ഐഫോണ്‍ ഉൾപ്പടെയുള്ള ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വളരെ നിരാശാജനകമായ വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കമ്പനി ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ അസറ്റ്‌സ് സര്‍വെ ആന്‍ഡ് മാപ്പിങ് ടൂള്‍ (സിഎഎസ്എം) അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഐഫോണുകളില്‍ ഒരു സിഎഎസ്എം സ്‌കാനിങ് ടൂള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതൊരു മോശം ആശയമാണ് എന്നാണ് ഗവേഷകന്‍ മാത്യു ഗ്രീന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഫോട്ടോകള്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് അവയേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആപ്പിള്‍ സെര്‍വറുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കും. തനിക്കു മനസ്സിലായിടത്തോളം തുടക്കത്തില്‍ ഇത് ഐക്ലൗഡിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന ഫോട്ടോകളില്‍ ഒതുങ്ങും. എന്നാല്‍, ആപ്പിളിന്റെ ഐമെസേജിങ് സിസ്റ്റമടക്കം നിരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകന്‍ പറയുന്നത്.



∙ കാരണം സർക്കാരുകളുടെ സമ്മര്‍ദം?

വിവിധ സർക്കാരുകള്‍ക്ക് ഇനി പെഗസസിന്റെ സേവനമൊന്നും തേടാതെ ഉപയോക്താവിന്റെ ഫോണില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാകാം ആപ്പിള്‍ ഒരുക്കി നല്‍കുന്നതെന്ന ആരോപണവും ഉണ്ട്. ഫോണില്‍ ഉപയോക്താവ് പോണ്‍, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സിഎഎസ്എം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശദീകരണം. പക്ഷേ, ഇതാകട്ടെ ധിക്കാരപരമായ നടപടികൾ ജനങ്ങള്‍ക്കു മേല്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന സർക്കാരുകള്‍ക്ക് ഏറെ സഹാകരമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകള്‍ വാട്‌സാപ് അടക്കമുള്ള എന്‍ഡ്ടുഎന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് ആപ്പുകൾ പൊളിച്ച് സന്ദേശക്കൈമാറ്റ വിവരങ്ങള്‍ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ നീക്കമെന്നും പറയുന്നു.

∙ ഉപയോക്താവിന് നിയന്ത്രണമില്ല

ഉപയോക്താവിന്റെ ഫോണിലും മറ്റും സ്‌കാന്‍ ചെയ്തുശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആപ്പിള്‍ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നു കരുതിയാല്‍ പോലും അതൊരു പ്രശ്‌നംപിടിച്ച കാര്യമാണെന്ന് ഗ്രീന്‍ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീടൊരിക്കലും ഉപയോക്താവിന് പരിശോധിക്കാനാവില്ല. ആപ്പിളിന്റെ അല്‍ഗോറിതങ്ങള്‍ ഒരു ഫോട്ടോ തെറ്റിധരിച്ച് ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് മാര്‍ക്കു ചെയ്താലും അതു തിരുത്താനാകില്ല. വളരെ നിഷ്‌കളങ്കമായ രാഷ്ട്രീയച്ചുവയുള്ള ഒരു ഫയല്‍ ഉപയോക്താവ് തന്റെ സുഹൃത്തുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്നു കരുതുക. ആ ഫയലില്‍ പോണ്‍ ആണെന്ന ഹാഷ് കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഉപയോക്താവ് കുടുങ്ങും. മെഷീന്‍ ലേണിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം ഇമേജുകള്‍ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

∙ സ്വകാര്യതയ്ക്കു വേണ്ടി ഇനി ആരും ഐഫോണ്‍ വാങ്ങേണ്ട?

പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വെറുതെ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഉപയോക്താവിനു വരെ കുരുക്കാകാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന ആശയം ആപ്പിളിന് അനുകൂലമായ വാര്‍ത്തകള്‍ വരാന്‍ ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലിപ്പോള്‍, ഐക്ലൗഡ് ബാക്ക് അപ്പ് മുഴുവന്‍ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നത് പേടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. എഫ്ബിഐ അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ഏജന്‍സികളുടെ സമ്മര്‍ദത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇതു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം, ഒരു കോടതി ഉത്തരവില്ലാതെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണിലേയും മറ്റും ഉള്ളടക്കം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നിയമപരമാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. എന്തായാലും, ആപ്പിള്‍ ഇനി സ്വകാര്യതയ്ക്കു വേണ്ടി ആശ്രയിക്കാവുന്ന കമ്പനി അല്ലാതായി തീര്‍ന്നേക്കാം. മറിച്ച് ആരെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശത്തോടെ അയച്ചു നല്‍കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ പോലും തന്റെ ഫോണില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയോ മറ്റാരെങ്കിലുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയോ പോലും ചെയ്താല്‍ കുരുക്കിലാക്കുന്ന കമ്പനിയായി മാറിയേക്കാം.

