ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുന്നിലുള്ളത് കത്തിയും കഠാരയും തോക്കും... കളി കാര്യമാകും, കരുതിയില്ലെങ്കിൽ!

സാധാരണക്കാരെ മയക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സും അതിനുള്ളിലേക്കു വലിച്ചു മാറ്റുന്ന മാന്ത്രികതയുമായി യുവ മനസ്സുകളിലേക്കു ഗെയിമുകൾ പിടിച്ചു കയറുകയാണ്. വീടും കൂട്ടുകാർക്കും മുകളിൽ ഗെയിമുകൾ സ്വാധീന ശക്തികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കളി കാര്യമാകുന്നെന്നു കണ്ടപ്പോൾ പബ്ജി രാജ്യത്തു നിരോധിച്ചു. പക്ഷേ അതിനകം തന്നെ പബ്ജി തലയ്ക്കു പിടിച്ച ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നു പബ്ജിയില്ല, പകരം അനേകം ആപ്പുകളാണു കത്തിയും കഠാരയും തോക്കുമൊക്കെയായി ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുന്നിലേക്കെത്തുന്നത്. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ആപ്പല്ല പബ്ജി. കാലങ്ങളായി ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ധാരാളം ആളുകൾ അവ കളിക്കുന്നുമുണ്ട്.



∙ ജിടിഎ 3

അധികം ക്യാമറ മാറ്റങ്ങളില്ലാത്ത, ഒരു ജനാലയിലൂടെ കാണുന്നതു പോലെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ തരുന്ന ഗെയിമുകൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തേക്കാണ് 2001ൽ റോക്സ്റ്റാർ ജിടിഎ 3 ഇറക്കിയത്. യഥാർഥ ലോകത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ, വസ്ത്ര ധാരണം, വാഹനങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങി ആയുധങ്ങൾ വരെ മികവോടെ അവതരിപ്പിച്ചു. ആദ്യം കുറ്റം ചെയ്ത ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചു ഡ്രൈവർ വേഷത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന കളി പിന്നീട് നമ്മളെ കൊല്ലാനും മറ്റുമുള്ള മിഷനുകളിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. അര മണിക്കൂർ കളിക്കുന്നതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഗെയിമിനു നമ്മൾ അടിമപ്പെടുന്നു. പിന്നെ വിജയിക്കാനുള്ള, വലിയ വീടും കാറും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള, കൂട്ടകാരെക്കാൾ മുന്നിലെത്താനുള്ള ഓട്ടം തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു രസത്തിനു തുടങ്ങി അവസാനം ഗെയിം കളിക്കാതെ പറ്റില്ലെന്ന അവസ്ഥയിൽ നാമെത്തുന്നു. എല്ലാ ലെവലും അവസാനിച്ച് കളി തീരുമ്പോളും അടുത്തതെന്ത് എന്ന ചിന്തയാകും ബാക്കി. ചിലർ ഗെയിം ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടി കളിച്ചു തുടങ്ങും, മറ്റു ചിലർ സമാനമായ അടുത്ത ഗെയിമിലേക്കു പോകും.

∙ ജിടിഎ വൈസ് സിറ്റി

ജിടിഎ 3യുടെ പിൻഗാമിയായെത്തിയ വൈസ് സിറ്റി ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായ ഗെയിമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രാഫിക്സും നിയന്ത്രണങ്ങളും മാപ്പുമാണു വൈസ് സിറ്റിയെ ഹിറ്റാക്കിയത്. സ്വന്തം അധോലോകം നിർമിക്കുന്ന നായകനെയാണു ഗെയിം കാണിക്കുന്നത്. ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉള്ള ഗെയിം ആയി തുടരുമ്പോഴും ധാരാളം പേർ വെറുതേ വാഹനങ്ങൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമായി ഈ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പതിയെ അക്കൂട്ടരും കാൽനടയാത്രക്കാരെ വാഹനമിടിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്നതുപോലെയുള്ള ക്രിമിനൽ നീക്കങ്ങളിലേക്ക് അറിയാതെ മാറി. നിരത്തുകളിൽ വാഹനം അതിവേഗത്തിൽ ഓടിക്കാനുള്ള പ്രേരണ ഇത്തരം കളികളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ സാൻ ആൻഡ്രിയാസ്, ജിടിഎ 5, മാഫിയ, സ്ലീപ്പിങ് ഡോഗ്സ്...

