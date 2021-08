ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കാൻ വൺവെബിന് അനുമതി

ഭാരതി ഗ്ലോബലിന്റെ ഭാഗമായ വൺവെബിന് രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. സിഎൻബിസി-ആവാസ് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനായി വൺവെബിന് 20 വർഷത്തേക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. 2022 പകുതിയോടെ ഇന്ത്യയിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ നൽകാനാണ് ഭാരതി ഗ്ലോബലും വൺവെബും പദ്ധതിയിടുന്നത്.



വൺവെബ് ഒരു ലോ-എർത്ത് ഓർബിറ്റ് (LEO) സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് (സാറ്റ്കോം) കമ്പനിയാണ്. ഇത് ഭാരതി ഗ്രൂപ്പിന്റെയും യുകെ സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക്, ആമസോണിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് കൈപ്പർ എന്നിവയുമായാണ് വൺവെബ് മൽസരിക്കുന്നത്.

വൺവെബ് 2021 ജൂൺ പകുതിയോടെയാണ് ജിഎംപിസിഎസ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഹിമാലയത്തിൽ ക്യാംപ് ചെയ്യുന്ന സായുധ സേനയ്ക്കും സാറ്റലൈറ്റ് വഴി അതിവേഗ ആശയവിനിമയ സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് വൺവെബിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഭാരതി എന്റർപ്രൈസസ് ചെയർമാൻ സുനിൽ മിത്തൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഷിപ്പിങ് ഏജൻസികൾക്കും റെയിൽവേയ്ക്കും വനം വകുപ്പിനും ഈ സംവിധാനം ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ (ഡിസിസി) ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ട്രായ്) നിർദേശം സ്വീകരിച്ചു രാജ്യത്തെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ മികച്ച മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ വിസാറ്റ് ദാതാക്കൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. റിലയൻസ് ജിയോ, ഭാരതി എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള വിസാറ്റ് ലൈസൻസ് ഉടമകളായ ഹ്യൂസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, നെൽകോ, ബിഎസ്എൻഎൽ എന്നിവരുടെ ഉപഗ്രഹ ശേഷി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 4ജി/5ജി, വൈഫൈ അധിഷ്ഠിത ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ നൽകാൻ ഈ തീരുമാനം അനുവദിക്കും.

വൺ‌വെബ് ഇതിനകം തന്നെ രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ-കൺട്രി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക്, തെക്ക് ഭാഗത്താണ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇത് 2022 ഫെബ്രുവരിക്കുള്ളിൽ സജ്ജമാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. സ്പേസ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് (DoS) സാറ്റലൈറ്റ് ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് ലാൻഡിങ് അനുമതികൾ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. വൺവെബ് വിക്ഷേപിച്ച മൊത്തം ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം 218 ആണ്. 648 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ച് അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാനാണ് വൺവെബിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഇന്ത്യയിൽ 2022 പകുതിയോടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴി ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ മേധാവി സുനിൽ മിത്തൽ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വൺ വെബിന്റെ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ ഭാരതി എയർടെല്ലിന്റെ മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകില്ല. കാരണം മരുഭൂമികൾ, വിദൂര ഗ്രാമങ്ങൾ, പർവതങ്ങൾ, വനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സേവനം നൽകാനാണ് വൺവെബ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മിത്തൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

യുകെ സർക്കാരും ഭാരതി ഗ്ലോബലും അടങ്ങുന്ന നിക്ഷേപകരുടെ കൺസോർഷ്യം ഏറ്റെടുത്ത ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനിയായ വൺവെബ് ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്ക ഉൾപ്പടെയുള്ള മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഗ്രാമീണ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ, വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവ വൺവെബിന്റെ ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടും. അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകും. പ്രതിരോധം പോലുള്ള നിർണായക മേഖലകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. യുകെയിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഇതിനകം ഞങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നു, കാരണം അവർക്ക് വളരെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ആവശ്യമാണെന്നും മിത്തൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

എയര്‍ടെല്ലിന്റെ ഉടമയായ ഭാരതി ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോള്‍ ഉന്നംവയ്ക്കുന്നത് 2022ല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഇതിന് വണ്‍വെബ് സാറ്റലൈറ്റ് കോണ്‍സ്റ്റലേഷന്റെയും ഇന്ത്യന്‍ സ്‌പേസ് ഏജന്‍സിയായ ഇസ്രോയുടെയും സഹായമാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉദ്യമത്തിന് കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ രാജ്യമെമ്പാടും അക്‌സസ് ടെര്‍മിനലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടാനാണ് ഇസ്രോയുടെ സഹായം ഭാരതി തേടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനിയുടെ ചെയര്‍മാനായ സുനില്‍ ഭാരതി മിത്തല്‍ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ബിസിനസുകാര്‍ ആഗോള തലത്തില്‍ പ്രാധാന്യമുള്ള ടെക്നോളജി നിയന്ത്രിക്കുന്നവരില്‍ ഒരാളാകുന്ന കാഴ്ചയും ഇവിടെ കാണാം - വണ്‍വെബ് നിയന്ത്രിക്കുക ഭാരതിയുടെ കീഴിലുളള കണ്‍സോര്‍ഷ്യമാണ്.

ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ലോ എര്‍ത് ഓര്‍ബിറ്റ് അഥവാ ലിയോ സാറ്റലൈറ്റ് സമൂഹമാണ് വണ്‍വെബ്. ഇതില്‍ 648 സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. 1200 കിലോമീറ്റര്‍ ആള്‍ട്ടിട്യൂഡിലായിരിക്കും ഇവ കാണപ്പെടുകക. ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഇഞ്ചും ഇതിന്റെ പരിധിയിലായിരിക്കും. വണ്‍വെബ് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ്, ഇസ്രോയുടെ സഹകരണത്തോടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കിക്കഴിഞ്ഞ് രാജ്യത്ത് ലാന്‍ഡിങ് അവകാശം ലഭിക്കണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് എയർടെൽ മേധാവി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജ്യമെമ്പാടും ലാന്‍ഡിങ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച ശേഷമായിരിക്കും വിതരണം തുടങ്ങുക. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ടെലികോം സേവനദാതാവായ എയര്‍ടെല്ലിന്റെ ഉടമയായ ഭാരതി വണ്‍വെബിന്റെ ഉടമസ്ഥത പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാരുമായാണ്. ജപ്പാന്റെ സോഫ്റ്റ്ബാങ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന വണ്‍വെബ് പാപ്പരായ സമയത്താണ് ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാരും ഭാരതിയും ചേര്‍ന്ന് അത് സ്വന്തമാക്കിയത്.

നേരത്തെ വണ്‍വെബ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വേള്‍ഡ്‌വു (WorldVu) എന്നായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് ഒടുവിലാണ് തങ്ങള്‍ പാപ്പരായെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കമ്പനി വിക്ഷേപിച്ച 104 സാറ്റ്‌ലൈറ്റുകളും ഇപ്പോള്‍ ഭ്രമണപഥത്തിലുണ്ട്. മൊത്തം 74 സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് പാപ്പരാകുന്നതിനു മുൻപ് കമ്പനി വിക്ഷേപിച്ചത്. ലണ്ടനാണ് ഇപ്പോള്‍ കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം. അവര്‍ക്ക് കലിഫോര്‍ണിയ, ഫ്‌ളോറിഡ്, വെര്‍ജിനിയ, ദുബായ്, സിംഗപ്പൂര്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഓഫിസുകളുണ്ട്.

English Summary: OneWeb gets GMPCS/VSAT license from telecom department for 20 years: Report