ക്യാസി ഓടിയത് രണ്ടു കാലിൽ, സഹായിച്ചത് മെഷീൻ ലേണിങ്, റെക്കോർഡിട്ട് റോബോട്ട്

ഭാവിയില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ നിന്നു വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങള്‍ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് ക്യാസിയെ (Cassie) പോലെയുള്ള റോബോട്ടുകളാകാം! അമേരിക്കയിലെ ഓറിഗണ്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരാണ് ക്യാസിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. രണ്ടു കാലുകളുള്ള റോബോട്ട് മെഷീന്‍ ലേണിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിലാണ് റെക്കോർഡിട്ടത്. റോബോട്ട് ഒളിംപിക്‌സ് റെക്കോർഡൊന്നും മറികടന്നിട്ടില്ല. റോബോട്ട് 53 മിനിറ്റുകൊണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ (3.1 മൈൽ) ആണ് ഓടിയെത്തിയത്. അതായത് ഒരു മൈല്‍ ഓടിയെത്താല്‍ 17 മിനിറ്റാണ് എടുത്തത്. മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടാന്‍ വേണ്ടത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടര മിനിറ്റാണ്. കൂടാതെ, ഓട്ടത്തിനിടയില്‍ റോബോട്ട് രണ്ടു തവണ നിലത്തു വീഴുകയും ചെയ്തു.



കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും കടന്ന് കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ക്യാസിയെ ഒരു സംഘം വിദ്യാർഥി‍കള്‍ പിന്തുടര്‍ന്നു. ക്യാസിയുടെ പാദങ്ങള്‍ റോഡില്‍ പതിയുമ്പോള്‍ ലോഹം തട്ടുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു. ചുവന്ന രണ്ടു 'കാലുകളാണ് ക്യാസിക്കുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വയറിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മോട്ടോറുകളും നയന്ത്രണ സാമഗ്രികളും ഇരിക്കുന്നത്. ഓട്ടത്തിനിടയില്‍ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് ഡൈനാമിക്കലായി അല്ലെങ്കില്‍ ചലനശാസ്ത്രപരമായി ബാലന്‍സ് ചെയ്യാന്‍ പഠിച്ചു എന്നതാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. നേരെനില്‍ക്കാന്‍ വേണ്ട ബാലന്‍സിങ് കാര്യങ്ങള്‍ അത് സ്വയം പഠിച്ചുവെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ നിന്നു ലഭിച്ച 10 ലക്ഷം ഡോളര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്യാസിയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. എജിലിറ്റി റോബോട്ടിക്‌സ് എന്ന കമ്പനിയാണ് റോബോട്ടിനെ നിര്‍മിക്കാന്‍ സഹായിച്ചത്.

തലയോ ഉടലോ ഇല്ലാത്ത റോബോട്ട് മികച്ച നേട്ടമാണ് പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തില്‍ കൈവരിച്ചതെന്ന് ബിബിസി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഒറ്റ ബാറ്ററി ചാര്‍ജിലായിരുന്നു ഓട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഓട്ടത്തിനിടയില്‍ വലിയ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ചെന്നു പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി റോബോട്ടിനെ റിമോട്ടായി ഗവേഷകര്‍ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എജിലിറ്റി റോബോട്ടിക്‌സ് ഇറക്കിയ സമാനമായ മറ്റൊരു റോബോട്ടാണ് ഡിജിറ്റ്. അതിന് കൈകളും ഉണ്ട്. പാക്കേജുകളും മറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അത് സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതില്‍ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ഓട്ടത്തിനിടയില്‍ ക്യാസി രണ്ടു തവണയാണ് വീണത്. ഒരിക്കല്‍ അതിന്റെ കംപ്യൂട്ടര്‍ കൂടുതല്‍ ചൂടായതിനാലും മറ്റൊരിക്കല്‍ നിയന്ത്രിച്ചയാള്‍ അല്‍പം തിടുക്കത്തില്‍ വളവു തിരിയാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതുമാണ് കാരണങ്ങള്‍. ഓട്ടത്തിനിടയില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ റോബോട്ട് പിന്നോട്ട് പോകുക പോലും ഉണ്ടായി. എന്നാല്‍, അതെല്ലാം ക്യാസിയുടെ കാലുകള്‍ക്ക് സവിശേഷമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് കൈമാറിയത്. ഇങ്ങനെ ഇരട്ടക്കാലുകളുള്ള റോബോട്ടുകളെ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി പഠനങ്ങള്‍ നടക്കും. ഇത്തരം ഒന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറാന്‍ ചിലപ്പോള്‍ അധികം കാലമെടുത്തേക്കില്ലെന്നും ബിബിസി പറയുന്നു.

∙ സ്മാര്‍ട് ടിവി വഴി വിഡിയോ കോള്‍ സാധ്യമാക്കി ജിയോ

ജിയോഫൈബര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പുതിയൊരു ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിലയന്‍സ് ജിയോ. സ്മാര്‍ട് ടിവികള്‍ വഴി വിഡിയോ കോള്‍ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് ജിയോഫൈബർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫീച്ചറിന്റെ പേര് 'ക്യാമറാ ഓണ്‍ മൊബൈല്‍' എന്നാണ്. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ക്യാമറയെ വെബ്ക്യാമായി ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ടിവി വഴി വിഡിയോ കോള്‍ നടത്തുക.

