പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ബോളിവു‍ഡ് നടി ശിൽപ ഷെട്ടിയുടെ ഭർത്താവുമായ രാജ് കുന്ദ്ര നീലച്ചിത്ര നിർമാണത്തിനു പിടിയിലായതോടെയാണ് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നീലച്ചിത്രങ്ങളും അതിന്റെ ഉള്ളറകളും ചർച്ചയായത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോൺസൈറ്റായ ‘പോൺ ഹബ്’ന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അശ്ലീല സൈറ്റുകളിലെ ട്രാഫിക്കിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. യുഎസും ബ്രിട്ടനും ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചക്കാരുള്ളതും ദിനംപ്രതി എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. എന്നാൽ 2018 മുതൽ 827 അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാക്കൾ വഴിയാണ് ഈ വിലക്ക്. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനൊയൊക്കെയാണെങ്കിലും വിരൽതുമ്പിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ സൈറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും സുലഭമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ടെലികോം കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തീരുമാനം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിന്റെ 30 മുതൽ 70 ശതമാനവും പോൺ വെബ്സൈറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. നിരോധനം വന്നതോടെ കമ്പനിയുടെ ഭീമമായ വരുമാനത്തിലും ഇടിവു സംഭവിച്ചു.



∙ നോട്ട് ‘ഒൺലി അഡൾട്ട്’, ഏവർക്കും സ്വാഗതം

18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു മാത്രം കാണാം എന്നാണ് വയ്പെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടികളുൾപ്പെടെയുള്ളവർ കാഴ്ചക്കാരായി മാറുന്നു. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു കാഴ്ചക്കാരന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ സജജീകരണം. ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ ശരാശരി 8 മിനിറ്റ് 23 സെക്കന്റാണ് സൈറ്റിലെ ഒരു സെഷനിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ആഗോള പോൺ സൈറ്റ് ഭീമൻമാർക്ക് ഇന്ത്യയോടു ‘പ്രത്യേക സ്നേഹവുമുണ്ട്’. നിരോധനം വന്നതിനു ശേഷവും പ്രമുഖ വെബ്സൈറ്റുകളെല്ലാം യുആർഎൽ മാറ്റി കാഴ്ചക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും അവയും വൈകാതെ ബ്ളോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ന് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പണമടച്ചാൽ അശ്ലീല വിഡിയോ കോൾ സൗകര്യം മുതൽ ലൈവ് നഗ്നതാ പ്രദർശനം വരെ ലഭിക്കും. വലിയ കടമ്പകളൊന്നും കടക്കാതെ തന്നെ...! സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചു പല പ്രീമിയം തുകകളിലും ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ മലയാളികളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും ഭീഷണിയും പുറംലോകം അധികം അറിയാറില്ലെന്നു മാത്രം. ചെറിയ തുകയടച്ച് കാണുന്ന ‘ലൈവ്’ പലതും പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു പ്രമുഖ പോൺസൈറ്റിന്റെ മേധാവി പറഞ്ഞത് വെബ്സൈറ്റിലെ ‘ഇന്ത്യൻ’ വിഡിയോ വിഭാഗത്തിനാണ് കാഴ്ചക്കാർ കൂടുതലെന്നാണ്. പോൺ സൈറ്റുകളിലെ ഇന്ത്യൻ വി‍ഡിയോകൾക്കെല്ലാം 50 ലക്ഷത്തിൽപരം ‘വ്യൂസ്’ ഉണ്ട്! ഇത്തരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനു ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യവുമാണ്. രാജ്യത്തിനു പുറത്തുള്ള സെർവറുകളിൽ നിന്ന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ പൊലീസും നിസ്സഹായരാണ്.

∙ ലോക് ഡൗൺ, ‘വ്യൂസ് അപ്’

രാജ്യത്ത് ആദ്യ കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പല വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും വിലക്ക് ഭാഗികമായി നീക്കിയിരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിൽ മാത്രം കാഴ്ചക്കാരിൽ 33 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. പല വെബ്സൈറ്റുകളും പെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ മാറ്റി ഫ്രീ ആയി തന്നെ കാഴ്ചക്കാരെ വരുതിയിലാക്കി. ഇക്കാലയളവിൽ സൈറ്റുകളുടെ ട്രാഫിക് കുത്തനെ കൂടിയിരുന്നതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വിപിഎൻ,ഡിഎൻഎസ് സെർവർ ചെയ്ഞ്ചൊന്നും ഇല്ലാതെത്തന്നെ സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. 2015ൽ ആണ് കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം ആദ്യമായി നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നത്. അന്ന് സെലിബ്രിറ്റികളടക്കമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നു പരക്കെ പ്രതിഷേധവും ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാംപെയ്നുമൊക്കെ നടന്നു. അതോടെ ഒരാഴചയ്ക്കു ശേഷം വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു. കുട്ടികളുടെ അശ്ളീല ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള നിരോധനം കർശനമായി തുടർന്നു. 2018ൽ ഡെറാ‍ഡൂണിലെ സ്കൂളിൽ സഹപാഠികൾ ചേർന്നു 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാൽസംഘത്തിനിരയാക്കി. പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് മൊബൈൽഫോണിൽ കണ്ട പോൺചിത്രത്തത്തിലെ പോലെ ചെയ്തതാണെന്നാണ്, അന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയാണ് രണ്ടാമതു നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരവിട്ടത്.

∙ കേരളത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ‘പി–ഹണ്ട്’

ചൈൽഡ് പോൺ കാണുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പോക്സോ പരിധിയിൽ വരുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. കേരള പൊലീസ് സൈബർഡോമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 300ലേറെ കേസുകളായിരുന്നു എടുത്തത്. ഐടി പ്രഫഷനൽ അടക്കം പ്രതിയായ സംഭവം കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേറെ അംഗങ്ങളുള്ള വിവിധ സമൂഹ മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകൾ പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളുമാണ് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓൺലൈൻ പഠനം സജീവമായ ഇക്കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ കൈയിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചതിക്കുഴികളെ കുറിച്ചുള്ള ജാഗ്രതയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

