വാക്സീൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് എയർപോഡ് ഫ്രീ, പിന്നാലെ 18.6 ലക്ഷം സ്കോളർഷിപ്പും ഐപാഡും

ലോകം ഒന്നടങ്കം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സീനേഷൻ നടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, അമേരിക്ക ഉൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ യുവാക്കൾ പോലും വാക്സീനെടുക്കാൻ മുന്നോട്ടുവരുന്നില്ല. ഇത്തരക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ സർക്കാർ തന്നെ പുതിയ വിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. വാക്സീനെടുക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങളും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാൻ തന്നെയാണ് പദ്ധതി.



വാക്സീനെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വാഷിങ്ടണിലെ അധികാരികൾ കൗമാരക്കാർക്ക് വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് -19 വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ആപ്പിളിന്റെ എയർപോഡ് നൽകുമെന്നാണ് വാഷിങ്ടൺ മേയർ അറിയിച്ചത്. വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ഐപാഡോ 25,000 ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 18.6 ലക്ഷം രൂപ) സ്കോളർഷിപ്പോ ലഭിക്കും.



ആദ്യ ഡോസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ആപ്പിൾ എയർപോഡുകളും ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകളും സ്കോളർഷിപ്പുകളും സമ്മാനമായി നൽകുമെന്ന് മേയർ മ്യൂരിയൽ ബ്രൗസർ പ്രഖ്യാപിച്ചതായാണ് ഹിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ‘ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ, ഡിസിയിലെ കൗമാരക്കാർ (12-17) ബ്രൂക്ക്‌ലാൻഡ് എം‌എസ്, സൂസ എംഎസ്, ജോൺസൺ എം‌എസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് സ്വീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് എയർപോഡുകൾ ലഭിക്കും. കൂടാതെ 25,000 ഡോളറിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പും ഐപാഡും നേടാനുള്ള അവസരവുമുണ്ടാകും’ – ഒരു ട്വീറ്റിൽ ബൗസർ പറഞ്ഞു.

ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്ന കൗമാരക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുക. ഇതിനായി കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഐഡി, ഡിസി വൺ കാർഡുകൾ തുടങ്ങിയവ അധികൃതരെ കാണിക്കണം. മേരിലാൻഡ്, മിഷിഗൺ, ഒഹായോ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളും കോവിഡ് -19 വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നുണ്ട്.

English Summary: Teens getting Apple AirPods for taking first dose of Covid-19 vaccine