∙ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ആദ്യമായി ജിയോജോയിന്‍ (JioJoin) ആപ് ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നോ, ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്‌റ്റോറില്‍ നിന്നോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് 10 അക്ക ജിയോഫൈബര്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യുക. ഒരു ജിയോഫൈബര്‍ ഉപയോക്താവിന് തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പര്‍ ആറ് ഉപകരണങ്ങളില്‍ വരെ കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യാം. ജിയോഫൈബര്‍ ക്യാമറാ ഓണ്‍ മൊബൈല്‍ ഫീച്ചര്‍ ഐഎസ്ഡി കോളുകള്‍ വരെ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യും. വലിയ സ്‌ക്രീനിലേക്ക് വിഡിയോ കോള്‍ എത്തുന്നത് ഒരുപറ്റം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് താത്പര്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഇതിനായി എച്ച്ഡിവെബ് ക്യാമറ വാങ്ങേണ്ടതായും വരുന്നില്ല.

∙ ചിപ് ദൗര്‍ലഭ്യം പരിഹരിക്കാന്‍ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് എഎംഡി

ചിപ്പുകളുടെ ദൗര്‍ലഭ്യം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ അഡ്വാന്‍സ്ഡ് മൈക്രോ ഡിവൈസസ് (എംഎംഡി) അറിയിച്ചു. സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ മുതല്‍ ഇലക്ട്രിക് കാറുകള്‍ വരെയുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ നിര്‍മാണത്തിനു വേണ്ട ചിപ്പുകൾക്ക് വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട്. മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആവശ്യക്കാര്‍ കൂടിയതാണ് ചിപ് പ്രതിസന്ധിക്കു പിന്നിലെ ഒരു പ്രധാന കാരണം.

∙ ആൻ‌ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ക്ക് മാഗ്നെറ്റിക് ചാര്‍ജിങ് സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിച്ച് റിയല്‍മി

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ചാര്‍ജിങ് സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ കമ്പനിയായിരിക്കുകയാണ് റിയല്‍മി. ആപ്പിളല്ലാതെ മറ്റൊരു കമ്പനിയും ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഫോണ്‍ ചാര്‍ജര്‍ നിർമിച്ചിരുന്നില്ല. 'റിയല്‍മി മാഗ്ഡാര്‍ട്ട്' എന്നാണ് പുതിയ ചാര്‍ജറിന്റെ പേര്. ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസീനായാണ് ആപ്പിള്‍ കാന്തിക ചാര്‍ജര്‍ ഇറക്കിയത്.

∙ തങ്ങളുടെ ചാര്‍ജറിന് ആപ്പിളിന്റെ ചാര്‍ജറിനേക്കാള്‍ വേഗമുണ്ടെന്ന് റിയല്‍മി

ആപ്പിളിന്റെ മാഗ്‌സെയ്ഫ് ചാര്‍ജറിനേക്കാള്‍ 26.4 അധികം വേഗമുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ ചാര്‍ജറെന്ന് റിയല്‍മി അവകാശപ്പെട്ടു. 15w മാഗ്ഡാര്‍ട്ട് ചാര്‍ജറിന് 4,500 എംഎഎച്ച് ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി 90 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ മുഴുവന്‍ ചാര്‍ജ് നടത്താനാകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ 50w മാഗ്ഡാര്‍ട്ട് ചാര്‍ജറാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ മാഗ്നറ്റിക് വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജര്‍ എന്നും റിയല്‍മി അവകാശപ്പെടുന്നു.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിന്‍ഡോസ് 365 ഇന്ത്യയിലെ വിലവിവരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിന്‍ഡോസ് 365 എന്ന പുതിയ വെര്‍ച്വല്‍ ക്ലൗഡ് കേന്ദ്രീകൃത കംപ്യൂട്ടിങ് സേവനം ഈ വര്‍ഷം തന്നെ തുടങ്ങുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. വിവിധ കോണ്‍ഫിഗറേഷന്‍സില്‍ ഇതു ലഭിക്കും. തുടക്ക പ്ലാനിൽ 2 ജിബി റാമും, 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇതിന് പ്രതിമാസം 1,555 രൂപ നല്‍കണം. അതേസമയം, 4ജിബി റാം വേണമെങ്കില്‍ 2,180 രൂപ മാസവരി നല്‍കണം. ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലാനില്‍ 32ജിബി റാമും, 512 ജിബി സംഭരണശേഷിയുമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇതിന് പ്രതമാസം 12,605 രൂപ നല്‍കണം. ഇത്തരം പ്ലാനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഏതു കംപ്യൂട്ടറില്‍ നിന്നും തങ്ങളുടെ വെര്‍ച്വല്‍ കംപ്യൂട്ടറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കാന്‍ പോകുന്നയാള്‍ക്ക് സ്വന്തം ലാപ്‌ടോപ്പുമായി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെല്ലുന്നിടത്തുള്ള കംപ്യൂട്ടറിലേക്ക് ലോഗ്-ഇന്‍ ചെയ്ത് തനിക്കു വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ കാണിച്ചുക്കൊടുക്കാനാകും. കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇത് കൂടുതലായി ഉപകരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമും മറ്റും നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ തങ്ങളുടെ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതു താത്പര്യമില്ലെങ്കില്‍ ഈ സംവിധാനം വഴി ജോലിക്കാരുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനാകും.

