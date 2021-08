ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരോ അവരുമായി നിരന്തരം ബന്ധംപുലര്‍ത്തുന്നവരോ ആണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലും ഐപാഡിലും പെഗസസ് സ്‌പൈവെയര്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഇതു കണ്ടെത്തല്‍ ഇപ്പോള്‍ വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ല. ഉപയോക്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യിക്കാതെ തന്നെ റിമോട്ടായി ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പെഗസസ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിപൂര്‍ണ നിയന്ത്രണമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇത് വ്യക്തികള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും കടുത്ത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നതിനാല്‍ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ അമാന്തിക്കരുതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ കൂടുതൽ പേരുടെ ഉപകരണങ്ങളില്‍ പെഗസസ് കണ്ടേക്കാമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, സാധാരണക്കാരുടെ ഫോണുകളില്‍ അതുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അവര്‍ ദിവസം എത്ര തവണ വാട്‌സാപ് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും മറ്റും അറിഞ്ഞിട്ട് ആര്‍ക്കും പ്രത്യേകിച്ചു കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ.



∙ വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം

മാക്കിനും പിസിക്കുമുളള ഐമെയ്‌സിങ് (iMazing) ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക. ഐമെയ്‌സിങ്ങിന്റെ പുതിയ വേര്‍ഷനില്‍ 'ആംനെസ്റ്റി ഇന്റര്‍നാഷണല്‍' ഇറക്കിയ 'മൊബൈല്‍ വേരിഫിക്കേന്‍ കിറ്റ്' ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പെഗസസ് ഫോണില്‍ കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട്. ഈ ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പണം നല്‍കേണ്ട. ഐമെയ്‌സിങ് ഇവിടെ നിന്നു ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം: https://imazing.com

ഇതു പണം നൽകി വാങ്ങേണ്ടതില്ല. ഫ്രീ ട്രയല്‍ സമയത്ത് സൗജന്യമായി തന്നെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രീ ട്രയല്‍ ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടര്‍ന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഐഫോണോ, ഐപാഡോ ഡേറ്റാ കേബിള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കംപ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഐഫോണിന്റെയും ഐപാഡിന്റെയും 'ലോക് സ്‌ക്രീന്‍ കോഡ്' നല്‍കി മാത്രം മുന്നോട്ടു പോകുക. അല്ലെങ്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം ഐമെയ്‌സിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ആപ്പിന്റെ വലതു വശത്തുള്ള ആക്ഷന്‍ ഓപ്ഷന്‍സിലൂടെ സ്‌ക്രോള്‍ ചെയ്യുക. അവിടെ ഡിറ്റെക്ട് സ്‌പൈവെയര്‍ കണ്ടെത്തി ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. പുതിയ വിന്‍ഡോ തുറന്നു വരും. തുടര്‍ന്നു വരുന്ന സ്‌ക്രീനുകളില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തു മുന്നേറുക. കംപ്യൂട്ടറില്‍ ഫോണിലെ ഉള്ളടക്കം ബാക്ക് അപ് ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും ആപ് തുടര്‍ നടപടികളിലേക്കു കടക്കുക. ഇതിനുളള സ്റ്റോറേജ് കംപ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ബാക് അപ് എല്ലാം ഓട്ടേമേറ്റഡാണ്.

ഡിഫോള്‍ട്ട് സെറ്റിങ്‌സ് മാറ്റാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ഐമെയ്‌സിങ് പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വിശകലനത്തിനുള്ള ടൂളിന്റെ ലൈസന്‍സ് എഗ്രി ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടും. പിന്നാലെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അനാലിസിസ് ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. വിശകലനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ഫോണ്‍ കേബിളില്‍ നിന്ന് വേര്‍പെടുത്തരുത്. ബാക്ക് അപ്പിന് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റും വിശകലനത്തിന് 5 മിനിറ്റും സമയമെടുക്കും. ബാക്ക് അപ് ചെയ്ത ശേഷം ഫോണിന്റെ പാസ്‌വേഡ് ചോദിക്കും. അതു നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമേ വിശകലനം നടത്താനാകൂ. വിശകലന പുരോഗതി ഐമെയ്‌സിങ് അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ ആപ്പും പരിശോധിക്കും. വിശകലനത്തിനൊടുവില്‍ മുഴുവന്‍ റിസള്‍ട്ടും കാണിക്കും. മിക്കവരുടെ ഉപകരണങ്ങളിലും പെഗസസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ സൃഷ്ടിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂടുതല്‍ വിശകലനത്തിന് അവരുടെ ഐമെയ്‌സിങ്ങിന്റെ കസ്റ്റമര്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ടീമിന് അയക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം, പെഗസസ് ഉണ്ടെന്നു കണ്ടാല്‍ ഉടനടി സിം കാര്‍ഡ് ഊരിയെടുക്കാനും ഫോണ്‍ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് സീനെറ്റ് പറയുന്നു.

∙ ആപ്പിള്‍ തന്നെ പെഗസസിനെ നശിപ്പിച്ചു?

പുതിയ ഐഒഎസ് അല്ലെങ്കില്‍ ഐപാഡ് ഒഎസ് 14.7.1 വേര്‍ഷന്‍ പെഗസസിനെ എല്ലാ ഐഫോണുകൾ, ഐപാഡുകളില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് ആപ്പിള്‍ ഔദ്യോഗികമായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും, സാധിക്കുമെങ്കില്‍ അത് സ്‌കാന്‍ ചെയ്തുനോക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

∙ പെഗസസിന്റെ പ്രസക്തി

ഇസ്രയേല്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് പെഗസസ് സൃഷ്ടിച്ചത്. തുടക്കത്തില്‍ ഇതിനൊരു വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിമിനലുകളെയും ഭീകരരെയും നിരീക്ഷിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ഇത് വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തരെയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയും നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.

∙ എന്തുകൊണ്ട് ഐഫോണ്‍?

എന്താണിപ്പോള്‍ ഐഫോണ്‍ ഹാക്കിങ് ഒരു ഫാഷനായിരിക്കുന്നത്? മുൻപൊക്കെ വിന്‍ഡോസ് കംപ്യൂട്ടറുകളാണ് യഥേഷ്ടം ഹാക്കു ചെയ്തിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത് ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനൊരു കാരണവും ഉണ്ട്. താരതമ്യേന ആക്രമണ സാധ്യത കുറവുള്ള ഉപകരണങ്ങളായാണ് ആപ്പിളിന്റെ കണ്‍സ്യൂമര്‍ പ്രോഡക്ടുകള്‍ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ സുരക്ഷ വേണ്ടവരെല്ലാം ഐഫോണും ഐപാഡും ഉപയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതാണ് ഹാക്കര്‍മാരും ഈ വഴിക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്.

കടപ്പാട്: സീനെറ്റ്, മാഷബിൾ, ഐഎഎന്‍എസ്

