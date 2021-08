ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൗരവമുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴില്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടര്‍ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീം (സേര്‍ട്ട്-ഇന്‍). ഈ മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയതരം സൈബര്‍ ആക്രമണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സേര്‍ട്ട്-ഇന്‍ പുറത്തിറക്കിയ മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നത് ആക്രമണകാരികള്‍ എന്‍ഗ്രോക് (Ngrok) പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഫിഷിങ് (phishing) ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത് എന്നാണ്. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ നിന്ന് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന സൈറ്റുകള്‍ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളാണ് എന്നു തെറ്റിധരിപ്പിച്ചാണ് ആക്രമണം.



നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ മാതൃകയും സേര്‍ട്ട്-ഇന്‍ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പ്രിയ ഉപഭോക്താവേ, നിങ്ങളുടെ xxx ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിലച്ചിരിക്കുന്നു. ദയവായി കെവൈസി വെരിഫിക്കേഷന്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് നടത്തുക എന്ന രീതിയിലുള്ള സന്ദേശമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ലിങ്കും നല്‍കിയിരിക്കും. ഉദാഹരണം: http://446bdf227fc4.ngrok.io/xxxbank. ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അക്കൗണ്ട് ഹാക്കു ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാമെന്നാണ് സേര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. ലോഗ്-ഇന്‍ വിവരങ്ങള്‍, മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണം കൈമാറ്റം നടത്തിയേക്കാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച ആക്രമണകാരി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അക്കൗണ്ടിലെ പണം കവരാനും സമാനമായ രീതികളായിരിക്കും ആക്രമണകാരികള്‍ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിനാല്‍ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക:

∙ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ബാങ്കിന്റെ പേര് അവസാനമാണെങ്കില്‍ തൊടരുത്

ബാങ്ക് നേരിട്ട് ലിങ്ക് അയയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ബാങ്കിന്റെ പേര് തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതേസമയം, തട്ടിപ്പുകാര്‍ അയയ്ക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ബാങ്കിന്റെ പേര് ലിങ്കിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും നല്‍കുക. ഉദാഹരണത്തിന്: http:// 1a4fa3e03758. ngrok [.] io/xxxbank. ഇവിടെയുള്ള xxx ഭാഗത്തായിരിക്കും ബാങ്കിന്റെ പേര്. ഇത്തരം ലിങ്കുകള്‍ വ്യാജമാണ്.

മറ്റൊരു തരം ലിങ്കും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഇത്തരം ലിങ്കുകളില്‍ ഫുള്‍ കെവൈസി എന്നൊരു പ്രയോഗവും ഉണ്ട്. അതു കണ്ടാലും ക്ലിക്കു ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്: http://1e2cded18ece.ngrok[.]io/xxxbank/full-kyc.php

വ്യാജ ലിങ്കുകള്‍ എച്ടിടിപി പ്രോട്ടോക്കോളിലായിരിക്കും, കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമായ എച്ടിടിപിഎസ് ആയിരിക്കില്ല. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും എച്ടിടിപിഎസ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സില്‍വയ്ക്കണം. നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഇങ്ങനെയാകാം: http://1d68ab24386.ngrok[.]io/xxxbank/

എന്നാല്‍, ചില ലങ്കുകള്‍ എച്ടിടിപിഎസ് ഉപയോഗിച്ചും എന്‍ഗ്രോക്ക് ആക്രമണകാരികള്‍ അയയ്ക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: https://05388db121b8.sa.ngrok[.]io/xxxbank/. എന്നാല്‍ അല്‍പം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ഇതിലും പിടികൊടുക്കാതിരിക്കാം. ബാങ്കിന്റെ പേര് ലിങ്കിന് ഒടുവിലാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ.

തട്ടിപ്പുകാര്‍ അയയ്ക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും കൂട്ടിക്കുഴച്ചിരിക്കും. പല ലിങ്കുകളും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും: http://1e61c47328d5.ngrok[.]io/xxxbank. ഇത്തരം ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യാതിരിക്കുക.

വ്യാജ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്താല്‍ അത് വികസിക്കും. കൂടുതല്‍ അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളുമുള്ള ലിങ്കായി അത് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെടും. അത് ആക്രമണകാരിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത് ഒരേ ലിങ്ക് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും വരുന്നത് എന്നാണ്. പക്ഷേ, ബാങ്കിന്റെ പേരുമാത്രം മാറിയിരിക്കും.

ഇക്കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക: ഓണ്‍ലൈനായോ, എസ്എംഎസ് ആയോ ബാങ്ക് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചില്‍ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതികളിലൊന്ന്.

