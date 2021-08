വമ്പൻ ടെക് കമ്പനികളെ ഒതുക്കാൻ അമേരിക്ക ചൈനീസ് തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുമോ ?

അമേരിക്കയിലെ 'സിലിക്കന്‍ വാലി' കമ്പനികളെ അനുകരിച്ചു പടുത്തുയര്‍ത്തിയതാണ് ചൈനയുടെ അതിശക്തമായ ടെക്‌നോളജി മേഖല. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ രാജ്യത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കിപ്പോലും ചൈന സ്വദേശി കമ്പനികള്‍ക്ക് സുരക്ഷയും കരുതലും നല്‍കി. ഉദാഹരണത്തിന് ആമസോണിനും ഇബേക്കും പകരം ആലിബാബയെ വളര്‍ത്തി. എഒഎല്‍ കമ്പനിക്കും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും പകരം ടെന്‍സന്റിന് ഇടം നല്‍കി. ഗൂഗിളിനു പകരം ബെയ്ദുവിന് അവസരമൊരുക്കി. കമ്പനികളെല്ലാം സർക്കാരിന്റെ തണലില്‍ തന്നെ വളര്‍ന്ന് വന്‍ ശക്തികളായി. ആദ്യകാലത്ത് സിലിക്കന്‍ വാലി കമ്പനികളുടെ അനുകരണം മാത്രമായിരുന്നെങ്കില്‍ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളേക്കാള്‍ ശേഷിയുള്ളവയായി. ഉദാഹരണത്തിന് ടെന്‍സന്റ് ഹോള്‍ഡിങ്‌സിന്റെ വീചാറ്റിനും, ആലിബാബയുടെ അലിപേക്കും പകരംവയ്ക്കാവുന്ന ഒന്നും സിലിക്കന്‍ വാലി കമ്പനികള്‍ ഇറക്കിയിട്ടില്ല.



∙ ജാക്ക് മായും കൂട്ടരും അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ അമ്പരപ്പിച്ചു

ആലി ബാബയുടെ മേധാവി ജാക്ക് മായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമും ഗതാഗതം, ഭക്ഷണ വിതരണം, പണമടയ്ക്കല്‍ എന്നുവേണ്ട ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ആപ്പുകള്‍ വഴി നടത്താവുന്ന രീതിയിലെത്തിച്ചു. ഇതിനു പകരംവയ്ക്കാവുന്ന ഒന്നും അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ക്കില്ലെന്നാണ് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ആപ്പിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും സ്‌നാപ്ചാറ്റുമൊക്കെ ചൈനീസ് ആപ്പുകളില്‍ നിന്ന് കോപ്പിയടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കോപ്പിയടി വിപരീത ദിശയിലെത്തിയതു തന്നെ ചൈനയുടെ ടെക്‌നോളജി പുരോഗതി വിളംബരം ചെയ്തറിയിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ അധിനിവേശവും അവയുടെ മേധാവികളുടെ താരപദവിയും ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ചിന്തിക്കാന്‍ ധാരാളം വകനല്‍കുന്നുമുണ്ട്.

∙ റോക്ക് സ്റ്റാറുകളെപ്പോലെ ടെക് കമ്പനി മേധാവികള്‍

മുൻപൊരിക്കലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും, വേണമെങ്കില്‍ ധിക്കാരം പോലും ടെക്‌നോളജി കമ്പനി മേധാവികള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാം. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും വളര്‍ന്നുവന്ന മറ്റൊരു പ്രവണത തങ്ങള്‍ക്ക് എതിരായേക്കാമെന്നു തോന്നുന്ന കമ്പനികളെ വളര്‍ന്നു പന്തലിച്ച ഭീമന്മാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയോ മുരടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കു മുൻപില്‍ മുട്ടിടിച്ചു നടന്നിരുന്ന മുന്‍ ബിസിനസ് മേധവികളെ പോലെയല്ലാതെ ജാക് മായും കൂട്ടരും റോക്ക് സ്റ്റാറുകളെപ്പോലെ പെരുമാറി. മാ പലപ്പോഴും റോക്ക് സ്റ്റാറിനെപ്പോലെ വേഷം ധരിച്ച് വേദികളിലെത്തി. വിഗും ലെതര്‍ ജാക്കറ്റും ഗിറ്റാറുമൊക്കെ പിടിച്ച് വേദികളിലെത്തി ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക മാത്രമല്ല, സാമൂഹികമായ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായം പോലും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