∙ ഓണ്‍ലൈന്‍ ജീവിതം ഇനി ഏറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്

അതേസമയം, വസ്തുക്കളേയും സംഭവസ്ഥലങ്ങളേയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള മെഷീന്‍ ലേണിങ് ഫീച്ചറുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ആപ്പിള്‍ ഫോട്ടോസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോകളില്‍ നിന്ന് കൃത്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഉപയോക്താവിനെ സഹായിക്കാനുള്ള ഉപാധി എന്ന ഭാവേനയാണ് അതു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ആപ്പിള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന ഹാഷിങ് അല്‍ഗോരിതം സങ്കീര്‍ണമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഗ്രീന്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശങ്ക. രാഷ്ട്രീയ ആക്ടിവിസം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഐക്ലൗഡിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന ഫോട്ടോകളൊന്നും ഒരു രീതിയിലും എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ലെന്ന കാര്യവും മനസ്സില്‍വയ്ക്കണമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. നിഷ്‌കളങ്കരായ ആളുകളുടെ പോലും ഓണ്‍ലൈന്‍ ജീവിതം പ്രശ്‌നത്തിലേക്കു നയിച്ചേക്കാമെന്നും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. എന്തായാലും നിരവധി പേരെ സംബന്ധിച്ച് ഐഫോണ്‍ ഇനി ഒരു സ്വപ്‌നയന്ത്രമല്ലാതായി തീര്‍ന്നേക്കാം. ആപ്പിള്‍ സമ്മാനിക്കുന്ന ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ഫീച്ചറുകള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാമെന്നിരിക്കെ പോലും അധിക വില നല്‍കി ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിയിരുന്നത് സ്വകാര്യത മാനിക്കപ്പെടുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു.

∙ മസ്‌കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ജോബ്‌സിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ ആള്‍

മുന്‍ ആപ്പിള്‍ മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ വാള്‍ട്ടര്‍ ഐസാക്‌സണ്‍ തന്നെയായിരിക്കും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകവും രചിക്കുക എന്ന് ടെസ്‌ല കമ്പനിയുടെ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് അറിയിച്ചു. ടെസ്‌ല, സ്‌പേസ്എക്‌സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെക്കുറിച്ചും, താനെങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു വന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങള്‍ക്ക് ജിജ്ഞാസയുണ്ടെങ്കില്‍ വാള്‍ട്ടര്‍ ഐസാക്‌സണ്‍ എഴുതുന്ന പുസ്തകം വായിക്കണം എന്നാണ് മസ്ക് പറഞ്ഞത്.

∙ ഷഓമിയുടെ പുതിയ 32-ഇഞ്ച് മി എല്‍ഇഡി ടിവി സീരീസിന്റെ വില തുടങ്ങുന്നത് 15,999 രൂപ മുതല്‍

32-ഇഞ്ച് മി എല്‍ഇഡി 4സി മോഡലുകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ തുടക്ക വില 15,999 രൂപ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഷഓമി. എച്ഡി-റെഡി ടിവിയാണിത്. 60 ഹെട്‌സ് ആണ് റിഫ്രെഷ് റേറ്റ്. 10w സ്പീക്കറുകളും ഉണ്ട്. അതേസമയം മി ടിവി 4സി പ്രോയ്ക്ക് വില 16,999 രൂപയാണ്.

∙ 2022നു ശേഷം 100 കോടി ഡോളറിലേറെ കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് നൽകുമെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്

തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് കൂടുതല്‍ കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് യൂട്യൂബ്, ടിക്‌ടോക് മുതല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് വരെ. തങ്ങള്‍ 2022നു മുൻപ് 100 കോടി ഡോളര്‍ കണ്ടെന്റ് ക്രീയേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കുമെന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധി മനീഷ് ചോപ്ര പറയുന്നത് 2022നു ശേഷം തങ്ങള്‍ 100 കോടി ഡോളറിലേറെ പണം കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കുമെന്നാണ്.

∙ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ടിക്കറ്റുകള്‍ വെര്‍ജിന്‍ ഗലാക്റ്റിക്കില്‍ നിന്നു വാങ്ങാം - വില 450,000 ഡോളര്‍

ശതകോടീശ്വരന്‍ റച്ചഡ് ബ്രാന്‍സന്റെ ബഹിരാകാശ യാത്രാ കമ്പനിയായ വെര്‍ജിന്‍ ഗലാക്റ്റിക് വീണ്ടും യാത്രയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്നു. ഇത്തവണ സീറ്റ് വേണ്ടവര്‍ 450,000 ഡോളര്‍ നല്‍കണമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

