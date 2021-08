ഇതുവരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍, ആപ്പിള്‍ തുടങ്ങിയ ടെക്‌നോളജി മേഖലയെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന കുത്തക കമ്പനികള്‍ക്ക് വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, അമേരിക്ക അടക്കം വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇവയ്‌ക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് മേധാവിയായ ഫെയ്‌സ്ബുക് പില്‍ക്കാലത്ത് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ വാട്‌സാപ്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ വില്‍ക്കണമെന്ന ആവശ്യം അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിനിധികള്‍ക്കിടയില്‍ പോലും ശക്തമാണ്. എന്തായാലും, ഫെയ്‌സ്ബുക് 2020 മേയ് മാസത്തില്‍ വാങ്ങിയ ജിഫി (Giphy) എന്ന കമ്പനി വില്‍ക്കേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വാങ്ങലിനെക്കുറിച്ച് ബ്രിട്ടന്റെ കോംപറ്റീഷന്‍ ആന്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റ്‌സ് അതോറിറ്റി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇതിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ആനിമേറ്റു ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ജിഫുകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റാണ് ജിഫി. ഈ ഏറ്റെടുക്കല്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ മത്സരിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍.



ഈ വര്‍ഷം ജനുവരിയിലാണ് ഏറ്റെടുക്കലിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. കമ്മറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തല്‍ പ്രകാരം ഇത് അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ഫെയ്‌സ്ബുക് ജിഫിയെ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഈ കമ്പനിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന മറ്റു വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ നിന്ന് ജിഫുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചേക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റു വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചേക്കാമെന്നുമുള്ള ആശങ്കയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ജിഫിയെ ഏറ്റെടുക്കുക വഴി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണെന്നും അന്വേഷണ കമ്മറ്റിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്റ്റുവര്‍ട്ട് മക്കിന്റോഷ് പറയുന്നു. ഏറ്റെടുക്കലിനെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബര്‍ 2ന് മുൻപായി ഇവ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ജിഫി വില്‍ക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് സുപ്രധാന ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം

ജിഎസ്എല്‍വി റോക്കറ്റിന്റെ പരാജയം കാരണം ഇസ്രോയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് സുപ്രധാന ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ്. ഇഒഎസ്-03 ഉപഗ്രഹത്തെ ജിയോസ്‌റ്റേഷണറി ഓര്‍ബിറ്റില്‍ എത്തിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഇസ്രോയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ പരാജയമാണിത്. വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രകടനം സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ക്രയോജനിക് അപ്പര്‍ സ്റ്റേജ് ഇഗ്നിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ല. ഇതാണ് പരാജയത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഇഒഎസ്-03 എന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം രാജ്യത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള തത്സമയ ചിത്രങ്ങള്‍ അയയ്ക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതായിരുന്നു. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍, ജലാശയങ്ങള്‍, കൃഷികള്‍, വനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഉപകരിക്കേണ്ട ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. പരാജയത്തെ തുടര്‍ന്ന് റോക്കറ്റിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഉപഗ്രഹവും കടലില്‍ എവിടെയങ്കിലും പതിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത്തരത്തിലൊരു പരാജയം മുൻപ് സംഭവിച്ചത് 2017 ഓഗസ്റ്റിലാണ്. നാവിഗേഷന്‍ ഉപഗ്രഹമായ ഐആര്‍എന്‍എസ്എസ്-1എച് ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാന്‍ പിഎസ്എഎല്‍വിക്കു സാധിക്കാതിരുന്നതാണ് അന്നുണ്ടായ പരാജയം.

∙ പുതിയ വിക്ഷേപണങ്ങള്‍ക്ക് തടസമായേക്കാം

നിരവധി വിജയങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുൻപും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തില്‍ ഏതാനും പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിക്ഷേപണ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി പല പുനക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തേണ്ടിവന്നേക്കാം. ക്രയോജനിക് അപ്പര്‍‌സ്റ്റേജില്‍ ഇസ്രോ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രയോജനിക് എൻജിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനു ഇന്ധനം പകരുന്നത് താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിലുള്ള, ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും ഓക്‌സിജനുമാണ്. പൊതുവെ ക്രയോജനിക് എൻജിനുകള്‍ വളരെ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ളവയാണ്. എന്നാല്‍, ഇവ പരമ്പരാഗത ദ്രവ-ഖര പ്രൊപ്പല്ലന്റുകളേക്കാള്‍ സങ്കീര്‍ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവയില്‍ പൂജ്യത്തേക്കള്‍ നൂറുകണക്കിനു ഡിഗ്രി താഴ്ന്ന ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിലുള്ള ഊഷ്മാവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മാറരുത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇസ്രോയ്ക്ക് മുൻപും പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, പല വിജയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഉണ്ട്.

