്ലാന്‍ രണ്ടാമത്തേ ഫോണിലും ലഭിക്കുമെന്നതിനാല്‍ മറ്റു പ്ലാനുകളെപ്പോലെ 100 ശതമാനം ലാഭം ഉപയോക്താവിന് ലഭിക്കുമെന്ന് ജിയോ പറയുന്നു. 28 ദിവസമാണ് കാലാവധി.

∙ 185 രൂപ പ്ലാന്‍

28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയുള്ള ഈ പ്ലാനില്‍ പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡേറ്റയും, 100 എസ്എംഎസും ലഭിക്കും. ഒപ്പം ലഭിക്കുന്ന ഫോണിലും ഇത് ആക്ടിവേറ്റു ചെയ്തു കിട്ടും.

∙ 749 രൂപ പ്ലാന്‍

ഈ പ്ലാനില്‍ 336 ദിവസത്തെ കാലാവധിയാണ് നൽകുന്നത്. പ്രതിദിനം 2ജിബി ഡേറ്റയും 50 എസ്എംഎസും ലഭിക്കും.

∙ മസ്‌കിന്റെ ന്യൂറാലിങ്കില്‍ നിക്ഷേപമിറക്കാന്‍ ഗൂഗിളും

ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ മറ്റൊരു സംരംഭമായ ന്യൂറാലിങ്കിലേക്കും (Neuralink) പണം ഒഴുകുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറില്‍ പ്രോസസര്‍ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ന്യൂറാലിങ്ക് നടത്തുന്നത്. ദുബായ് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വെഞ്ച്വര്‍ക്യാപ്പിറ്റല്‍ കമ്പനിയായ വൈ (Vy) ക്യാപ്പിറ്റല്‍, ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ന്യൂറാലിങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ 205 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ നിക്ഷേപമിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തില്‍ നാഡീവ്യൂഹത്തിനു നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും ന്യൂറാലിങ്ക് നടത്തുക. ഇതില്‍ അൽസ്‍‌ഹൈമേഴ്സ്, മറവിരോഗം തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെടും. കൂടാതെ, നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതമേറ്റ് കഴിയുന്നവര്‍ക്കും സഹായമെത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമവും കമ്പനി തുടക്കത്തില്‍ നടത്തും.

എന്നാല്‍, ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് മനുഷ്യരാശിയില്‍ മൊത്തമായി നിർമിതബുദ്ധി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് കമ്പനിയുടേത്. നിര്‍മിതബുദ്ധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങള്‍ വരുന്നതോടെ മനുഷ്യന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞേക്കാമെന്ന ഭീതിയും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട്. എന്തായാലും, ഗൂഗിളിന്റെ കടന്നുവരവ് മസ്‌കിനും കമ്പനിക്കും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതാം. ന്യൂറാലിങ്ക് പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ ഉപകരണം പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കാനായിരിക്കും. തലയോട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം വയര്‍ലെസായിട്ടായിരിക്കും ചാര്‍ജ് ചെയ്യുക. ഇത് ധരിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും തോന്നില്ലെന്നാണ് മസ്‌കിന്റെ അവകാശവാദം. എന്തായാലും, നിർമിതബുദ്ധി മേഖലയില്‍ ഏറ്റവുമധികം പുരോഗതി കൈവരിച്ച കമ്പനിയായ ഗൂഗിളിന്റെ കടന്നുവരവ് ന്യൂറാലിങ്കിന് പുത്തന്‍ ഊര്‍ജം പകര്‍ന്നേക്കും.

∙ വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം, വാദം കേള്‍ക്കല്‍ ഓഗസ്റ്റ് 27ന്

വാട്‌സാപ്പിന്റെ വിവാദ സ്വകാര്യതാ നയം നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിനെതിരെ നല്‍കിയ പരാതി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിള്‍ ബഞ്ച് ജഡ്ജി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വാട്‌സാപ്പും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.എന്‍. പട്ടേലിന്റെ ബഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് 27ന് വാദം കേള്‍ക്കും.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ്, വിന്‍ഡോസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

ആപ്പിളിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും, ഗൂഗിളിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വിന്‍ഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടര്‍ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീം (സേര്‍ട്ട്) പുറത്തിറക്കിയ മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നത്. ഭാഗ്യവശാല്‍ ഈ കമ്പനികളെല്ലാം സുരക്ഷാ പാച്ച് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഉപയോക്താക്കള്‍ എത്രയും വേഗം ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്നാണ് സേര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ, ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ 'സിഗ്നല്‍' മെസേജിങ് ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ പുതിയ വേര്‍ഷനായ 5.17.3 ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

∙ ഫ്രണ്ട്ഷിപ് ഡേയില്‍ വണ്‍പ്ലസ് ഫോണുകള്‍ക്ക് ഓഫര്‍

ഫ്രണ്ട്ഷിപ് ഡേ ആയ ഓഗസ്റ്റ് 1ന് വിവിധ വണ്‍പ്ലസ് മോഡലുകള്‍ക്ക് ആമസോണില്‍ കിഴിവു നല്‍കുന്നു. ബാങ്ക് ഓഫറുകള്‍ക്കു പുറമെ പഴയ ഫോണ്‍ എക്‌ചേഞ്ചു ചെയ്താല്‍ 19,550 രൂപ വരെ ഇളവും ഉണ്ട്. മറ്റു ബ്രാന്‍ഡുകളും ഓഫര്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

കടപ്പാട്: റോയിട്ടേഴ്‌സ്, ജിയോ, പിടിഐ, ആമസോണ്‍

