സേര്‍ച്ച് ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ പുതിയ പിക്‌സല്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടു. പരിചിതമല്ലാത്ത രൂപകല്‍പന, പുതിയ പ്രോസസര്‍, പുതിയ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം തുടങ്ങി പലതും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് പിക്‌സല്‍ 6, പിക്‌സല്‍ 6 പ്രോ എന്നീ മോഡലുകള്‍ എത്തുക എന്ന് ഫോര്‍ബ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ദി വേര്‍ജ് വെബ്‌സൈറ്റിന് ഫോണുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഗൂഗിളിന്റെ സീനിയര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ റിക് ഓസ്റ്റര്‍ലോ (Rick Osterloh) എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പിക്‌സല്‍ 6 ക്യാമറകള്‍ ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോമാക്‌സിനേക്കാള്‍ വിഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ മികവുപുലര്‍ത്തുന്നതെന്നു വിശദീകരിച്ചു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.



∙ മികച്ച വിഡിയോ പ്രകടനം

തങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ പിക്‌സല്‍ 6, പിക്‌സല്‍ 5, ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയില്‍ ഷൂട്ടു ചെയ്ത വിഡിയോ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു, പിക്‌സല്‍ 6 മോഡലിന്റെ ക്ലിപ്പുകള്‍ ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മാക്‌സിനേക്കാള്‍ മികവുറ്റതായിരുന്നു, പിക്‌സല്‍ 5നെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു പിക്‌സല്‍ 6ന്റേതെന്നും ഫോർബ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഗൂഗിള്‍ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച സെന്‍സറായ ടെന്‍സര്‍ ആണ് പിക്‌സല്‍ സീരീസിന് ശക്തി പകരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിരവധി പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചായിരിക്കും ഫോണ്‍ എത്തുക. (അതേസമയം, അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന കാര്യവും മനസ്സില്‍വയ്ക്കണം.)

∙ മറ്റു ഫീച്ചറുകള്‍

പിക്‌സല്‍ 6 മോഡലിന് 6.4-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ് സ്‌ക്രീനാണുള്ളത്. 90ഹെട്‌സ് ആയിരിക്കും റിഫ്രെഷ് റേറ്റ്. അതേസമയം, പ്രോ മോഡലിന് 6.7-ക്യൂഎച്ഡി പ്ലസ് സ്‌ക്രീന്‍ ആണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 120ഹെട്‌സ് റിഫ്രെഷ് റേറ്റുമുണ്ട്. പ്രോ മോഡലിന് ട്രിപ്പിള്‍ പിന്‍ക്യാമറാ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത്. വൈഡ്, അള്‍ട്രാ വൈഡ്, 4എക്‌സ് ഓപ്ടിക്കല്‍ ടെലി സൂം എന്നിവയാണ് അത്. പിക്സല്‍ 6 മോഡലിന് ടെലി സൂം ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കില്ല?

എട്ടു രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും പിക്‌സല്‍ സീരീസ് വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തുക. ഈ ലിസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യ ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും ഗൂഗിള്‍ ഇതേ രീതിയാണ് അനുവര്‍ത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി പിക്‌സല്‍ എ സീരീസാണ് വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചത്. ഈ വര്‍ഷം കമ്പനി ഇനി മാറി ചിന്തിക്കുമോ എന്നു കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്ടോബറിലായിരിക്കാം ഈ വര്‍ഷത്തേ മോഡലുകള്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തുക.

∙ വാട്‌സാപ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വില്‍ക്കും?

വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താവിന്റെ വ്യക്തി വിവരങ്ങള്‍, മെഡിക്കല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍, സാമ്പത്തിക ശേഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പടെ ചോര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് എന്ന് ദി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. വാട്‌സാപ്പിന് ജനസമ്മതി നേടിക്കൊടുത്ത ഫീച്ചറായ എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് ശ്രമിക്കുന്നത് ഡേറ്റ പരസ്യക്കാര്‍ക്കു നല്‍കാനായിരിക്കും. 2014 ലാണ് ഫെയ്സ്ബുക് 2000 കോടി ഡോളറിന് വാട്‌സാപ്പിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇപ്പോള്‍ ഹോമോമോര്‍ഫിക് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ (homomorphic encryption) കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതികള്‍ അനുവര്‍ത്തിച്ച് വാട്‌സാപ്പിന്റെ എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ ഭേദിച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആമസോണ്‍ എന്നീ കമ്പനികളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ മറ്റ് പദ്ധതികളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനുണ്ട്

ഇന്റര്‍നെറ്റിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏത് ഉപകരണവും എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ എപ്പോഴും ചോർത്തുന്നുണ്ടാകും. ഇത് സമയോചിതമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഉപയോക്താവിന്റെ താത്പര്യത്തിനിണങ്ങിയ പരസ്യങ്ങള്‍ കാണിക്കാനായിരിക്കും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് വിവിധ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതിനേക്കാള്‍ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികളും കമ്പനി നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് യാഹൂ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഗവേഷകരുടെ ടീം പരിപൂര്‍ണമായി ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കില്‍ പോലും എന്‍ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത വാട്‌സാപ് സന്ദേശങ്ങൾ വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പനി പുതിയതായി ജോലിക്കെടുക്കുന്ന പലരെയും ഇതിനായാണ് നിയമിക്കുന്നത്.

