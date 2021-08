രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ 'വി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയ വൻ പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ടെലികോം മേഖലയുടെ കുത്തക രണ്ടു കമ്പനികളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരും വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതല്‍ കമ്പനികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഗുണകരമെന്നതാണ് കാരണം. എന്തായാലും, ഈ സമയത്തും ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പ് വിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ടെലികോംടോക്ക്.ഇന്‍ഫോ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. അത് ബിഎസ്എന്‍എല്‍-വി ലയനമാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിനു നിരവധി വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.



∙ എതിരാളികളേക്കാള്‍ വിയ്ക്ക് അധികമായുള്ളത് കടം മാത്രം

വിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നില പരിശോധിച്ചാല്‍ പ്രധാന എതിരാളികളായ റിലയന്‍സ് ജിയോയെയും എയര്‍ടെലിനെയും അപേക്ഷിച്ച് കമ്പനിക്ക് അധികമായുള്ളത് കടം മാത്രമാണെന്ന് ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് എതിരാളികളും അനുദിനം ശക്തിപ്രാപിക്കുകയുമാണ്. പലപ്പോഴും വിയില്‍ നിന്നു വിട്ടുപോകുന്ന ഉപയോക്താക്കളാണ് ഈ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുന്നത്. വിയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകുക എന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുകയാണ്. പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായാല്‍ പോലും തങ്ങളുടെ എതിരാളികള്‍ക്കൊപ്പമെത്താന്‍ എന്തു ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വി വീണ്ടും വാര്‍ത്തയായത് കമ്പനിയുടെ പ്രമോട്ടറായ കുമാര്‍ മംഗളം ബിര്‍ല കമ്പനിയിലെ തന്റെ ഓഹരി വിറ്റൊഴിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. വിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനവും അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു. വി നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്‌നം ബ്രിട്ടനിലെ വോഡഫോണ്‍ കൂടുതല്‍ പണം ഇനി ഇന്ത്യയില്‍ ഒഴുക്കിക്കളയാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന നിലപാടാണ്. ഇതോടെ ഓഹരി വിപണിയിലും കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടു.

∙ എയര്‍ടെലിന്റെ കൈയ്യില്‍ ആറിരട്ടി കാശ്

മാര്‍ച്ച് 31ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയയ്ക്ക് ബാങ്കിൽ കാശായുള്ളത് 2,216 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിന്റെ ആറിരട്ടി പണം എയര്‍ടെലിന്റെ കൈയ്യിലുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ കടത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

അതേസമയം, വി തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ട കടം 58,631 കോടി രൂപയാണ്. ഇതില്‍ 5,034 കോടി രൂപ 2021 ഡിസംബറില്‍ തിരച്ചടയ്ക്കുകയും വേണം. ഇതു നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, എയര്‍ടെലിന്റെ കടം 25,976 കോടി രൂപയാണ്. ഇതില്‍ 2,598 കോടി രൂപയാണ് ഈ വര്‍ഷം തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ടിവരിക. മാര്‍ച്ചില്‍ വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയയുടെ മൊത്തം കടം 1.75 ലക്ഷം കോടിയാണ്. എയര്‍ടെലിന്റേത് 1.53 കോടി രൂപയും.

∙ വിയ്ക്ക് വരുമാനവും വരിക്കാരെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു

വിയ്ക്ക് 2020 തുടക്കം മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 5.1 കോടി വരിക്കാരെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഈ കാലയളവില്‍ എയര്‍ടെലിന് 2.1 കോടി വരിക്കാരെയാണ് ലഭിച്ചതെങ്കില്‍ റിലയന്‍സ് ജിയോയ്ക്ക് 6.2 കോടി പുതിയ വരിക്കാരെ ലഭിച്ചു. വിക്കു നഷ്ടമാകുന്നത് 4ജി വരിക്കാരെയാണ് എന്നതാണ് കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം. മേയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വിയില്‍ നിന്ന് ഒരു 2ജി അല്ലെങ്കില്‍ 3ജി വരിക്കാരൻ മറ്റു നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളിലേക്ക് പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുമ്പോള്‍ മൂന്ന് 4ജി വരിക്കാർ പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു.