∙ മെസിക്കും ക്രിപ്‌റ്റോയില്‍ പ്രതിഫലം

പിഎസ്ജിയിലേക്ക് മാറിയ ഫുട്‌ബോള്‍ താരം ലയണല്‍ മെസിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തില്‍ ചെറിയൊരു പങ്ക് ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സിയിലായിരിക്കും. ഫാന്‍ ടോക്കണ്‍സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ക്രിപ്‌റ്റൊകറന്‍സിയെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ അടക്കമുള്ള മറ്റു ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സികളെ പോലെ ഇതും കൈമാറ്റം ചെയ്യാം.

∙ 90 മിനിറ്റു നേരത്തേക്ക് റെഡിറ്റ് നിലച്ചു

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചാ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൊന്നായ റെഡിറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം 90 മിനിറ്റു തടസപ്പെട്ടു. നിരവധി റെഡിറ്റ് അംഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ട്വിറ്ററിലെത്തി പരാതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

∙ അടുത്ത തലമുറ മാക്ബുക്ക് എയറിന് പുതിയ രൂപകല്‍പന

ആപ്പിളിന്റെ താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ ലാപ്‌ടോപ്പുകളായ മാക്ബുക്ക് എയര്‍ ശ്രേണിക്ക് അടുത്ത വര്‍ഷം പല പുതുമകളും ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ മിങ് ചി കുവോ പ്രവചിക്കുന്നു. മിനി എല്‍ഇഡി സ്‌ക്രീന്‍, പുതിയ രൂപകല്‍പന തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അടുത്ത മാക്ബുക്ക് എയറിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങും ഉണ്ടായേക്കാം.

∙ പുതിയ വണ്‍ ടച്ച് എക്‌സ്റ്റേണൽ എസ്എസ്ഡി അവതരിപ്പിച്ച് സിഗേറ്റ്

ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്‌കുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതില്‍ പ്രശസ്തരായ സിഗേറ്റ് കമ്പനി പുതിയ എസ്എസ്ഡി സീരീസ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇവയില്‍ 500 ജിബി മുതല്‍ 2 ടിബി വരെ സംഭരണശേഷി ഉള്ളവ ഉണ്ട്. സിഗേറ്റ് വണ്‍ ടച്ച് എസ്എസ്ഡി എന്നാണ് പേര്. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 7,699 രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, 2 ടിബി മോഡലിന് 26,999 രൂപ നല്‍കണം. ഇവയുടെ പരമാവധി സിക്വന്‍ഷ്യല്‍ റീഡ് റൈറ്റ് സ്പീഡ് സെക്കന്‍ഡില്‍ 1,030 എംബി വരെയാണ്.

∙ ഗൂഗിള്‍ ഫോണിൽ കോള്‍ റെക്കോഡിങ് വരുന്നു

ഗൂഗിളിന്റെ ഫോണ്‍ ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ മറ്റ് കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേക്കില്ലെന്ന് സൂചന. ഗൂഗിളിന്റെ സ്വന്തം സ്മാര്‍ട് ഫോണായ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളിലായിരിക്കും ഇവ ആദ്യം ലഭ്യമാകുക.

∙ ആമസോണ്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പുതിയ ഫുള്‍ഫില്‍മെന്റ് സെന്റര്‍ തുടങ്ങി

അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ നടത്തുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പന ശാലകളായ ആമസോണിനും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനുമെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ. ഇതിനിടയിലും ആമസോണ്‍ പുതിയ ഫുള്‍ഫില്‍മെന്റ് സെന്റര്‍ തുടങ്ങുകയാണ്. തമിഴാനാട്ടിലായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ പുതിയ സെന്റര്‍.

കടപ്പാട്: ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്, റോയിട്ടേഴ്‌സ്, ബ്ലൂംബര്‍ഗ്

