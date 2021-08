ഇസ്രയേലിൽ ചൈനയുടെ ആൾമാറാട്ട ഹാക്കിങ്: ഇറാനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു, കള്ളി വെളിച്ചത്തായി

ഇസ്രയേലിന്റെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ടെക് കമ്പനികൾ, ടെലിക്കമ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനികൾ എന്നിവരുടെ സെർവറുകളിൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ചൈനീസ് ഹാക്കർമാരുടെ സൈബർ ആക്രമണം. 2019–2020 കാലയളവിലാണു ഹാക്കിങ് നടന്നതെന്ന് എംഐടി ടെക്നോളജി റിവ്യു പറയുന്നു. ഇതെത്തുടർന്ന് ഇസ്രയേലി സൈബർ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ശക്തമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. തങ്ങളുടെ ചിരവൈരികളായ ഇറാനാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ആദ്യം നിഗമനം നടത്തിയത്. ഇറാനിയൻ ഭാഷയായ ഫാർസിയിൽ എഴുതിയ കോഡുകൾ ഈ സംശയത്തിനു ബലം നൽകി. ഇറാനിയൻ ഹാക്കർമാരുടെ പതിവ് രീതികളും ആക്രമണത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.



എന്നാൽ ഈ നിഗമനത്തിൽ തൃപ്തരാകാതെ ഏജൻസികൾ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ തുടർന്നു. മധ്യപൂർവമേഖലയിലെ സൈബർ ചാരപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ അവർ നടത്തി. അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചതോടെ ഇറാനല്ല ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ഇസ്രയേലി അധികൃതർക്ക് ഉറപ്പായി. യഥാർഥ പ്രതിയുടെ കള്ളി വെളിച്ചത്താകുകയും ചെയ്തു. അതു മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല, ചൈനയായിരുന്നു.

ഇറാൻ തലസ്ഥാനം തെഹറാനിൽ നിന്നുള്ള ഹാക്കർമാരെന്ന വ്യാജേന ചൈനീസ് സംഘമാണ് ഹാക്കിങ് നടത്തിയത്. യുഎസ് സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ ഫയർഐയാണ് ഹാക്കിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതും ഇസ്രയേലിനു വിവരം നൽകിയതും. ഹാക്കിങ്ങിലൂടെ കടന്നു കയറിയ ശേഷം രഹസ്യമായി ഇസ്രയേലി സ്ഥാപനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ശ്രദ്ധ ഇറാനിലേക്കു തിരിയാനായിരുന്നു ആൾമാറാട്ടം. ബോധപൂർവം ഇറാൻ എന്ന വാക്ക് വരുന്ന ഫയൽപാത്തുകളും മറ്റും ഇവർ ഉപയോഗിച്ചു.

യുഎൻസി 215 എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് ഹാക്കിങ് സംഘമാണു ഹാക്കിങ്ങിനു പിന്നിലെന്നാണു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.വിദഗ്ധമായി കടന്നു കയറിയെങ്കിലും ഇവർ കാണിച്ച ചില പാളിച്ചകളാണു ഇവരെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. മധ്യപൂർവമേഖലയിൽ ചൈനീസ് ഹാക്കർമാർ നടത്തുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതുരീതിയുണ്ട്. ഇവരും ആ രീതി തുടർന്നു. ഹാക്കിങ്ങിലെ ഈ സാമ്യമാണ് ഇവർ പിടിക്കപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണമായത്.യുഎൻസി 215 നേരത്തെ തന്നെ മധ്യപൂർവമേഖലയിൽ കുപ്രസിദ്ധരാണ്. പലയിടങ്ങളിൽ ഹാക്കിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവരുടെ രീതികൾ ഇസ്രയേലുൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങളിലെ സൈബർ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്.

ഇതാദ്യാമായാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു ഹാക്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ്രയേലിനു മേൽ ചൈന നടത്തുന്നത്. ഇസ്രയേലുമായി മികച്ച ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റായ ഷി ചിൻപിങ്ങിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി ചൈനീസ് കമ്പനികൾ ഇസ്രയേലിൽ ശതകോടിക്കണക്കിനു ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളാണു നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.തങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈന രഹസ്യനിരീക്ഷണത്തിനായി സൈബർ പോരാളികളെ നിയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നത് പണ്ടുമുതൽ ഉയരുന്ന ആരോപണമാണ്.

ഇതേപോലുള്ള ആൾമാറാട്ട ഹാക്കിങ് നേരത്തെയും നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2018 ശൈത്യകാല ഒളിംപിക്സ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടക്കവേ ഒളിംപിക്സ് ഡിസ്ട്രോയർ എന്ന വൈറസ്, ഒളിംപിക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സെർവറുകളിൽ കടന്നുകയറി. ഉത്തരകൊറിയൻ ഹാക്കർമാരുടേതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതികളായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന്. എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് റഷ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളാണ്.

English Summary: Chinese hackers disguised themselves as Iran to target Israel