വ്യക്തിയെ അറിഞ്ഞ് പരസ്യം നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും മുന്‍പന്തിയിലുള്ള കമ്പനികളിലൊന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്. ഈ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക. ഹോമോമോര്‍ഫിക് എന്‍ക്രിപ്ഷനാണ് ഇപ്പോള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അതിലും കൂടുതല്‍ കടന്നുകയറ്റസ്വഭാവമുള്ള രീതികളും ഫെയ്‌സ്ബുക് പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഹോമോമോര്‍ഫിക് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ വായിച്ച ശേഷമായിരിക്കില്ല ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുക. കൂടാതെ, ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റ നേരിട്ട് പരസ്യക്കാര്‍ക്ക് കൈമാറുകയുമില്ല.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി ഡേറ്റ പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നു പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട്

ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി ഡേറ്റ പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം ഇന്ത്യന്‍ വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താക്കളിലും അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസ് രാജ്യത്തെ വിവിധ കോടതികളുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അതേസമയം, രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ഉപയോക്താക്കളും ഇത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ രഹസ്യ ഉദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തറിയില്ലെങ്കിലും വാട്‌സാപ്പിന്റെ പരസ്യ നിലപാട് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ നിലനിര്‍ത്തണമെന്നതാണ് എന്നത് ചെറിയ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു. ദി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ച വാട്‌സാപ് മേധാവി വില്‍ ക്യാത്കാര്‍ട്ട് പറഞ്ഞത് തങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഹോമോമോര്‍ഫിക് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിന്റെയും ഉടമയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്. വാട്‌സാപ്പില്‍ ഹോമോമോര്‍ഫിക് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ തുടങ്ങാന്‍ അല്‍പം സമയമെടുത്താലും അത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഈ രണ്ട് സേവനങ്ങളിലും എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് സന്ദേശങ്ങളല്ല ഉള്ളത്.

∙ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലസ്‌കോപ് സജ്ജമാകുന്നു

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലസ്‌കോപ്പായ ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്‌കോപ്പിന്റെ പണി ഏകദേശം പൂര്‍ത്തിയായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. നാസയാണ് ഇത് നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഒരു ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയായി ആയിരിക്കും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഇപ്പോഴുള്ള ഹബിൾ സ്‌പേസ് ടെലസ്‌കോപ്പുമായി സഹകരിച്ചായിരിക്കും ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്‌കോപ് ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഹബിൾ ടെലസ്‌കോപ്പിനെപ്പോലെ ഇത് ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്യുകയായിരിക്കില്ല ചെയ്യുക. മറിച്ച് 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയായിരിക്കും ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്‌കോപ്.

∙ അടുത്തുളള കോവിഡ് വാക്‌സീനേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തേക്കുറിച്ച് ആമസോണ്‍ അലക്‌സയും പറയും

കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താവിന് അടുത്തുള്ള കോവിഡ് വാക്‌സീനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആമസോണിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് അലക്‌സ പറയും. വാക്‌സീന്‍ലഭ്യത, കോവിഡ്-19 ഹെല്‍പ്‌ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍, കോവിഡ് സഹായ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാന്‍ എങ്ങനെ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അലക്‌സ പറയും.

∙ എയര്‍പോഡസ് 3യ്ക്ക് പുതിയ ഡിസൈന്‍?

ആപ്പിളിന്റെ താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ഫോണായ എയര്‍പോഡ്‌സിന്റെ അടുത്ത പതിപ്പിന് പുതിയ ഡിസൈന്‍ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇത് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ സീരീസിനൊപ്പം എയര്‍പോഡ്‌സ് 3 അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ മാര്‍ക് ഗുര്‍മന്‍ പറയുന്നു. എയര്‍പോഡ്‌സ്പ്രോ ആണ് വില കൂടിയ മോഡല്‍.

കടപ്പാട്: ദി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍, യാഹൂ, ദി വേര്‍ജ്, ബ്ലൂംബര്‍ഗ്, പിടിഐ

English Summary: Pixel 6, Pixel 6 Pro: Everything you need to know about Google’s flagship phones