കൂടിയ ശേഷിയുള്ള ഈ ഗെയിമുകൾ മികച്ച ദൃശ്യങ്ങളോടെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രോസസറും റാമും ഉള്ള കംപ്യൂട്ടർ ആവശ്യമാണ്. വലിയ മാപ്പും കൂടുതൽ ദൗത്യങ്ങളുമായി എത്തിയ ഈ ഗെയിമുകളെ ജനപ്രിയമാക്കിയത് യഥാർഥ സ്ഥലത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മിഴിവോടെയാണു കാണുന്നത് എന്നതു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. താൻ മറ്റൊരാളെ വെടിവച്ചോ, വണ്ടിയിടിപ്പിച്ചോ കൊന്നത് റീപ്ലേ അടിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവർ നിരവധിയാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗെയിമുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറിയതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണു ജിടിഎ 5ലെ ഓൺലൈൻ റോൾ പ്ലേ. ഇതിൽ ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത വ്യക്തിക്കൊപ്പം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിയുന്നു.

∙ നീഡ് ഫോർ സ്പീഡ്(എൻഎഫ്എസ്)

സംഭവം കാറോട്ട മത്സരമാണെങ്കിലും അതിവേഗത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിങ്, മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ചു നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയവയ്ക്കു മികച്ച ട്രെയിനിങ് ആണു ഗെയിം നൽകുന്നത്. ഇതിൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ 150 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിനു മുകളിൽ ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കാറുമെടുത്ത് യഥാർഥ റോഡിലേക്കിറങ്ങിയാൽ അപകടം ഉറപ്പ്, വെറുതേ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പോലും അപകടകരമായ രീതിയിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതും വളവുകളിലും മറ്റും വേഗത്തിലെത്തി വീശുന്നതും ഗെയിമിന്റെ സ്വാധീനം കാരണം കൂടിയാണ്. ഒരാൾ ചെയ്തു വിജയിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ തനിക്കും ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്കു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകും. അതിനൊപ്പം പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചു പോകുന്നതും പൊലീസ് കണ്ടാൽ വാഹനവുമായി കടന്നുകളയുന്നതുമെല്ലാം കളിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്.

∙ മിനി മിലിഷ്യ

വലിയ സ്ക്രീനിൽ, കംപ്യൂട്ടറിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക്് ആകർഷിച്ചത് മിനി മിലിഷ്യയാണ്. ചെറിയ രൂപവും കൗതുകമുണർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കൂടി ആയപ്പോൾ ഗെയിം വൻ വിജയമായി. ക്യാമ്പസുകളിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലു‍ം ഗെയിം ഒരുപോലെ ഹിറ്റ് ആയി. ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും എതിരാളികളെ കൊന്നടുക്കുന്ന ഗെയിമിൽ വിജയിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര പേരെ കൊന്നു, എത്ര തവണ മരിച്ചു എന്നിവ നോക്കിയാണ്. വെടിവയ്പിന്റെ ശബ്ദം കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള അവസരമായി മിനി മിലിഷ്യ. പ്രോസസിങ് ശേഷി കുറഞ്ഞ ഫോണുകളിലും ഗെയിം സുഖമായി കളിക്കാനാകും എന്നതും എല്ലാ സമയത്തുമുള്ള ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങളും കൂടുതൽ ജനപ്രീതി നേടി. പടയാളിക്കു പുതിയ പടച്ചട്ടയും തോക്കും മറ്റും വാങ്ങാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നു കാശിട്ടു മത്സരിച്ചവർ ഏറെയാണ്. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണു മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്കു വെടിയൊച്ച കടന്നു വന്നത്.

∙ പബ്ജി

മിനി മിലിഷ്യ കാർട്ടൂൺ പോലെയുള്ള ലോകത്തു നടക്കുന്ന, ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുദ്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ പബ്ജിയെത്തിയത് യഥാർഥ്യത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും തോക്കുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയ നാളുകളിൽ അത് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതിരുന്ന ജനങ്ങൾ അതു തീർക്കാനായി ഗെയിം കളിച്ചു തുടങ്ങി. നേരമ്പോക്കായി തുടങ്ങിയ കളി വിവിധ ലെവലുകളും യുദ്ധമുഖങ്ങളും കാട്ടി എല്ലാവരെയും വശത്താക്കി. വയർലെസ് സംവിധാനത്തിലൂടെന്നപോലെ സ്വന്തം ടീമിലുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതോടെ ശരിക്കും ഒരു കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന ത്രില്ലിലായി കളിക്കാർ. ഒപ്പം കളിക്കുന്നവരെക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കാനും കൂടുതൽ ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്ക് എത്താനും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുമായി പലരും കളി നെറ്റു തീരുന്നതു വരെ നീട്ടി. ലോക്ഡൗൺ എത്തിയതോടെ എല്ലാവർക്കും ധാരാളം സമയമായി. കൂടുതൽ നേരം ഗെയിം കളിക്കാൻ കിട്ടി. കളിയുടെ സമയം നീട്ടിയിട്ടും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞവരാകട്ടെ, പണമിറക്കി ഗെയിമിലെ സമ്പാദ്യം കൂട്ടി. അവസാനം കളി മാത്രമായി ജീവിതം ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കു പലരും എത്തി.

