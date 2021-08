ഐഫോണിലെ ‘പോൺ പരിശോധന’യിൽ ആപ്പിൾ ജീവനക്കാർ തൃപ്തരല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ആപ്പിൾ ജീവനക്കാർ രംഗത്ത്. ആപ്പിളിന്റെ വിവാദപരമായ ഈ നീക്കത്തിൽ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർ തൃപ്തരല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കമ്പനിക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി പേർ ആപ്പിളിന്റെ വിവാദ സ്കാനിങ്ങിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐഫോണുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സാപ് മേധാവി വിൽ കാത്കാർട്ടും വിമർശിച്ചിരുന്നു.



ആപ്പിളിലെ നിരവധി ജീവനക്കാർ കമ്പനിയുടെ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീച്ചറിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആപ്പിൾ ഇന്റേണൽ സ്ലാക്ക് ചാനലിലേക്ക് ജീവനക്കാർ 800 സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ചൈന പോലുള്ള ചില സർക്കാരുകൾ ഈ ഫീച്ചർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയേക്കും എന്നതാണ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന ആശങ്ക. കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക പീഡനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും ട്രാക്കുചെയ്യാൻ ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിന്റെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി ആപ്പിൾ ചാരപ്പണി ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും ജീവനക്കാർ ആശങ്കപ്രകടിപ്പിച്ചു.

English Summary: Apple’s own employees are not happy with its move to scan users phones for child sexual abuse images