കൂടാതെ, 4ജി വരിക്കാരില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവും കുറഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് അവസാനം 4ജി വരിക്കാരില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി വരുമാനം 107 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. മൂന്നു മാസം മുൻപ് ഇത് 121 രൂപയായിരുന്നു. എയര്‍ടെലിന് ഇത് 145 രൂപയും, ജിയോയ്ക്ക് 138 രൂപയുമാണ്. വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനായി വി വരിസംഖ്യ ഉയർത്തിയാല്‍ വരിക്കാര്‍ വിട്ടു പോകാന്‍ ഇടവരുത്തുമെന്നതും കമ്പനിയെ വിഷമത്തിലാക്കുന്നു. അതേസമയം, മറ്റു കമ്പനികള്‍ നിരക്കു വര്‍ധിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് വി അതിനു ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഗുണകരമാകുകയും ചെയ്യും.

∙ ജിയോയേക്കാള്‍ സ്‌പെക്ട്രം ഉണ്ടെങ്കിലും വിക്ക് ട്രാഫിക്ക് കുറവ്

മാര്‍ച്ചിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം റിലയന്‍സ് ജിയോയ്ക്ക് 1,752 മെഗാഹെട്‌സ് (MHz) സ്‌പെക്ട്രമാണ് ഉള്ളത്. വിയ്ക്ക് 1,768 മെഗാഹെട്‌സും. എയര്‍ടെലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ - 2,112 മെഗാഹെട്‌സ്.

∙ ഉപയോക്താക്കളെ 4ജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്‌നം

കമ്പനിക്ക് കൂടുതല്‍ സ്‌പെക്ട്രം കൈയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ ഉപയോക്താക്കളെ 4ജിയിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നതാണ് കമ്പനിക്കു നേരിട്ട പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്ന്. ഇതുവഴി കൂടുതല്‍ 4ജി വരിക്കാരെ ആകര്‍ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കൂടാതെ ഡേറ്റാ ട്രാഫിക്കും വര്‍ധിപ്പിക്കാനായില്ല.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം 4ജി വരിക്കാരുള്ളത് റിലയന്‍സ് ജിയോയ്ക്കാണ് -42.66 കോടി. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള എയര്‍ടെലിന് 17.93 കോടി പേരുമുണ്ട്. വിയ്ക്കാകട്ടെ 11.39 കോടി വകിക്കാരാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഡേറ്റയുടെ കാര്യം നോക്കാം. ജിയോ വരിക്കാർ 16,700 ദശലക്ഷം ജിബി ഡേറ്റയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ എയര്‍ടെലിന്റേത് ഇത് 9,207 ദശലക്ഷം ജിബി ഡേറ്റയാണ്. അതേസമയം, വിയുടേത് കേവലം 4,856 ദശലക്ഷം ജിബിയില്‍ ഒതുങ്ങി.

∙ ഭാവി

വിയേക്കാള്‍ മികച്ച നിലയിലാണ് ബിഎസ്എൻഎലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഇതിനിടയിൽ വിയും ബിഎസ്എന്‍എല്ലും ലയിപ്പിക്കുന്ന ചര്‍ച്ച തുടങ്ങിയെന്നും ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, വിയ്ക്കും ബിഎസ്എന്‍എല്ലിനും വരിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യവും ഓര്‍മയില്‍ വയ്ക്കണം. ഇരു കമ്പനികളും ഒരുമിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ അത്തരം ഒരു നീക്കത്തെ പന്തുണയ്ക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമുണ്ട്. എന്തായാലും, വി-ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ലയനം ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും ചെറിയ പ്രതീക്ഷപകരുന്നതാണ്. കാലോചിതമായ നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ അതിനും ഭാവിയുണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

കടപ്പാട്: ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍, ടെലകോംടോക്ക്.ഇന്‍ഫോ

English Summary: Will a merger with BSNL help Vi?