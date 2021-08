ഇന്ത്യയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കടുത്ത ആഘാതമേല്‍പ്പിച്ച് ആമസോണിന്റെ പ്രധാന വിൽപനക്കാരായ 'ക്ലൗഡ്‌ടെയിൽ' പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ആമസോണും ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയായ കാറ്റമരനും ചേര്‍ന്നു സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയാണ് ക്ലൗഡ്‌ടെയില്‍. ആമസോണിലെ മറ്റു വില്‍പനക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ ഈ കമ്പനിയോട് കൂടുതല്‍ പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം വര്‍ഷങ്ങളായി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. 2022 മെയ് 19 നാണ് ആമസോണും ക്ലൗഡ്‌ടെയിലും തമ്മിലുള്ള കരാര്‍ പുതുക്കേണ്ടത്. ഇനി കാരാര്‍ പുതുക്കേണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. ക്ലൗഡ്‌ടെയില്‍ വഴി വിറ്റിരുന്ന ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിവന്ന ഡിസ്‌കൗണ്ട് പ്രാദേശിക കടകള്‍ക്കും മറ്റും കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ആമസോണിനെതിരെ പരാതികളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു. റോയിട്ടേഴ്‌സ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ആമസോണ്‍ ക്ലൗഡ്‌ടെയിലിന് പക്ഷപാതപരമായ പരിഗണന നല്‍കി വരികയായിരുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



∙ ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര ഭീമന്മാരും

പ്രാദേശിക കടക്കാര്‍ ഒരു ഉല്‍പന്നത്തിന്റെ എംആര്‍പി ചോദിച്ചു വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം ഇളവു നല്‍കുന്നതെന്നത് പലരുടെയും സംശയമാണ്. ബള്‍ക്ക് പര്‍ച്ചെയ്‌സ് (ഒന്നിച്ചു വാങ്ങുക) ആണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഉൽപന്നം പതിനായിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനും എണ്ണം ഒരുമിച്ചു വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് വളരെയധികം വില കുറച്ചു നല്‍കും. ആമസോണും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടും പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ ഇതുപോലെ ധാരാളമായി വാങ്ങി വില കുറച്ചു വില്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

∙ എംആര്‍പി

മറ്റൊന്ന് 'മാക്‌സിമം റീട്ടെയില്‍ പ്രൈസ്' അഥവാ എംആര്‍പി എന്ന സങ്കല്‍പമാണ്. എംആര്‍പിയ്ക്കു മുൻപ് രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് 'പ്രാദേശിക നികുതികള്‍ പുറമെ' എന്ന രീതിയായിരുന്നു. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്‍ അക്കാലത്ത് ഒരു ടിവിക്ക് 10,000 രൂപ വിലയും ലോക്കല്‍ ടാക്‌സ്എക്ട്രായും ആയിരുന്നു ഉല്‍പന്നം വാങ്ങുന്നവർ നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതേ ഉല്‍പന്നത്തിന് പിന്നീട് 15,000 രൂപ എംആര്‍പി എന്ന് പ്രിന്റു ചെയ്തു വരാന്‍ തുടങ്ങി. കച്ചവടക്കാരനു യഥേഷ്ടം ലാഭമെടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുങ്ങിയത്. പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതി നടത്തിയ വിധിയിലും എംആര്‍പി അന്തിമ വിലയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്നു പറയുകയുണ്ടായി. ഉപയോക്താവിന് വിലപേശാനുള്ള അനുമതിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു കോടതി പറഞ്ഞത്. ആമസോണും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടും ഇടനിലക്കാരായി എത്തിയപ്പോള്‍ ബള്‍ക്ക് പര്‍ച്ചെയ്‌സിങ്ങും എംആര്‍പി സങ്കല്‍പവും പൊളിച്ചെഴുതുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ സാധാരണ വാങ്ങലുകാരുമായിരുന്നു.

∙ നിയമ ലംഘനം

ഇന്ത്യയിലെ നിയമപ്രകാരം വിദേശ കമ്പനികളായ ആമസോണിനോ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനോ രാജ്യത്ത് നേരിട്ടു വില്‍ക്കാന്‍ അധികാരമില്ല. മറിച്ച് അവരുടേത് ഒരു മാര്‍ക്കറ്റ് പ്ലെയ്‌സ് ആണ്. മറ്റു കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് വില്‍ക്കാന്‍ ഒരു വേദി നല്‍കുകാന്‍ മാത്രമാണ് അനുമതി. ഈ നിയമം ആമസോണ്‍ ക്ലൗഡ്‌ടെയില്‍ വഴി മറികടന്നു എന്നാണ് കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം. ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാല്‍ കടുത്ത നടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടതായും വരും.

∙ അധിക പരിഗണന നല്‍കിയിട്ടില്ല

അതേസമയം, തങ്ങള്‍ ഒരു വില്‍പനക്കാരനും അധിക പരിഗണന നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ആമസോണ്‍ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആമസോണും കാറ്റമറോണും എന്തുകൊണ്ടാണ് കരാര്‍ പുതുക്കേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചതെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ സഖ്യം വിജയകരമായിരുന്നു എന്നും കഴിഞ്ഞ ഏഴു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ വന്‍ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയതായും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില്‍ ഇരു കമ്പനികളും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ടെക്‌നോളജി സാമ്രാട്ട് എന്‍.ആര്‍. നാരായണ മൂര്‍ത്തിയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് 2014 ഓഗസ്റ്റില്‍ ആമസോണ്‍ ക്ലൗഡ്‌ടെയില്‍ സ്ഥാപിച്ചത്.