∙ ഫ്രീഫയർ

പബ്ജിയുടെ ആപ്പും ഫയലും എല്ലാം കൂടി ജിബികളോളം വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സമാനമായ ഫ്രീഫയറിനു സ്റ്റോറേജും നെറ്റും കുറച്ചു മതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വീട്ടുകാർ പഠിക്കാനായി വാങ്ങിത്തന്ന വിലകുറഞ്ഞ ഫോണിലും ഗെയിം കളിക്കാമെന്നായി. കൂടിയ ഫോൺ ഉള്ളവർ പബ്ജി കളിച്ചപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ ഫ്രീ ഫയറിലേക്കു നീങ്ങി. പബ്ജി കളിക്കാൻ നെറ്റ് തികയാതിരുന്നവരും ഫ്രീ ഫയറിന്റെ ആവശ്യക്കാരായി. പബ്ജിയുടെ നിരോധനം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്രീ ഫയറിനു കീഴിൽ ഒത്തുകൂടി. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും പക്കൽ ഫോൺ എത്തിയതും പലരും ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ കണക്‌ഷൻ എടുത്തതും ഗെയിമിന് അനുകൂല ഘടകങ്ങളായി. ചെറുപ്പക്കാർ തമ്മിലുള്ള സംസാരം വരെ ഗെയിമിലൂടെയായി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറി.

∙ ഇവ മാത്രമോ?

അല്ലേയല്ല. ബാറ്റിൽഗ്രൗണ്ട്സ് മൊബൈൽ ഇന്ത്യ എന്ന ആപ് പുറത്തിറങ്ങി അതിവേഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയത്. പബ്ജിക്കും ഫ്രീ ഫയറിനും സമാനമായ ആപ്പായതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾ ഓടിക്കയറുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഫ്രീ സർവൈവൽ, അൺനോൺ ബാറ്റിൽഗ്രൗണ്ട്സ് തുടങ്ങി ഡസൻ കണക്കിനു ആപ്പുകളാണു വലവീശി കാത്തിരിക്കുന്നത്. മിക്കവയ്ക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾക്കായി പണം നൽകി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്ന സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഇത്തരത്തിൽ എത്ര രൂപയാണു ഗെയിമുകളിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നതെന്നു കൃത്യമായ കണക്കൊന്നുമില്ല. യുവാക്കളുടെ ഊർജവും സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും മനസ്സും ഒരേപോലെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൊലയാളി ഗെയിമുകൾ.

∙ വെറും കളി മാത്രമല്ല!

മുകളിൽ പറയുന്നതുപോലെ ഒരുപാടു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരം ഗെയിമുകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗെയിമിങ് ജോലിയായി എടുത്ത ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവർ ഗെയിമിൽ അതിവേഗം പോയിന്റുകൾ നേടി, മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഗെയിം പ്രൊഫൈൽ എത്തിച്ച ശേഷം വലിയ തുകയ്ക്കു വിൽക്കുകയാണു ചെയ്യുക. കഷ്ടപ്പെട്ടു കളിച്ചു മുന്നേറാൻ കഴിയാത്തവരും സമയമില്ലാത്തവരും പണം കൊടുത്ത് ഇത്തരക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നു പ്രൊഫൈൽ വാങ്ങുന്നു. ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വീതം ചെലവഴിച്ച് 5000 രൂപയ്ക്ുള്ളിൽ മുടക്കി ഗെയിം കളിച്ച് അതു വിറ്റ് 15,000 രൂപ വരെ നേടിയവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് 0.000001% മാത്രമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാവരും ഗെയിമിന് അടിമപ്പെട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം അടിയറവു വയ്ക്കുന്നു.