∙ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ തടയാന്‍ ഫയര്‍ഫോക്‌സും

സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരുടെ പ്രിയ ബ്രൗസറായ മോസിലാ ഫയര്‍ഫോക്‌സിന്റെ പുതിയ വേര്‍ഷന്‍ (91) പുറത്തിറക്കി. പ്രൈവറ്റ് ബ്രൗസിങ് വിന്‍ഡോകളില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമായ എച്ടിടിപിഎസ് ബ്രൗസിങ് മാത്രമായിരിക്കും ഇനി ഫയര്‍ഫോക്‌സ് നല്‍കുക. അതേസമയം, ഫയര്‍ഫോക്‌സിന്റെ എതിരാളികള്‍ ഇത് സാധാരണ വിന്‍ഡോയിലും നല്‍കുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍, അതല്ല ഫയര്‍ഫോക്‌സിന്റെ ടോട്ടല്‍ കുക്കി പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ കാര്യം. ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് ട്രാക്കിങ്ങിനായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന കുക്കികള്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന മറ്റു സൈറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാതെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനായിരിക്കും കമ്പനി ശ്രമിക്കുക. മറ്റു ബ്രൗസറുകള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഈ ഫീച്ചര്‍ ഇല്ല.

∙ ഇനി സ്‌ക്രീന്‍ പൊട്ടിയ ഐഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറ്റിയേക്കില്ല

എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഫോണുകള്‍ താഴെ വീണേക്കാം. അങ്ങനെ സ്‌ക്രീന്‍ അല്‍പം പൊട്ടിയാലും അത് ഇപ്പോള്‍ തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും. വീഴ്ചയില്‍ ചിലപ്പോള്‍ സ്‌ക്രീന്‍ പൊട്ടിയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ പോലും സാധിച്ചേക്കില്ല. എന്നാല്‍, ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ടെക്‌നോളജി വന്നാൽ കാണാന്‍ പാടില്ലാത്ത പൊട്ടിയ സ്‌ക്രീനുകളുള്ള ഐഫോണുകള്‍ പോലും പിന്നെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ആപ്പിള്‍ ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സ്‌ക്രീന്‍ പൊട്ടിയോ എന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള 'ക്രാക്ക് ഡിറ്റെക്ഷന്‍ റെസിസ്റ്ററി' നാണ് ആപ്പിളിനിപ്പോള്‍ അമേരിക്കയുടെ പേറ്റന്റ് ആന്‍ഡ് ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ഓഫിസ് പേറ്റന്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടിയ സ്‌ക്രീന്‍ തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കാമെന്നു കരുതുന്നവരെ അതില്‍നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ആപ്പിള്‍ ശ്രമിക്കുക.

∙ സാംസങ്ങിന്റെ പുതിയ ഫോള്‍ഡബിൾ ഫോണുകള്‍ പുറത്തിറക്കി

മടക്കാവുന്ന ഫോണുകള്‍ ഇറക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ സാംസങ് മറ്റു കമ്പനികളേക്കാള്‍ ഒരുപടി മുന്നിലാണ്. രണ്ടു പുതിയ മോഡലുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സെഡ് ഫോള്‍ഡ് 3 5ജി, സെഡ് ഫ്‌ളിപ് 3 5ജി എന്നാണ് അവയുടെ പേരുകള്‍. ഫോള്‍ഡ് ശ്രേണിയുടെ വില തുടങ്ങുന്നത് 1800 ഡോളറിനാണെങ്കില്‍ ഫ്‌ളിപ് സീരീസിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റ് 1000 ഡോളറിനായിരിക്കും വില്‍ക്കുക. ഫോള്‍ഡിന് ആന്‍ഡ്രോയിഡിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ മോഡലുകള്‍ക്കൊപ്പമോ മുന്നിലോ ആയിരിക്കും സ്ഥാനം. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888 പ്രോസസര്‍, 12 ജിബി റാം, 512 ജിബി വരെ സംഭരണശേഷി, 4400എംഎഎച്ച് ഡ്യൂവല്‍ ബാറ്ററി തുടങ്ങിയവയാണ് മുഖ്യ ഫീച്ചറുകള്‍. ഫോണിന് മടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോള്‍ 6.2-ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലെ ആയിരിക്കും. ഇത് തുറക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത് 7.6-ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് ഇന്‍ഫിനിറ്റി ഫ്‌ളെക്‌സ് ഡിസ്‌പ്ലെ ആയിരിക്കും. പിന്നില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് 12 എംപി സെന്‍സറുകള്‍. എച്ഡിആര്‍ 10 പ്ലസ് വിഡിയോ റെക്കോഡിങ് ആണ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകളിലൊന്ന്.

ഫിളിപ് മോഡലും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888 പ്രോസസര്‍ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫോണിന്റെ പ്രധാന ഡിസ്‌പ്ലെ 6.7-ഇഞ്ച് ആണ്. ഇരട്ട പിന്‍ ക്യാമറാ (12എംപി) സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്. 3,300 എംഎഎച്ച് ഡ്യൂവല്‍ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണുകള്‍ ഇറക്കാന്‍ വണ്‍പ്ലസ്, ഷഓമി, ആപ്പിൾ

സാംസങ്ങിന് ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണ്‍ മേഖലയില്‍ കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകള്‍. വണ്‍പ്ലസും ഷഓമിയും ഈ വര്‍ഷം തന്നെ പുതിയ ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം.

English Sumamry: Government has warned of dangerous online banking links: these things you should not miss