∙ മായെ ചൈന ഡിലീറ്റ് ചെയ്‌തോ?

തുടക്കത്തിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ട് അമ്പരന്നു നിന്ന ചൈന സടകുടഞ്ഞുണരുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ ചൈനീസ് അധികാരികള്‍ സാങ്കേതികവിദ്യാപരമായ പുതുമയ്ക്കു വിലങ്ങുതടിയാകുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന വരെ മാ നടത്തി. തന്റെ പുതിയ പണമിടപാടു സ്ഥാപനമായ ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കടന്നുവരവിനു വഴിയൊരുക്കുന്ന വേദിയിലാണ് മാ തന്റെ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് മാ പൊതുവേദികളില്‍ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അടിക്കടി അഭിവൃത്തിപ്പെട്ടു മാത്രം ശീലിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയുടെയുടെ അടിവേരിനു വെട്ടേറ്റരീതിയില്‍ തളര്‍ച്ച കാണിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതാണ് തങ്ങള്‍ കാത്തിരുന്ന അവസരമെന്ന രീതിയില്‍ ചൈന മൊത്തം ടെക്‌നോളജി മേഖലയ്ക്കു മുകളില്‍ വലയിട്ടു. വമ്പന്‍ കമ്പനികളും സർക്കാരും തമ്മില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ബന്ധത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചൈന.

∙ അമേരിക്കയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല

ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണത മാറിമാറി വരുന്ന അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരുകളുടെയും ഉറക്കംകെടുത്തുന്നുണ്ട്. ചെറു കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കല്‍ അടക്കമുള്ള പ്രവണതകള്‍ അമേരിക്കയിലും ഉണ്ട്. സ്വകാര്യ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയ പണത്തിനും പ്രതാപത്തിനും മുൻപില്‍ അന്ധാളിപ്പിലാണ് അമേരിക്കയും. ഈ കമ്പനികള്‍ക്ക് മൂക്കുകയറിടണോ വേണ്ടയോ എന്നത് അമേരിക്കയും നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഫെയ്‌സ്ബുക് പിന്നീട് വാങ്ങിയ കമ്പനികളായ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും വാട്‌സാപ്പും വേറെ കമ്പനികളാക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശമടങ്ങിയ അഞ്ച് ബില്ലുകളാണ് അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പരിഗണിക്കാനിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും, അമേരിക്കയ്ക്കു മുൻപെ തന്നെ ടെക് വ്യവസായത്തിന് ചുറ്റും അതിരുകെട്ടി തിരിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ചൈന. ഇനി ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലേക്ക് ചൈനീസ് സർക്കാർ കൂടുതല്‍ ഇടപെട്ടേക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകള്‍. ഒരു പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ചൈനയുടെ ശ്രമം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി ചൈനയില്‍ ചെറുകിട കമ്പനികള്‍ക്ക് പുതുജീവന്‍ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. വമ്പന്‍ കമ്പനികളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയാല്‍ ചെറുകിട കമ്പനികള്‍ക്ക് പുതുമകളുമായി എത്താനായേക്കും.

∙ അമേരിക്കയ്ക്ക് ചൈനയെ അനുകരിക്കാനാകുമോ?

ആലിബാബയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള കേസില്‍ നിലപാടു സ്വീകരിക്കാന്‍ ചൈനയ്ക്ക് വെറും നാലു മാസമാണ് വേണ്ടിവന്നത്. അതേസമയം, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍, ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ പായുന്ന അമേരിക്കയും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെങ്കില്‍ വര്‍ഷങ്ങളെടുത്തേക്കും. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ ആലിബാബയെ പോലെ നിസഹായമായി നോക്കിനില്‍ക്കുകയുമില്ല. അവരുടെ ലോബിയിങ് ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായ പോരാട്ടം സർക്കാരുകള്‍ക്കെതിരെ നടത്തുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം, ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ അതിര്‍ത്തി പുനര്‍നിര്‍ണയിച്ചാല്‍ പോലും സർക്കാർ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളെ നശിപ്പിക്കുകയൊന്നുമില്ലെന്നാണ് 'ചൈനീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്‌സ്' എന്ന ന്യൂസ് ലെറ്റര്‍ സ്ഥാപിച്ച ലിലിയന്‍ ലീ പറയുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം എന്തും ചെയ്‌തോളാന്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളെ അനുവദിച്ചിരുന്ന ചൈന ചില വിലക്കുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നല്ലാതെ ടെക് വ്യവസായത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞേക്കില്ല.

∙ ചൈനയില്‍ കമ്പനികളെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയേക്കും

ചൈനയില്‍ കമ്പനികളെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയേക്കും എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ സിലിക്കന്‍ വാലി മോഡല്‍ ചൈന അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും. കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകര്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതിനു പകരം മൊത്തം ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു പോലെയുള്ള ഒരു മാറ്റമായിരിക്കാം കൊണ്ടുവരിക. ടെലികോം മേഖലയിലെ ഭീമന്മാരായ വാവെയ്, സെഡ്ടിഇ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ചൈന ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നതു തന്നെ ചില വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് നല്‍കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. സർക്കാരുമായി പൂര്‍ണമായി കൈകോര്‍ത്തു മാത്രമായിരിക്കും കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇനി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകുക. അതേസമയം, ഇത് മികച്ച ആശയങ്ങള്‍ നടപ്പില്‍വരുത്തുന്നതിന് തടസമായേക്കാം. കാരണം പുതിയ ആശയം നടപ്പില്‍ വരുത്തണമെങ്കില്‍ അംഗീകാരം നേടേണ്ടിവരും എന്നതു തന്നെയാണ് പ്രശ്‌നം.

∙ ചൈനീസ് നിലപാട് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഗുണമാകാം

ടെക് മേഖലയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താനാണ് ചൈന ഒരുങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ അത് സിലിക്കന്‍ വാലി കമ്പനികള്‍ക്ക് ഗുണമായേക്കും. അമേരിക്കയില്‍ ടെക് മേഖലയ്ക്കു നേരെ പെട്ടെന്നൊന്നും നടപടി ഉണ്ടായേക്കില്ല. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ആ രാജ്യത്തെ കമ്പനികള്‍ക്ക് മുന്നേറ്റം നടത്താനാകും. അതേസമയം, അമേരിക്കയില്‍ പുതിയ സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകള്‍ക്ക് വേരുപിടിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായേക്കില്ലെന്ന പ്രശ്‌നവും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, ചൈനീസ് കമ്പനികളും അപായ ബോധത്തോടെ ഒന്നുമായിരിക്കില്ല നീങ്ങുക. തന്റെ കമ്പനി ജാക് മായുടെ കമ്പനിയോളം വളര്‍ന്നാല്‍ സർക്കാർ ഇടപെടുമോ എന്നു പേടിച്ചൊന്നുമായിരിക്കില്ല മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക്. ആലിബാബയോളം വളരാനായാല്‍ തനിക്ക് അടുത്ത ജാക്ക് മാ ആകാം. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ താന്‍ വിജയിച്ചു എന്നാണ് അര്‍ഥം, പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കമ്പനി ഉടമ പറഞ്ഞു.

കടപ്പാട്: ബ്ലൂംബര്‍ഗ്

English Summary: The China Model: What the Country’s Tech Crackdown Is Really About