ആമസോണ്‍ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളില്‍ ക്ലൗഡ്‌ടെയിലിനെ സ്വതന്ത്ര വില്‍പനക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ നിന്നു റോയിട്ടേഴ്‌സിനു ലഭിച്ച രേഖകളില്‍ ആമസോണ്‍ ക്ലൗഡ്‌ടെയിലിന് വന്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന മുറവിളി ഉയര്‍ന്നത്. ആമസോണിലെ മറ്റു വില്‍പനക്കാരും പ്രാദേശിക കടക്കാരും വരെ ഈ ആവശ്യം ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പാരിയോ എന്ന കമ്പനിക്കും ആമസോണ്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കിവന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പാരിയോയുമായുള്ള ബന്ധം കമ്പനി തുടരുമോ എന്ന് ഇപ്പോള്‍ അറിയില്ലെന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പറയുന്നത്.

∙ എല്ലാവരുടെയും ഐഫോണില്‍ സ്‌പൈവയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എപ്പിക്കും

ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഐക്ലൗഡിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ ആപ്പിളിനെതിരെ ആദ്യം രംഗത്തുവന്നത് വാട്‌സാപ് മേധാവി വില്‍ ക്യാത്കാര്‍ട്ട് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഫോര്‍ട്‌നൈറ്റ് ഗെയിമിന്റെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ എപ്പിക്കിന്റെ മേധാവി ടിം സ്വീനിയും ആപ്പിളിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആപ്പിള്‍ ഐഫോണിലും മറ്റും 'സ്‌പൈവെയര്‍' ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നു എന്നാണ്. കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നായിരിക്കും ആപ്പിള്‍ നിരീക്ഷിക്കുക. ഇതിനായി ആപ്പിളിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് സിരി, ഐമെസേജ്, സേര്‍ച്ച് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ വന്‍ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും കമ്പനി കൊണ്ടുവരിക. ഇത്തരം ചെയ്തികള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനായി ഒരാളുടെ ആപ്പിള്‍ ഉപകരണം നിരന്തരം സ്‌കാന്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ ഉദ്ദേശം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സർക്കാരിനു നല്‍കാനാണെന്ന കടുത്ത ആരോപണമാണ് സ്വീനി ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. https://bit.ly/2VIcUJZ

∙ ആപ്പിളിനെതിരെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്രോണ്ടിയര്‍ ഫൗണ്ടേഷനും

കുട്ടികളെ പഴിചാരി വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് സർക്കാരിനു വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്രോണ്ടിയര്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ( ഇഎഫ്എഫ്) ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ അതീവ ഗുരുതരമായി തന്നെ കാണണമെന്നും എന്നാല്‍ അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണെന്നു പറഞ്ഞ് വ്യക്തികളുടെ ചെയ്തികള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് എതിരെയാണ് ഇഎഫ്എഫ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു നല്‍കിവന്ന സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ ആപ്പിളിനെ ആവര്‍ത്തിച്ചാവര്‍ത്തിച്ച് പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഎഫ്എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആപ്പിള്‍ ഓരോ ഫോട്ടോയും സ്‌കാന്‍ ചെയ്തു പരിശോധിക്കുമെന്നത് ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമെന്നാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മാത്രം പരിശോധിക്കുന്നതിനു മാത്രമായി ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് ഇഎഫ്എഫ് പറയുന്നു.

∙ പിന്‍വാതിലുകള്‍ ആപ്പിള്‍ വേണ്ടന്നുവയ്ക്കണം

വാട്‌സാപ്പിലൂടെയും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം ആദ്യം പോസ്റ്റു ചെയ്തത് ആരെന്നറിയണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യത്തെയും ഇഎഫ്എഫ് തങ്ങളുടെ ലേഖനത്തില്‍ ആപ്പിളിന്റെ നീക്കവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആപ്പിള്‍ എന്തൊക്കെ വാദങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയാലും ആപ്പിളിന്റെ ഐമെസേജ് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു സുരക്ഷിതമായ മെസേജിങ് സംവിധാനമായിരിക്കില്ലെന്നും ഇഎഫ്എഫ് പറയുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്വകാര്യത പൗരന്മാര്‍ക്ക് മൗലികാവകാശമായി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ആളുകള്‍ക്ക് സ്വകാര്യമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും, ഇപ്പോള്‍ ഐഫോണുകള്‍ക്കും മറ്റും പണിയുന്ന പിന്‍വാതിലുകള്‍ ആപ്പിള്‍ വേണ്ടന്നുവയ്ക്കണമെന്നും ഇഎഫ്എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇനി എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം കാത്തിരുന്നു കണാനേ സാധിക്കൂ.

∙ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാർ

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീം അഥവാ സേര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ബ്രൗസര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബ്രൗസര്‍ ഏറ്റവും പുതിയ വേര്‍ഷനായ 92.0.4515.131ലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്നാണ്.

കടപ്പാട്: റോയിട്ടേഴ്‌സ്, സേര്‍ട്ട്, ഇഎഫ്എഫ്

English Summary: Amazon to end partnership with Murthy's Catamaran Ventures from May 2022