∙ കൂട്ടത്തിൽ എട്ടിന്റെ പണിയും

ബ്ലൂ വെയ്ൽ പോലെയുള്ള ഗെയിമുകളും ഇടയ്ക്കിടെ പ്രചരിക്കാനുള്ള കാരണം ഗെയിമുകളോടുള്ള അമിതമായ അഭിനിവേശമാണ്. മറ്റു ഗെയിമുകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ, കട്ടിയേറിയ മിഷനുകൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഗെയിം കൂടുതൽ കളിക്കണമെന്ന തോന്നൽ കളിക്കാരനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ പിടിച്ചാണു സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റം. സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിക്കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അതുവച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയോ, പണം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക് വെബ് വഴിയും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ക്വട്ടേഷൻ ഡീലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. എങ്ങനെയായാലും ഒന്നും നമ്മളെ നന്നാക്കാനാവില്ല. ബ്ലൂ വെയ്ൽ നിർമിച്ച വ്യക്തി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ‘‘എന്റെ ഗെയിം കൊല്ലുന്നത് ഭൂമിക്കു ഭാരമായവരെയാണ്; അവർ മാത്രമാണ് അതിന് അടിമപ്പെടുന്നത്’’ എന്നാണ്. പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്, ഏതൊക്കെയോ ഗെയിമുകൾക്കു കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ മാത്രമാണു ഇത്തരം കൊലയാളി ഗെയിമുകൾക്കു വേഗത്തിൽ വശത്താക്കാൻ കഴിയുക.

∙ പെർമിഷനും നോക്കണം

നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഓഫ്‌ലൈനായി പ്രവർത്തക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഫോൺ കോൾ, എസ്എംഎസ്, ലൊക്കേഷൻ തുടങ്ങി കഴിയുന്നത്ര പെർമിഷൻ ചോദിക്കും. എന്തിനാണെന്നു നാം ആലോചിക്കാതെ എല്ലാം അനുവദിച്ചു നൽകും. ഇനി നൽകിയില്ലെങ്കിലോ, ഓരോ തവണയും ആപ് തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കും; അവസാനം സഹികെട്ട് നമ്മൾ പെർമിഷൻ നൽകും. ചെയ്യുന്നതു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലിക് ആണെങ്കിലും അതിലൂടെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുമാണ്. പെഗസസ് പോലെ നമ്മുടെ ഫോൺ എവിടെയോ ഇരുന്ന് അവർ നിരീക്ഷിക്കും. ഡാർക് വെബിലും മറ്റും മനുഷ്യരുടെ വിവരങ്ങൾ വിൽപനയ്ക്കു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ സമ്പാദിച്ചവ തന്നെ. കാർഡിങ് പോലെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഫോണിലെ ‘ചതിയൻ’ ആപ്പാകും മിക്കവാറും വില്ലൻ. അതിനാൽ തന്നെ ഫോണിൽ എന്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും നന്നായി ചിന്തിച്ചു മാത്രം ചെയ്യുക.

∙ യുവത്വം ആണ് എല്ലാം

ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും സമ്പത്ത് എന്നു പറയുന്നത് യുവാക്കളാണ്. അവരുടെ അധ്വാനമാണു രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് ഉയർത്തുന്നത്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ യുവാക്കളെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്കു മാറിയിട്ടുണ്ട്. ശത്രുരാജ്യത്തേക്കു കറുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി പദാർഥങ്ങൾ കടത്തുന്നതും തീവ്രവാദം വളർത്തുന്നതുമെല്ലാം യുവാക്കളുടെ ഊർജം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനാണ്. അതിനു സമാനമാണു ഗെയിമുകളും നടത്തുന്നത്. എത്രത്തോളം ‘അടിമ’കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് ഗെയിമുകളുടെ വരുമാനം. ഇതു മനസ്സിലാക്കി വേണം സ്വന്തം ജീവിതം മറന്നു ഗെയിമിലേക്കിറങ്ങാൻ.

∙ നല്ല വശങ്ങളും

ഏതൊരു കാര്യത്തെയും പോലെ ഗെയിമുകൾക്കും നല്ല വശങ്ങൾ ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകും നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നതു തീരുമാനിക്കെപ്പെടുക. കൊച്ചു കുട്ടികളെ അക്ഷരങ്ങൾ, സംഖ്യകൾ, മൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പഠിപ്പിക്കാൻ ഗെയിമുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഡ്രൈവിങ് തീരെ അറിയാത്തയാളെ ഗെയിമുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വാഹനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത്തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആദ്യ പാഠപുസ്തകമായി ഗെയിമുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അധികമാകരുതെന്നു മാത്രം. കുട്ടികൾക്കു ഗെയിമുകൾ നൽകുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്.

